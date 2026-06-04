Todos los recorridos del papamóvil para ver a León XIV en su visita a Madrid

La visita apostólica del papa León XIV a Madrid permitirá a miles de fieles la oportunidad de saludar al Santo Padre durante los distintos desplazamientos que realizará por la ciudad a bordo del papamóvil durante los días 6, 7 y 8 de junio.

Con el objetivo de facilitar la participación de los madrileños y de todos los fieles y peregrinos que acudirán a la capital, ya se conocen los recorridos previstos para los principales trayectos que realizará durante su estancia.

Estos itinerarios previstos atravesarán algunas de las principales calles y plazas de la capital de España y ofrecerán numerosas oportunidades de encontrarse con el Papa en un ambiente de oración, alegría y cercanía.

Sábado 6 de junio: camino hacia la vigilia con los jóvenes

El primer recorrido tendrá lugar el sábado 6 de junio, en torno a las 20:30 horas, cuando el Santo Padre se desplace a la gran vigilia con los jóvenes. El trayecto previsto será: calle Vitruvio, paseo de la Castellana y plaza de Lima

Domingo 7 de junio: recorrido hacia la celebración de la Eucaristía en Cibeles

Sobre las 09:30 horas, León XIV se dirigirá desde el Instituto Ramiro de Maeztu hasta la plaza de Cibeles, donde presidirá la solemne Eucaristía dominical.

El recorrido será el siguiente: calle Serrano, calle Goya y plaza de Colón hasta alcanzar Cibeles, donde a las 10:00 celebrará la Santa Misa del Corpus Christi.

Lunes 8 de junio: Catedral de la Almudena

Alrededor de las 18:00 horas, el Papa recorrerá el centro histórico de Madrid para dirigirse hasta la Catedral de Santa María la Real de la Almudena.

El itinerario previsto es: glorieta de Pirámides, puerta de Toledo, Gran Vía de San Francisco, calle Bailén, Palacio Real de Madrid y Catedral de la Almudena

Lunes 8 de junio: recorrido por el centro de Madrid hasta el Bernabéu

Tras el encuentro en la Catedral de la Almudena, el Santo Padre volverá a recorrer las calles de Madrid a bordo del papamóvil, para dirigirse hasta el estadio Santiago Bernabéu, donde mantendrá un encuentro multitudinario.

El recorrido será: calle Bailén, calle Mayor, Puerta del Sol, carrera de San Jerónimo, plaza de las Cortes, plaza de Cánovas del Castillo, calle Felipe IV, calle Alfonso XII, plaza de la Independencia, calle Alcalá, calle Príncipe de Vergara, calle Concha Espina, plaza de los Sagrados Corazones y estadio Bernabéu donde tendrá lugar el encuentro con la Diócesis de Madrid.