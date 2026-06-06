La ciudad de Madrid vivirá un fin de semana marcado por el aumento de las temperaturas coincidiendo con la visita del papa León XIV, con máximas que oscilarán entre los 31 y los 34ºC entre el sábado 6 y el domingo 7 de junio, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). El lunes 8 se espera además un episodio de "calor intenso" en la capital.

Sábado: llegada con ambiente cálido

El sábado 6 de junio, jornada de llegada y primer acto en Madrid, se prevé una mínima de 18ºC y una máxima de 31ºC. Los cielos estarán poco nubosos o con nubes altas, sin precipitaciones y con viento flojo.

Las condiciones atmosféricas estarán dominadas por la estabilidad, lo que favorecerá una sensación térmica más elevada en las horas centrales del día.

Domingo: jornada más calurosa de la visita

El domingo 7 de junio, día en el que están previstos varios actos en el centro de la ciudad, las temperaturas subirán ligeramente. Las mínimas se situarán en torno a 20-21ºC en el centro, mientras que las máximas alcanzarán los 33-34ºC.

La Aemet prevé cielos poco nubosos, ausencia de lluvias y ambiente estable, con un escenario propicio para valores térmicos altos durante toda la jornada.

Lunes: calor intenso en la despedida

El lunes 8 de junio, último día de la visita en Madrid, se mantendrá la situación de estabilidad atmosférica. La Agencia Estatal de Meteorología anticipa un nuevo episodio de "calor intenso", con temperaturas similares a las del domingo.

Hasta el viernes la temperatura máxima sigue bajando. Después vuelve a subir. pic.twitter.com/XILjNgbn2X — AEMET_Madrid (@AEMET_Madrid) June 3, 2026

Durante la mañana y la tarde se espera un ambiente cálido generalizado en la capital, con valores elevados especialmente en las horas centrales del día.

Estabilidad atmosférica durante toda la estancia

El portavoz de la Aemet, Rubén del Campo, ha señalado que entre el 6 y el 8 de junio predominarán los cielos poco nubosos o con nubes altas en Madrid, sin lluvias y con vientos flojos.

Este escenario de estabilidad favorecerá el ascenso progresivo de las temperaturas, consolidando un fin de semana marcado por el calor durante la visita del Pontífice en la capital.