Libertad Digital y el COAM celebran el URBAFORO MADRID, el gran foro sobre el futuro urbano de la región

El Grupo Libertad Digital celebrará el próximo 16 de junio, en colaboración con el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM), la primera edición del URBAFORO MADRID, un foro de alto nivel sobre urbanismo, suelo y crecimiento en la Comunidad de Madrid, que reunirá en la sede del COAM (Hortaleza, 63) a varios de los principales actores públicos y privados del sector urbanístico de la región en sus diferentes niveles de planificación, decisión y ejecución.

El acto será inaugurado por Ángela Baldellou, directora gerente del COAM, quien hablará sobre "Madrid 2050: liderazgo cívico y profesional". Madrid 2050 es el horizonte estratégico con el que arquitectos, urbanistas e instituciones madrileñas están debatiendo cómo debe crecer y transformarse la ciudad en las próximas décadas: una conversación que abarca desde la actualización del Plan General de Ordenación Urbana hasta la integración de criterios de sostenibilidad, cohesión social, movilidad y calidad del espacio público en un territorio metropolitano que no ha dejado de crecer y que afronta una demanda de vivienda sin precedentes.

A continuación tomará la palabra Ignacio Pezuela, portavoz adjunto de la Comisión Permanente de Obras, Equipamientos y Políticas de Vivienda del Ayuntamiento de Madrid y concejal presidente del Distrito de Moratalaz, quien hablará sobre "La transformación urbana de un entorno modélico a nivel europeo: Moratalaz", un caso de regeneración urbana que está siendo estudiado como referencia en distintos foros europeos de planificación territorial.

Tres municipios, tres modelos de ciudad

Primera mesa redonda: "Múltiples visiones, un territorio: los ayuntamientos hablan" (10:30–11:15)

El primer gran debate del foro pondrá frente al micrófono a los responsables municipales de tres territorios con dinámicas urbanas muy distintas pero igualmente representativas de los retos que afronta la Comunidad de Madrid. La mesa estará moderada por Luis Fernando Quintero, influyente periodista experto en economía y finanzas de Libertad Digital y esRadio.

Paloma Tejero, alcaldesa de Pozuelo de Alarcón, aportará la perspectiva de un municipio consolidado y de alta demanda, con escaso suelo disponible pero una presión residencial creciente. Tejero, técnico urbanista y con un máster en Derecho Urbanístico, es una de las voces más autorizadas del área metropolitana en materia de gestión del suelo y simplificación administrativa. Su municipio está desarrollando un nuevo recinto ferial y un Palacio de Congresos, y su I Plan Municipal de Vivienda busca compatibilizar la identidad residencial de Pozuelo con el acceso a la vivienda de las generaciones más jóvenes.

Asensio Martínez, alcalde de Sevilla la Nueva, representará a los municipios del suroeste metropolitano en plena fase de expansión. Con más de diez años al frente del ayuntamiento y tres legislaturas consecutivas, Martínez es un profundo conocedor de las tensiones entre crecimiento, sostenibilidad ambiental y dotación de servicios que caracterizan a los municipios de segunda corona. Sevilla la Nueva, con cerca de 10.000 habitantes, es un ejemplo de municipio que aspira a crecer sin perder su carácter.

Jesús Montero, concejal de Urbanismo de Alcobendas, trasladará al foro la visión de uno de los municipios más dinámicos, competitivos y bien posicionados del norte metropolitano. Alcobendas es hoy un referente en captación de inversión empresarial e internacional en la Comunidad de Madrid: concentra algunas de las mayores sedes corporativas del país, con más de 4.000 empresas instaladas en su término municipal, y ocupa sistemáticamente los primeros puestos en los rankings de calidad de vida y renta per cápita de la región. El municipio tiene en marcha un ambicioso plan de desarrollo residencial que contempla la construcción de más de 10.000 nuevas viviendas en la próxima década, con el desarrollo del sector Los Carriles-Valgrande como pieza central, y cuenta con EMVIALSA, su empresa municipal de vivienda, como palanca de política residencial propia.

