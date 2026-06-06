El saludo del Papa León XIV a los expresidentes del Gobierno Felipe González, Aznar y Rajoy, con la ausencia de Zapatero

La comitiva oficial se ha trasladado al Palacio Real de Madrid para dar comienzo a los solemnes actos de Estado que marcan el inicio oficial de la agenda del Pontífice en el país, en una recepción que ha reunido a las máximas autoridades del Estado y de la Iglesia católica en España.

La ceremonia de bienvenida ha contado con el máximo respaldo de la Corona. El Rey Felipe VI, la Reina Letizia, la Princesa de Asturias, Leonor, y la Infanta Sofía han asistido juntos a un acto de enorme trascendencia que subraya los profundos lazos históricos que unen a España con la Santa Sede.

Tras el recibimiento oficial, el foco de atención se ha desplazado al imponente Salón del Trono, escenario del protocolario besamanos a las altas instituciones. Durante este saludo, el Papa León XIV ha mantenido un encuentro tan breve como cordial con tres de los expresidentes vivos de nuestra democracia: el socialista Felipe González y los populares José María Aznar y Mariano Rajoy, en un clima de absoluta sintonía y respeto mutuo. Sin embargo, la normalidad institucional ha tenido una excepción, José Luis Rodríguez Zapatero ha protagonizado la única y previsible ausencia entre los exjefes del Ejecutivo en el Palacio Real.

Una vez concluidos los saludos en el Salón del Trono, los Reyes, sus hijas y el Santo Padre se han dirigido al emblemático Salón de Columnas. En este histórico espacio palaciego, y ante un selecto grupo de invitados del mundo de la política, la cultura y la sociedad civil, el Rey Felipe VI y el Papa León XIV han tomado la palabra para pronunciar sendos discursos. Mientras el monarca ensalzaba los vínculos históricos de España con el Vaticano, el Pontífice ha aprovechado su intervención para trazar las líneas maestras de un viaje apostólico que, tras su paso por Madrid, también le llevará a Barcelona y a las Islas Canarias.