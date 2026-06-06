El Papa sitúa a los más vulnerables en el centro de su primer día en Madrid: "La caridad no admite demoras"

El papa León XIV ya está en España. Tras ser recibido con todos los honores en el Palacio Real, una de las primeras grandes imágenes que ha ofrecido en Madrid es con quienes menos suelen ocupar los focos: las personas sin hogar, los inmigrantes y quienes atraviesan situaciones de exclusión. Por eso eligió el centro CEDIA 24 horas de Cáritas Madrid, en el barrio de Lucero, para lanzar uno de los mensajes más contundentes de esta primera jornada de visita oficial: "La caridad no admite demoras".

La mañana había comenzado con la ceremonia de bienvenida y los actos protocolarios propios de una visita de Estado. Sin embargo, pocas horas después, León XIV cambiaba el escenario de los salones reales por las instalaciones de un centro que atiende diariamente a personas sin recursos. Allí recorrió habitaciones, saludó a usuarios y trabajadores y dejó una reflexión en el libro de honor que resume el sentido de la visita: "Dejaos interpelar por la mirada de quienes necesitan vuestra ayuda y acogedlos con la caridad de Cristo".

No fue un gesto menor. Desde el inicio de su pontificado, Robert Prevost ha insistido en la necesidad de una Iglesia cercana a las periferias. En Madrid quiso convertir ese mensaje en imagen.

"Me siento un madrileño más"

El momento más emotivo llegó con los testimonios de varias personas que encontraron en Cáritas una segunda oportunidad. Niurka, una joven cubana que llegó embarazada y sola a España, relató cómo pudo salir adelante gracias al apoyo recibido en el centro. Junto a ella estaban sus hijos gemelos, Ares y Atenea, nacidos durante ese proceso de acogida.

También tomó la palabra Khadry, un inmigrante senegalés que llegó a España en plena pandemia y que hoy ha conseguido reconstruir su vida y acceder a un empleo estable.

Tras escuchar sus historias, el Papa tomó la palabra. "En este espacio me siento un madrileño más", afirmó, antes de definir el centro como una gran familia donde siguen produciéndose "milagros de amor".

Llamada de atención a los cristianos

León XIV quiso ir más allá de la emoción del momento. Su discurso incluyó también una reflexión dirigida al conjunto de la Iglesia. "La caridad no admite demoras", insistió el Pontífice, defendiendo que cada encuentro con una persona necesitada representa una oportunidad única para actuar.

Además, advirtió contra el riesgo de dejarse arrastrar por ideologías o planteamientos políticos que terminan alejando a los cristianos de los problemas reales de las personas. "No es posible olvidar a los pobres si no queremos salir fuera de la corriente viva de la Iglesia que brota del Evangelio", afirmó.

Fue, probablemente, la frase con más carga de fondo de toda la jornada.

La bienvenida de Cobo

El arzobispo de Madrid, el cardenal José Cobo, agradeció al Papa que hubiera elegido precisamente este lugar para iniciar su contacto con la ciudad. "Hoy usted entra en Madrid por una puerta singular: pequeña en apariencia, pero inmensa en misericordia", afirmó.

Cobo recordó además que Cáritas Madrid acompañó el pasado año a cerca de 90.000 personas a través de más de 400 proyectos sociales repartidos por toda la diócesis.

El inicio de un fin de semana histórico

La visita de León XIV apenas acaba de comenzar. Durante los próximos días le esperan algunos de los actos más multitudinarios de su viaje a España, con cientos de miles de fieles previstos en las calles de Madrid.

Pero antes de las grandes celebraciones, de los discursos institucionales y de las imágenes para la historia, el Papa quiso dejar clara una prioridad.

Entró en Madrid por la puerta de los más vulnerables. Y desde allí lanzó un mensaje que marcará el resto de su visita: la Iglesia no puede entenderse sin quienes más necesitan ser escuchados.