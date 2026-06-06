León XIV asume el éxito del 'Conejo Malo' y bromea: "Muchos irán a ver a Bad Bunny, pero también al Papa"

El Papa León XIV ha aterrizado este sábado en el Aeropuerto de Madrid-Barajas para iniciar la que es su primera visita oficial a España desde el inicio de su pontificado. Una intensa semana de encuentros, oración y cercanía que llevará al Santo Padre a recorrer Madrid, Barcelona e Islas Canarias, pero que arranca en una capital con una agenda cultural que ha provocado una insólita coincidencia.

El Pontífice protagonizará grandes actos multitudinarios en Madrid, pero no será el único que mueva masas estos días. El cantante puertorriqueño Bad Bunny comenzó su gira hace unos días en la capital, donde pretende completar un ramillete de diez conciertos consecutivos. Con una llamativa dosis de ironía, el propio León XIV ha querido quitar dramatismo durante el vuelo desde Roma a esta coincidencia de agendas con los macroconciertos del ‘Conejo Malo’.

"Si se enfrentan a la pregunta de si quieren ver a Bad Bunny o si quieren ver al Papa, creo que muchos irán a ver a Bad Bunny, pero creo que también habrá unos cuantos aquí para ver al Papa y eso dice algo", señalaba Robert Prevost (León XIV) a preguntas de la prensa internacional.

La Vigilia con jóvenes en la Plaza de Lima que protagoniza esta tarde el Papa coincide con el quinto de los diez conciertos del cantante puertorriqueño en Madrid.

La coincidencia de ambos acontecimientos ha desatado las especulaciones en torno a un posible encuentro entre León XIV y el cantante y el arzobispo de Madrid, el cardenal José Cobo, no lo descartó en ningún momento: "Madrid da para mucho. Pero que son, que hay personas --y eso no sé, lo dirá la historia cuando vaya el Papa lo que suceda, eso yo no, lo que las personas decidan, lo que el Papa decida, lo que decida Bad Bunny--, que no se oponen, sino crean puentes y puede ser, puede haber puentes. No serían cosas antagónicas", precisó.

Aunque insistió que "las sorpresas son sorpresas" y en que este tipo de encuentros "se llevan muy en sigilo".