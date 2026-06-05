Los Reyes recibirán al papa León XIV con todos los honores en el Palacio Real

León XIV será recibido este sábado a las 10:30 por Don Felipe y Doña Letizia en el Pabellón de Estado de la Terminal T4 del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, con el que dará comienzo a su visita a España, que se prolongará hasta el viernes 12 de junio.

A las 11:30, Su Santidad hará su entrada en la Plaza de la Armería del Palacio Real de Madrid, escoltado por el Escuadrón de Escolta Real a caballo. Allí, se dispondrá una formación de guardia de honor compuesta por la Escuadra de Gastadores, la Unidad de Música, el Grupo de Honores — con sus tres compañías, Monteros de Espinosa, Mar Océano y Plus Ultra — el Escuadrón de Escolta Real, la Batería Real y la Sección de Motos del Grupo de Escoltas.

A su llegada, será recibido a pie de coche por los Reyes, la Princesa de Asturias y la Infanta Sofía. Posteriormente, una vez situados en la tribuna de honor, la Batería Real realizará la tradicional salva de 21 cañonazos, máxima distinción militar reservada a jefes de Estado, mientras se interpretan los himnos nacionales de la Ciudad del Vaticano y de España.

La fuerza combinada será revistada por Su Santidad el Papa y Felipe VI tras la cual tendrá lugar el saludo a las delegaciones oficiales. A continuación, ambos se dirigirán al Zaguán de Embajadores, acompañados de Doña Letizia, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía. Desde allí, atravesarán un pasillo de honor compuesto por lanceros del Escuadrón de Escolta Real y ascenderán por la Escalera de Embajadores escoltada por la Sección de Alabarderos.

A continuación, tras la ceremonia de bienvenida, la Familia Real y el Santo Padre mantendrán un encuentro privado en el Salón de Gasparini. Al término del mismo, saludarán a las autoridades españolas en el Salón del Trono.

Posteriormente, en el Salón de Columnas, Felipe VI y Su Santidad el Papa pronunciarán sendos discursos ante los invitados (en torno a 250): poderes del Estado, Gobierno, séquito que acompaña al Santo Padre, presidentes de las Comunidades Autónomas, expresidentes del Gobierno, representantes de las formaciones políticas con representación parlamentaria, Cuerpo Diplomático acreditado en España, agentes sociales, Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Española y Comisión Nacional de la Visita de Su Santidad.

Esta será la novena visita de un Pontífice a España. La primera tuvo lugar en 1982, con la visita de Juan Pablo II. Posteriormente se produjeron nuevas visitas en 1984, 1989, 1993 y 2003, todas ellas de Juan Pablo II; así como en 2006, 2010 y 2011, realizadas por Benedicto XVI.

Presencia de la Familia Real en la visita de Su Santidad

En relación con las actividades previstas en Madrid, el domingo 7 los Reyes, la Princesa de Asturias y la Infanta Sofía asistirán a la Santa Misa oficiada en la plaza de Cibeles.

El lunes 8, a las 18:00, la Reina Sofía asistirá al acto de la oración y homenaje a la Virgen de la Almudena presidido por Su Santidad el Papa.

El miércoles 10, a las 19:30, los Reyes asistirán a la Santa Misa oficiada por el Papa en la Basílica de la Sagrada Familia.

El viernes 12, a las 14:30 (hora local), el Rey despedirá al Papa en el aeropuerto de Tenerife Norte, tras su visita de 7 días en España.