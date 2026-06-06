El curioso protocolo del Vaticano: el telegrama que León XIV enviará a Felipe VI al volar sobre España

Cuando el avión del papa León XIV despegue del aeropuerto romano de Fiumicino rumbo a España con motivo de su viaje apostólico, se llevará a cabo una curiosa tradición que la diplomacia vaticana mantiene desde hace 60 años.

Cada vez que un Papa emprende uno de sus viajes apostólicos en avión, el Vaticano envía un telegrama a los gobernantes de los países que va sobrevolando como muestra de su cercanía y respeto. Una práctica que comenzó el 24 de mayo de 1964 cuando Pablo VI se convirtió en el primer pontífice que surcó el cielo en avión con motivo de su histórico viaje apostólico a Tierra Santa. Decidió enviar un telegrama en los tiempos en que los vuelos papales eran técnicamente una "visita de Estado" al espacio aéreo de cada país sobrevolado.

La Santa Sede es un Estado soberano reconocido internacionalmente desde los Pactos de Letrán de 1929, del que el Papa es jefe de Estado. Entre jefes de Estado existe un protocolo de saludo mutuo cuando se cruzan territorios. Por tanto, aunque el avión no aterriza, cruzar el espacio aéreo de una nación implica, desde el punto de vista del derecho internacional, una presencia simbólica en territorio soberano y que tiene un peso diplomático, especialmente en relaciones donde la Iglesia tiene intereses o comunidades católicas significativas.

El telegrama suele ser enviado en el momento en el que el avión del pontífice entra en el territorio aéreo de un país determinado, como gesto de cortesía y respeto hacia la soberanía del país. Se trata de un mensaje breve, que incluye un saludo del Papa, seguido de sus deseos de paz para la nación y sus habitantes, así como la bendición apostólica. Unos telegramas que, en la mayoría de las ocasiones, los gobernantes suelen responder al Papa para desearle buenos frutos para su viaje.

El primer telegrama que enviará es al presidente de la República de Italia, Sergio Mattarella, a quien informará de su viaje a España. En el momento en el que el avión del Santo Padre entre en territorio español, el Papa enviará un telegrama a Felipe VI como gesto cargado de simbolismo diplomático: el Papa reconoce formalmente la soberanía del país que está a punto de pisar.

El último telegrama papal al Rey de España fue en 2023, cuando el papa Francisco sobrevoló España de camino a Portugal para presidir los actos de la XVI Jornada Mundial de la Juventud 2023 con el siguiente mensaje: "Envío un cordial saludo a Vuestra Majestad, a los miembros de la Familia Real y al pueblo de España mientras sobrevuelo vuestro país durante mi camino a Portugal. Garantizando a todos ustedes un recuerdo en mis oraciones, invoco sobre el reino las bendiciones de serenidad y alegría de Dios todopoderoso".