Los temas previstos para el debate incluyen el modelo de ciudad consolidada para crecer en calidad, la atracción de inversión empresarial e internacional, la movilidad sostenible como palanca del valor urbano, la digitalización e innovación de servicios municipales y el acceso a la vivienda asequible sin comprometer la identidad de cada municipio.

En definitiva, la presencia de Pozuelo, Alcobendas y Sevilla la Nueva en el URBAFORO MADRID refuerza el perfil del foro como espacio de encuentro entre las distintas tipologías de municipios que están definiendo el modelo de metrópoli madrileña del siglo XXI.

El sector privado ante el reto de la vivienda

Segunda mesa redonda: "Los proyectos que construyen el futuro. Urbanismo del siglo XXI" (11:30–12:15)

La segunda parte del foro girará en torno al sector privado y al papel que gestores de suelo, promotores y asociaciones empresariales deben jugar para desbloquear la oferta residencial en la región. La mesa estará moderada por Beatriz García, redactora jefe de Libre Mercado, el site económico de Libertad Digital.

Carolina Roca, presidenta de ASPRIMA —Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid, principal patronal del sector en la Comunidad—, abrirá el debate desde la perspectiva de la industria promotora. Roca es una de las interlocutoras más activas con las administraciones públicas en materia de agilización de licencias, financiación del desarrollo y política de suelo, y su presencia en el foro subraya el carácter de encuentro entre los sectores público y privado que define al URBAFORO MADRID.

Alberto Quemada, consejero delegado de LandCo (Grupo Santander), aportará la visión de la mayor gestora de suelo urbanizable de España, con más de 10.700 activos en cartera y suelos con capacidad para decenas de miles de viviendas en distintos puntos del país. LandCo es hoy uno de los actores clave en la transformación del suelo clasificado en suelo desarrollado, y su perspectiva sobre los cuellos de botella del proceso urbanístico —desde la junta de compensación hasta la licencia de obras— es de primer orden.

Agustín Sánchez, CEO de Uppol Business Development, llevará al debate la experiencia de más de 25 años en gestión urbanística técnica, con más de 1.000 millones de euros en inversiones gestionadas. Uppol es una de las empresas de referencia en la gestión de juntas de compensación y en el acompañamiento a propietarios e inversores a lo largo de todo el proceso de transformación de suelo en el área metropolitana de Madrid.

La mesa abordará cinco grandes ejes: la viabilidad económica real del suelo clasificado, la financiación del desarrollo urbanístico en un entorno de tipos altos, la colaboración público-privada como palanca de desbloqueo, el mercado del alquiler como destino del suelo desarrollado, y la simplificación administrativa como reforma pendiente.

Una visión institucional de alcance autonómico

A las 12:15, Luis Fernando Quintero mantendrá un diálogo en profundidad con Rafael García González, viceconsejero de Medioambiente, Agricultura y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid y vicepresidente de la Comisión de Urbanismo y Vivienda de la Federación de Municipios de Madrid, quien aportará la visión autonómica sobre el estado del urbanismo en la región, los grandes desarrollos en marcha y el papel de la Comunidad como árbitro entre ayuntamientos, promotores y criterios medioambientales.

La clausura del acto, a las 12:45, correrá a cargo de María Eugenia del Río Villar, secretaria general del COAM.

Tras la clausura formal, el acto se prolongará con un espacio de networking informal amenizado con unos vinos y canapés variados. Un momento pensado para que alcaldes, promotores, gestores de suelo y profesionales del sector compartan mesa y conversación fuera del formato de debate, en un entorno que favorece el contacto directo y la generación de relaciones de negocio y colaboración entre los asistentes.

El URBAFORO MADRID es una iniciativa del Grupo Libertad Digital, a la que se ha sumado el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, que nace con vocación de convertirse en un espacio de referencia para el debate sobre política urbana, desarrollo de suelo y acceso a la vivienda en la Comunidad, con cobertura editorial completa antes, durante y después del evento