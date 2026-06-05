Los planes alternativos al Papa León XIV en Madrid: conciertos gratis, mercadillos virales y museos de madrugada

Madrid vuelve a pisar el acelerador este fin de semana con una agenda prácticamente imposible de abarcar. La capital mezcla fiestas populares, cultura gratis, conciertos, cine, mercados efímeros y grandes eventos coincidiendo además con la visita del papa León XIV, que transformará parte de la ciudad con celebraciones multitudinarias y aperturas extraordinarias.

Del viernes al domingo habrá desde mercadillos de plantas por menos de un euro hasta museos abiertos de madrugada, conciertos al aire libre, festivales de cine, ferias gastronómicas y citas para los amantes de la moda vintage o el motor. Un fin de semana donde quedarse en casa parece casi un desperdicio.

Fiestas populares y conciertos gratis por Madrid

Las fiestas de Aluche siguen siendo uno de los grandes focos del fin de semana, con conciertos gratuitos en el recinto ferial. Este viernes actuará Nueva Línea a las 22:00 horas, el sábado será el turno de Jaime Urrutia a las 23:30 y el domingo cerrará María del Monte a las 22:15.

En paralelo, arranca una de las citas musicales más esperadas del verano: Noches del Botánico, que celebra su décimo aniversario con más de 60 artistas. Rigoberta Bandini inaugura el festival con conciertos entre jueves y sábado.

Museos gratis hasta la madrugada y arte nocturno

Uno de los grandes reclamos será la Noche en Blanco (y Amarillo), una edición especial organizada por la visita del Papa León XIV. Durante la noche del sábado al domingo, hasta 15 museos y centros culturales abrirán gratis y con horario ampliado.

Espacios como el Prado, el Thyssen, el Reina Sofía, el Templo de Debod o el Museo de San Isidro permanecerán abiertos hasta medianoche o incluso las 02:00 horas.

Además, vuelven las Tardes Thyssen, con conciertos gratuitos al aire libre en las terrazas del museo. Este viernes actuará Víctor Herrero y el sábado Perila, ambos a las 20:00 horas y con acceso libre hasta completar aforo.

Para quienes prefieran exposiciones, este fin de semana también se puede visitar gratis Robert Frank y Los Americanos en Espacio Fundación Telefónica, una muestra con 83 fotografías históricas sobre el Estados Unidos de los años cincuenta.

Mercadillos virales y planes para comprar diferente

Madrid también tendrá espacio para los planes virales. Del viernes al domingo regresa la gran venta de plantas de Plantes Pour Tous en Espacio 23, en el barrio de Salamanca, con más de 150 variedades y precios desde solo 0,99 euros. La entrada es gratuita, aunque requiere reserva previa.

El sábado llega además una nueva edición de Revu Market, el mercadillo de ropa de segunda mano que cada vez reúne a más aficionados a la moda vintage y sostenible. Se celebrará de 11:30 a 20:00 horas en OHM Studio, en la calle Delicias, 20.

Cine, libros y exposiciones gratis

Desde este viernes comienza Madrid Film Festival, el festival internacional de cine de la ciudad, con proyecciones repartidas entre espacios como Cineteca Madrid o la Universidad Complutense, combinando sesiones gratuitas y de pago.

Mientras tanto, la Feria del Libro de Madrid sigue llenando el Retiro de casetas y firmas. Este fin de semana pasarán numerosos y populares autores, dentro de una programación que se mantendrá hasta el 14 de junio.

También puede verse en el Paseo de Recoletos la exposición al aire libre Las visitas papales a Madrid, con 22 imágenes históricas de los anteriores viajes de pontífices a la capital.

El Papa León XIV toma Madrid

La visita del Papa marcará buena parte de la agenda del fin de semana. El sábado tendrá lugar una vigilia con jóvenes en Plaza de Lima a las 20:30 horas, el domingo se celebrará una misa multitudinaria en Plaza de Cibeles desde las 10:00 y el lunes el Santiago Bernabéu acogerá un gran encuentro con actuaciones musicales de Besmaya, siloé, HeyKid y otros artistas.

Tapas, azoteas y escapadas cerca de Madrid

Para quienes busquen planes más tranquilos, Torrejón de Ardoz celebra Saborea Torrejón, un evento gastronómico con tapas, música en directo y actividades en Plaza Mayor.

También será un buen fin de semana para aprovechar las azoteas madrileñas con vistas: H10 Puerta de Alcalá, Capitol Rooftop o El Cielo de Montera vuelven a colocarse entre los sitios más buscados para acabar el día.

Y con el calor ya instalado, otro plan sencillo: las 25 piscinas municipales de Madrid ya están abiertas para refrescarse durante el fin de semana.