El PP de Madrid retrata al delegado del Gobierno: "Lleva tres o cuatro días intentando provocarnos"

El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha considerado este viernes que al delegado del Gobierno, Francisco Martín, "le gusta mucho reunirse" pero "trabajar le gusta poco". Lo ha hecho un día después de la reunión celebrada este jueves a petición "urgente" de la Delegación del Gobierno para ultimar el dispositivo de seguridad de la visita papal a la capital.

"Le gusta mucho reunirse, visitar pantanos, visitar embalses... trabajar le gusta poco", ha ironizado Serrano al ser preguntado por si Madrid está preparada para la llegada de León XIV. Una cuestión que ya ayer, incluso antes del encuentro, el Ayuntamiento de Madrid ya había aclarado al asegurar que el dispositivo estaba "perfectamente organizado".

En esa misma línea, Serrano ha continuado defendiendo este viernes la capacidad de respuesta de las instituciones madrileñas ante grandes acontecimientos y ha subrayado que tanto el Consistorio como la Comunidad de Madrid han estado "siempre a la altura". "Estoy convencido de que una vez más Madrid asombrará al mundo", ha afirmado, en sintonía con lo dicho ya por la vicealcaldesa, Inma Sanz.

En paralelo, José Luis Martínez-Almeida, también ha querido este viernes rebajar el ruido en torno al dispositivo municipal y dejar claro que la coordinación institucional no se ve alterada por la falta de relación con Martín. "Si el delegado del Gobierno considera que había que hacer una reunión, el ayuntamiento iba a estar ahí", ha manifestado en Onda Cero.

El alcalde sí ha entrado algo más al detalle al ser preguntado por las críticas del delegado sobre la falta de bomberos en el operativo. "Lleva tres o cuatro días intentando provocarnos, y lo dije claro, no vamos a entrar en ninguna provocación", ha respondido.

Como su equipo, el propio Almeida ha insistido en que el foco debe estar en la visita del Pontífice y no en la disputa política. "No habrán visto ninguna declaración mía respecto al dispositivo de la Delegación del Gobierno. Lo siento por el delegado, porque ha buscado ensuciar la visita del Papa con una polémica cuando nosotros hemos estado hablando con el Cuerpo de Bomberos y es en lo que hemos trabajado", se ha diferenciado.