Los residentes de barrios afectados por León XIV podrán aparcar en cualquier zona verde del SER

Mover el coche este fin de semana en varios puntos de Madrid va a ser, directamente, casi imposible. La visita de León XIV ha obligado al Ayuntamiento de Madrid a desplegar un operativo especial que afecta de lleno al estacionamiento en una docena de barrios. Para aliviar las afecciones, los residentes afectados podrán aparcar en cualquier plaza verde del Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) de la ciudad.

La decisión se ha adoptado en la reunión que José Luis Martínez-Almeida ha mantenido con los responsables de los servicios operativos encargados del dispositivo. El permiso extraordinario entra en vigor este viernes y se mantendrá hasta el martes a las 23:59 horas.

Algunos ciudadanos podrán así utilizar cualquier plaza verde del SER, aunque esté fuera de su barrio habitual. Solo podrán beneficiarse de esta medida los residentes de los barrios de Justicia y Cortes, en Centro; Los Jerónimos, en Retiro; Recoletos y Castellana, en Salamanca; El Viso, Hispanoamérica y Nueva España, en Chamartín; Cuatro Caminos y Castillejos, en Tetuán; y Ríos Rosas y Almagro, en Chamberí.

Y es que parte de los aparcamientos habituales en estas zonas estarán ocupados por siete grandes bolsas de aparcamiento para autocares repartidos por distintos puntos de la ciudad, con capacidad total para 1.360 autobuses durante el sábado 6 y el domingo 7 de junio.

En Pitis habrá espacio para 200 autocares distribuidos entre varias calles del entorno. La Ronda de la Comunicación, en Las Tablas, suma otras 150 plazas y Valdebebas reserva capacidad para 220 autobuses más en diferentes avenidas del barrio.

Al sur, la Caja Mágica podrá recibir 250 vehículos. Mientras, el parque del Oeste habilita espacio para 139 autocares entre el paseo de Camoens y Ruperto Chapí.

Varias vías del Ensanche de Vallecas absorberán hasta 400 autobuses repartidos entre la avenida del Ensanche de Vallecas, la avenida de la Gavia, la avenida del Mayorazgo y la Gran Vía del Sureste.

El plan cambia a partir del lunes 8 de junio. Los autobuses que todavía permanezcan en Madrid únicamente podrán estacionar en Pitis y en la Caja Mágica. El resto de espacios, al encontrarse en vía pública, dejarán de estar autorizados.