Mayor pone deberes al primer Consejo de Ministros de Feijóo ante una Ayuso que apela a "dar todas las batallas"

Isabel Díaz Ayuso participó este jueves por la tarde en un coloquio organizado por la Fundación Neos junto a María San Gil y el exministro Jaime Mayor Oreja con motivo de la presentación de su libro Una verdad incómoda. Testimonio de una época: contra el silencio y la mentira. Un libro que en Zaragoza presentó Federico Jiménez Losantos, presidente de Libertad Digital y director de La Mañana de Federico, en esRadio.

Fue un encuentro emotivo por la admiración que todos se profesan. De hecho, la presidenta de la Comunidad de Madrid decidió entrar en política tras vivir una campaña de San Gil en el País Vasco. Esto es algo que la madrileña ha contado más de una vez y la exdirigente popular lo recordó ayer con satisfacción.

La jefa del Ejecutivo regional reveló que desde que empezó en política ha seguido "mucho a Jaime y, para desgracia de todos, nunca se ha equivocado" en sus análisis. El exministro del Interior sostiene desde hace mucho tiempo – desde la época de José Luis Rodríguez Zapatero al frente del Gobierno- que en España vivimos un proceso de ruptura con el régimen constitucional del 78; "un proceso en el que se ha unido la mentira del presente con el crimen del pasado que es ETA". Y como todo proyecto de ruptura "necesita" de la "corrupción".

Ayuso, por su parte, resaltó también el papel crucial de Bildu en el nacimiento de este Gobierno de Pedro Sánchez a través de "un pacto del que no hemos visto un papel, que fue el primero y que ha sido el socio fiel desde entonces hasta este momento". "Cuando veo todos los casos de corrupción de Estado que estamos viviendo, pienso ¡pobre España, cuánto nos va a costar la siguiente factura! Los socios de Sánchez están encantados de esta situación, porque cada día que pasa dicen ‘pues de aquí voy a tener una exigencia nueva’, así que la situación es un deterioro a todos los niveles de una España cada vez más abandonada y también de unas instituciones cada vez más carcomidas, como lo está la separación de poderes".

La presidenta expuso que "el proceso que decía Jaime va cada vez a más velocidad y la situación no puede ser más preocupante". Y es que "nunca habíamos vivido algo así, porque al frente de las instituciones estaban los mejores y siempre algo o alguien lo terminaba por solucionar". Ahora bien, Ayuso quiso poner en valor el trabajo de "la Guardia Civil, de agentes de la Policía Nacional y de la prensa libre que, a pesar del acoso, del desprestigio y del señalamiento que han ido sufriendo, si no es por ellos mucho de lo que hemos conocido en esta semana ni siquiera hubiera salido a la luz".

El clima se ha vuelto irrespirable también en la Asamblea, reconoció Ayuso. "Cuando llegué como presidenta la cosa no era tan grave. Porque tú ibas a un desayuno informativo y venían de otros partidos; luego ibas a inaugurar una obra y los ministros te invitaban. Digamos que había rencillas, esas cosas de partidos, pero nada más. A raíz de la pandemia vimos que aquí se nos había colado otra cosa muy diferente [...]. A partir de ahí me di cuenta de que estábamos en un proyecto que había cogido lo peor de la herencia de la época de Zapatero, que iba a gran velocidad […]. Y entonces el deterioro ya llega a tal extremo que yo creo que de lo de la Asamblea se ve poco: uno va a los vídeos y le aparece justo el vídeo de la persona que le interesa, el trocito que quiere ver. Pero lo que nos dicen a nosotros es de no creer. A mí no se me ocurriría buscar dónde viven, con quiénes viven y dónde veranean mis adversarios políticos".

Pero la dirigente del PP quiso lanzar un mensaje optimista. "Hay que dar todas las batallas, no sólo en contra sino también a favor", incidió. Pero "ya queda poco para cambiar las cosas". Ahora, "los cañones hay que ponerlos hacia el frente, no entre nosotros", lanzó en un claro mensaje a Vox.

Lo hizo después de que Mayor Oreja apelara al entendimiento entre los dos partidos de la derecha que están condenados a entenderse. Y después también de que el exministro pusiera deberes al PP. "El próximo Gobierno tiene que tener un proyecto claro, saber desde ya lo que va a hacer en el primer Consejo de Ministros. La alternativa es la única esperanza, pero hay que saber que el Frente Popular no va a desaparecer, se va a actualizar. Haga lo que haga el PP, dirán que ha ganado la ultraderecha. Debemos superar la situación hasta que ese Frente Popular se rompa. Va a ser una situación difícil que no termina el día después de las elecciones", advirtió el veterano político. El exministro concretó más: "Hay que derogar la Ley de Memoria Democrática en el primer Consejo de Ministros, hay que quitar las medidas que dañan a la empresa, y habrá que ver la ingeniería social que han construido estos años".