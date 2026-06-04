Todo lo que debes saber de los parkings de autocares que invadirán varios barrios de Madrid en la visita del Papa

El Ayuntamiento de Madrid activa un plan de estacionamientos periféricos específicos para canalizar el flujo de autobuses discrecionales y turísticos que llegarán a la capital entre el 5 y el 7 de junio de 2026. Ante la previsión de una afluencia masiva de fieles, el consistorio ha diseñado una red de seis aparcamientos disuasorios que suman un total de 1.360 plazas de estacionamiento autorizadas. El objetivo del dispositivo es evitar el colapso del casco urbano mediante el trasbordo inmediato de los viajeros hacia las redes colectivas de Metro de Madrid y Cercanías.

Consulta aquí el plano completo de aparcamiento de autocares

Las bolsas de estacionamiento en el norte y el este

El despliegue logístico sitúa varios puntos estratégicos en los accesos septentrionales y orientales de la ciudad. En el área de Valdebebas-Zendal, las autoridades municipales ponen a disposición de los transportistas un espacio con 220 plazas habilitadas, cuya conexión con el transporte público se realiza a través de la estación de Valdebebas, perteneciente a las líneas C1 y C10 de Cercanías. En el extremo norte, el aparcamiento de Ronda de la Comunicación ofrece 150 plazas y cuenta con la proximidad de la estación homónima de la línea 10 de Metro.

La mayor concentración de plazas disponibles se localiza en el desarrollo del sureste de la capital. El Ayuntamiento unifica bajo este dispositivo el entorno de la avenida del Ensanche de Vallecas, la Gran Vía del Sureste y la avenida del Mayorazgo, sumando una capacidad conjunta de 400 plazas. Esta infraestructura da acceso directo a cuatro estaciones de la línea 1 de Metro: Congosto, La Gavia, Las Suertes y Valdecarros.

Nudos de conexión en el noroeste y el sur

El sector noroccidental queda cubierto por el nodo intermodal de Pitis, donde se estructura un aparcamiento con capacidad para 200 plazas. Este punto facilita la distribución de los viajeros mediante el enlace con la línea 7 de Metro y las líneas C7 y C8 de Cercanías Madrid.

Para los vehículos que accedan por los corredores del sur y el suroeste, el Ayuntamiento distribuye la carga de autocares entre la Caja Mágica y el Parque del Oeste. El recinto deportivo de la Caja Mágica alberga un área de 250 plazas conectada con la línea 3 de Metro a través de la estación de San Fermín-Orcasur. Por su parte, la dotación asignada al Parque del Oeste se cifra en 140 plazas, utilizando la estación de Moncloa —perteneciente a las líneas 3 y 6 de Metro— como vía de salida y retorno para los usuarios.

Inhabilitación total de las reservas de autobuses turísticos

La activación de este plano de contingencia periférico conlleva restricciones severas dentro de la almendra central. El Ayuntamiento de Madrid ha confirmado que, del 5 al 7 de junio de 2026, ambos días incluidos, se encontrarán completamente inhabilitadas todas las plazas de reserva del Sistema de estacionamiento de autobuses turísticos y discrecionales (SEA Madrid) en el término municipal.

Las delegaciones de movilidad reiteran la recomendación de que los colectivos y viajeros organizados realicen el descenso de pasajeros exclusivamente en los puntos disuasorios señalados. La totalidad de las plazas se encuentra vinculada a los planos oficiales del dispositivo para garantizar el tránsito directo a los actos centrales del viaje apostólico.