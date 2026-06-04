Un autobús averiado colapsa la A-6 y obliga a la Complutense a retrasar la PAU

Un autobús averiado en plena A-6 a primera hora de este jueves ha obligado a la Universidad Complutense de Madrid a cambiar la organización pautada durante los exámenes de la PAU para evitar que los estudiantes se quedaran fuera de las aulas por culpa del atasco.

El vehículo ha quedado detenido sobre las 7:30 horas en el Bus VAO a la altura de Moncloa-Aravaca, en sentido entrada a la capital, según ha trasladado la DGT. El corte de circulación en ese punto ha provocado retenciones de hasta tres kilómetros en uno de los accesos más transitados hacia Ciudad Universitaria, justo en la mañana en la que miles de alumnos continúan examinándose para acceder a la universidad.

Aunque el bus ha sido retirado alrededor de las 09:00 horas, la circulación seguía interrumpida una hora después, complicando todavía más la llegada al campus madrileño.

Con ese escenario, la Complutense ha optado por flexibilizar el acceso a los exámenes. A través de sus redes sociales, la UCM ha asegurado que permitiría entrar a las aulas hasta las 10:00 horas a los estudiantes afectados por las retenciones. Para quienes hayan accedido dentro de ese margen, el examen se ha alargado hasta las 11:30 horas.

"En ningún caso se superarán los 90 minutos de duración de la prueba, más el tiempo adicional correspondiente por adaptación, si procede", ha aclarado la UCM.

⚠️ Aviso importante – PAU Comunidad de Madrid La Comisión Organizadora de la #PAU informa de que, debido a la acumulación de tráfico sobrevenida en la A-6, se aplicarán las siguientes medidas excepcionales para los estudiantes que realizan la prueba en la Comunidad de Madrid:… pic.twitter.com/yGdtPyfVfh — Complutense (@unicomplutense) June 4, 2026

La universidad ha contemplado además otro escenario alternativo para quienes no hayan conseguido llegar a tiempo antes de las 10:00 horas: tendrán que realizar el examen el próximo 5 de junio como incidencia.