La UC3M abrirá la Facultad de Educación con más prácticas de la Comunidad de Madrid

La Universidad Carlos III de Madrid ha aprobado la creación de una nueva Facultad de Ciencias de la Educación, que comenzará su actividad en el curso 2026/2027 y estará ubicada en el campus de Getafe.

El nuevo centro arrancará con dos titulaciones: el Grado en Educación Primaria y el Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), Bachillerato y Formación Profesional (FP).

Uno de los aspectos principales del nuevo grado será el peso de la formación práctica. Según ha señalado la Universidad, 80 créditos ECTS —equivalentes a un tercio del plan de estudios— se desarrollarán en centros educativos de la Comunidad de Madrid, lo que supondrá la mayor oferta de prácticas de todas las universidades de la Comunidad de Madrid.

La UC3M plantea además un modelo en el que el alumnado no solo realizará prácticas, sino que cursará asignaturas troncales, como didáctica de matemáticas, lengua o inglés, tanto en la Universidad como en centros escolares.

El grado se impartirá en modalidad bilingüe para favorecer la movilidad internacional a través de los convenios que la UC3M mantiene con universidades de 55 países. El profesorado estará integrado por investigadores y la formación incorporará contenidos transversales.

Junto al grado, la Universidad pondrá en marcha el Máster Universitario en Formación del Profesorado de ESO, Bachillerato y FP. El programa comenzará con tres especialidades: Lengua y Literatura Castellana, Filosofía y Tecnología.

El máster combinará formación teórica, metodologías innovadoras, talleres y prácticas externas en centros educativos, que ocuparán 12 créditos ECTS. Según la Universidad, el objetivo es ofrecer una formación rigurosa sobre los distintos ámbitos de la función docente y preparar al alumnado para afrontar la complejidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje.