El viaje del papa León XIV a España supone uno de los eventos institucionales y religiosos más importantes del año. Desde primera hora de la mañana, miles de personas se han congregado en los principales puntos del recorrido para recibir al pontífice, obligando a desplegar un amplio dispositivo de seguridad y movilidad en la ciudad.
A lo largo de estas jornadas, la agenda papal estará marcada por un profundo carácter pastoral y social. Se espera que sus discursos aborden los retos actuales de la sociedad contemporánea, dejando mensajes de calado que resonarán más allá del ámbito puramente eclesiástico.
Uno de los momentos más esperados de cada jornada será el recorrido en el papamóvil, cuyo trazado ha sido diseñado para maximizar el encuentro con los ciudadanos, pero que también conllevará alteraciones significativas en el tráfico y el transporte público.
El avión de León XIV se va dirigiendo hacia el pabellón de autoridades donde le espera Don Felipe y Doña Letizia, quienes serán los encargados de darle la bienvenida a España
La Reina Letizia hace uso del privilegio de blanco para recibir al Santo Padre.
Lleva el mismo vestido blanco que estrenó en Egipto
Cumpliendo con el protocolo, el avión de León XIV ya ha colocado en la cabina de los pilotos las banderas de España y del Vaticano
El avión de León XIV acaba de aterrizar en Madrid. Todas las campanas de Madrid ya están repicando en señal de bienvenida y alegría
Mientras se espera que el avión aterrice en Barajas, las autoridades presentes abandonan el pabellón de Estado para situarse en la zona de la alfombra roja donde esperarán al Santo Padre.
En el pabellón de autoridades se encuentra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el ministro Félix Bolaños, la embajadora de España ante la Santa Sede, Isabel Celáa, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.
El presidente del Gobierno Pedro Sánchez llega al Pabellón de Autoridades del aeropuerto de Madrid. Allí ha sido recibido por las autoridades, entre ellas la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida
En relación con las actividades previstas en Madrid, el domingo 7 los Reyes, la Princesa de Asturias y la Infanta Sofía asistirán a la Santa Misa oficiada en la plaza de Cibeles.
El lunes 8, a las 18:00, la Reina Sofía asistirá al acto de la oración y homenaje a la Virgen de la Almudena presidido por Su Santidad el Papa.
El miércoles 10, a las 19:30, los Reyes asistirán a la Santa Misa oficiada por el Papa en la Basílica de la Sagrada Familia.
El viernes 12, a las 14:30 (hora local), el Rey despedirá al Papa en el aeropuerto de Tenerife Norte, tras su visita de 7 días en España.
Esta será la novena visita de un Pontífice a España. La primera tuvo lugar en 1982, con la visita de Juan Pablo II.
Posteriormente se produjeron nuevas visitas en 1984, 1989, 1993 y 2003, todas ellas de Juan Pablo II; así como en 2006, 2010 y 2011, realizadas por Benedicto XVI.
En el Salón de Columnas, Felipe VI y Su Santidad el Papa pronunciarán sendos discursos ante los invitados (en torno a 250): poderes del Estado, Gobierno, séquito que acompaña al Santo Padre, presidentes de las Comunidades Autónomas, expresidentes del Gobierno, representantes de las formaciones políticas con representación parlamentaria, Cuerpo Diplomático acreditado en España, agentes sociales, Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Española y Comisión Nacional de la Visita de Su Santidad.
En el Salón Gasparini del Palacio Real, el Santo Padre mantendrá un encuentro con Don Felipe, Doña Letizia, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía, donde habrá un intercambio de regalos y una fotografía oficial.
A su llegada, será recibido a pie de coche por los Reyes, la Princesa de Asturias y la Infanta Sofía. Posteriormente, una vez situados en la tribuna de honor, la Batería Real realizará la tradicional salva de 21 cañonazos, máxima distinción militar reservada a jefes de Estado, mientras se interpretan los himnos nacionales de la Ciudad del Vaticano y de España.
La fuerza combinada será revistada por Su Santidad el Papa y Felipe VI tras la cual tendrá lugar el saludo a las delegaciones oficiales. A continuación, ambos se dirigirán al Zaguán de Embajadores, acompañados de Doña Letizia, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía. Desde allí, atravesarán un pasillo de honor compuesto por lanceros del Escuadrón de Escolta Real y ascenderán por la Escalera de Embajadores escoltada por la Sección de Alabarderos.
León XIV será recibido este sábado a las 10:30 por Don Felipe y Doña Letizia en el Pabellón de Estado de la Terminal T4 del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, con el que dará comienzo a su visita a España, que se prolongará hasta el viernes 12 de junio.
A las 11:30, Su Santidad hará su entrada en la Plaza de la Armería del Palacio Real de Madrid, escoltado por el Escuadrón de Escolta Real a caballo. Allí, se dispondrá una formación de guardia de honor compuesta por la Escuadra de Gastadores, la Unidad de Música, el Grupo de Honores — con sus tres compañías, Monteros de Espinosa, Mar Océano y Plus Ultra — el Escuadrón de Escolta Real, la Batería Real y la Sección de Motos del Grupo de Escoltas.
La Archidiócesis de Madrid ha publicado la Guía del Peregrino, un documento que reúne toda la información práctica para participar en los actos de la visita del Papa León XIV a la capital entre el 6 y el 9 de junio. La guía incluye horarios, ubicaciones, condiciones de acceso, recorridos del papamóvil y recomendaciones sobre movilidad, seguridad y materiales que conviene llevar.
El documento detalla especialmente los dos eventos con mayor afluencia prevista: la Vigilia con los Jóvenes en la Plaza de Lima y la Misa del Corpus Christi en la Plaza de Cibeles. Ambos requerirán acceso mediante código QR personal y contarán con servicios sanitarios, puntos de agua y baños. Además, la guía informa sobre la iniciativa cultural 'Noche en Blanco y Amarillo', que abrirá museos y espacios culturales durante la noche para los peregrinos.
#SeguridadPapaLeónXIVGC | Dispositivo de seguridad establecido en el aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas ante la llegada del #PapaLeónXIV pic.twitter.com/ZtNRujvKJe— Guardia Civil (@guardiacivil) June 6, 2026
En estos momentos, el A320 de ITA Airways está sobrevolando Valencia. ¡Ya queda menos para que llegue a Madrid!
Cuando León XIV llegue a España le acompañaran una serie de altos cargos, colaboradores, círculo cercano y personal de confianza que le van a ayudar a seguir liderando la Iglesia católica aunque esté fuera del Vaticano.
Entre estas personas están sus dos secretarios, los sacerdotes Edgard Iván Rimaycuna Inga y Marco Billeri. También el organizador del viaje, José Nahúm Salas Castañeda. Además de su equipo de seguridad, viajan gendarmes y guardias suizos, vestidos de civil. Tampoco faltará su médico o el conductor del papamóvil.
El séquito oficial lo encabeza el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado de la Santa Sede, así como los arzobispos Paolo Rudelli, número tres del Vaticano, y Paul Richard Gallagher, ministro de Exteriores vaticano y brazo operativo de su diplomacia.
León XIV ha invitado a acompañarle en el séquito a dos españoles que presiden dicasterios del Vaticano como el cardenal Ángel Fernández Artime, de 65 años y número dos del dicasterio de los religiosos y el arzobispo Luis Marín de San Martín, agustino, prefecto del Dicasterio para el Servicio de la Caridad.
Ya durante su encuentro con los Reyes de España en el Palacio Real se pondrá también una estola solemne, que solo luce ante jefes de Estado de países católicos, y que simboliza su condición sacerdotal, la autoridad espiritual del orden sagrado y el yugo de Cristo.
Sobre ellas, llevará la cruz pectoral que cuelga sobre el pecho mediante un cordón que tiene reliquias de San Agustín y Santa Mónica, Santo Tomás de Villanueva, el beato Anselmo Polanco (mártir de la Guerra civil) y el venerable Bartolomeo Menocchio.
León XIV llegará a nuestro país con las vestiduras que lleva siempre en Visitas de Estado o en ocasiones solemnes como por ejemplo para las bendiciones ‘Urbi et orbi’ de Navidad o Semana Santa.
Sobre una sotana blanca llevará un roquete blanco, con encajes, que simboliza la pureza bautismal y la dignidad del Estado clerical. Sobre esta, llevará la muceta roja, una capa corta que cubre los hombros, y que simboliza el poder jurisdiccional y su función de gobierno universal sobre la Iglesia. Suele llevarla en las audiencias de Estado oficiales, recepción de jefes de Estado y actos religiosos no litúrgicos. En la cabeza, el solideo blanco.
Cuando el Papa salga del avión, será saludado por los Reyes, al que seguirán los saludos del presidente del Gobierno y el resto de autoridades, mientras dos niños le entregan un ramo de flores.
Tras la interpretación del himno nacional de España y del Vaticano, se dirigirán hacia el Salón de Honor de la terminal de autoridades para un encuentro privado. A diferencia de otras ocasiones, la ceremonia de bienvenida a León XIV se realizará en el Palacio Real en vez de en el aeropuerto de Madrid, que será una acogida oficial, por tanto no habrá discursos.
Mientras Don Felipe y Doña Letizia esperan a pie de escalerilla del avión, las primeras personas en acceder al avión papal serán el nuncio apostólico del Vaticano en España y Andorra, Monseñor Piero Pioppo, que estará acompañado del introductor de Embajadores del Ministerio de Asuntos Exteriores, Adrián Martín Couce. Ambos informarán al Papa que todo está preparado y le invitarán a descender del avión.
Cuando el avión haya aterrizado en Madrid, comenzará toda la maquinaria de bienvenida protocolaria al Santo Padre. Se producirá un repique de campanas en todas las iglesias de Madrid, desde las campanas de la catedral de la Almudena a la última ermita de la sierra madrileña, como expresión de bienvenida, alegría, acción de gracias porque el Santo Padre ya está en España.
Antes de que el avión se dirija hacia la zona de autoridades, se colocará desde la ventanilla de la cabina de los pilotos la bandera de España y la del Vaticano, un gesto que se realiza como símbolo de protocolo diplomático de respeto, unión y buena voluntad.
Otro de los grandes y esperados momentos de la visita de León XIV es la vigilia con los jóvenes que tendrá lugar en la noche del sábado 6 de junio, en el que será el primer acto multitudinario de su visita a Madrid y que congregará a miles de fieles.
Una cruz blanca de grandes dimensiones se ha situado a un lado del escenario, que cuenta con una larga escalinata y una gran pantalla en la que ya reza el lema "Alzad la mirada", y que dará la bienvenida al papa, cuya llegada está prevista a las 20:30 horas.
El escenario está dividido en tres alturas: una primera para toda la parte musical en la que también habrá un coro de 150 integrantes; una segunda donde tendrá lugar la charla del papa con los jóvenes; y una tercera en la que se llevará a cabo la adoración eucarística.
El acto, concebido como un "festival de fe", comenzará a las 18:00 horas y, antes de la llegada del papa, habrá momentos de reflexión, testimonios, oración y música.
Sábado (mañana) Del Palacio Real a la Nunciatura Apostólica
Recorrido: Palacio Real → Plaza de España → calle de la Princesa → bulevares → Plaza de Colón (tramo final en vehículo cerrado hasta Nunciatura)
Sábado (tarde) Del barrio de Lucero a Plaza de Lima
Recorrido: calle Vitruvio (Chamartín) → Paseo de la Castellana → Plaza de Lima
Domingo (mañana) Del Instituto Ramiro de Maeztu a Plaza de Cibeles
Recorrido: Serrano → Goya → Plaza de Colón → Plaza de Cibeles
Domingo (tarde) De la Nunciatura al Movistar Arena
Recorrido: calle O’Donnell → Doctor Esquerdo → calle Goya → Movistar Arena (Avenida de Felipe II)
Lunes (tarde, 1º trayecto) De Pirámides a la Catedral de la Almudena
Recorrido: Glorieta de Pirámides → Puerta de Toledo → Gran Vía de San Francisco → calle Bailén → Palacio Real / Almudena
Lunes (tarde, 2º trayecto) De la Almudena al Estadio Santiago Bernabéu
Recorrido: calle Bailén → calle Mayor → Puerta del Sol → Carrera de San Jerónimo → Plaza de las Cortes → Plaza de Cánovas del Castillo → calle Alcalá → calle Concha Espina → Bernabéu
Cerca de 25 niños de entre 3 y 12 años, algunos de ellos con discapacidad física o intelectual, esperan ya a estas horas en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas la llegada del Papa León XIV, cuyo aterrizaje está previsto para las 10.30 horas.
Los menores, acompañados por sus familias y profesores, han sido seleccionados por la Conferencia Episcopal Española y el Vaticano para formar parte de la recepción oficial al Pontífice.
El Santo Padre viaja a bordo de un A320 de Ita Airways. Ocupa la primera fila del avión y frente a él se encuentra la imagen de la Virgen del Buen Consejo.
Su primer contacto con España no será en las escalerillas del avión en el aeródromo madrileño. Será una hora y pico antes. En un lugar mucho más lejano y a una altura muchísimo mayor que la de la capital española. Será cuando la aeronave que trae al pontífice a nuestro país se aproxime al espacio aéreo de responsabilidad española y sea interceptado por dos cazas del Ejército del Aire y el Espacio.
En esto momentos el Airbus A320 de Ita Airways acaba de entrar en territorio español, concretamente está sobrevolando las Islas Baleares.
La empresa madrileña que endulzará la visita del Papa: "Va a tener un sobrecoste importante, pero compensa el orgullo"
La empresa madrileña que endulzará la visita del Papa: "Va a tener un sobrecoste importante, pero compensa el orgullo"
✍️ @paularenzana https://t.co/zL9XHfhcUG— Libertad Digital (@libertaddigital) June 6, 2026
Según ha informado la oficina de prensa del Vaticano, el Papa se reunirá con víctimas de abusos en una reunión organizada por la Iglesia española, sin dar más detalles, y de la que podrá ofrecer más información "tras el encuentro del pontífice con las víctimas y en el respeto de su voluntad y privacidad".
Varias asociaciones de víctimas de abusos en España habían denunciado en las últimas horas que el papa estaba a punto de llegar al país, para visitar Madrid, Barcelona, Gran Canarias y Tenerife, sin haber dado respuesta a sus peticiones para reunirse con él.
Se desconoce quiénes participarán en este encuentro para respetar su privacidad, ni en qué lugar, pero entre las personas que podría escuchar el pontífice estadounidense estarían las que acuden al proyecto Repara, puesto en marcha en 2020 en la archidiócesis de Madrid para la atención a víctimas y la prevención de abusos sexuales, espirituales y de conciencia en su entorno eclesial.
El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y los 11 presidentes autonómicos del PP participarán en la recepción del papa León XIV en el Palacio Real de Madrid.
Allí estarán presentes Isabel Díaz Ayuso (Madrid), Juanma Moreno (Andalucía), Juanfran Pérez Llorca (Comunidad Valenciana), Alfonso Rueda (Galicia), Alfonso Fernández Mañueco (Castilla y León), Jorge Azcón (Aragón), Fernando López Miras (Región de Murcia), Marga Prohens (Baleares), María Guardiola (Extremadura), María José Sáenz de Buruaga (Cantabria) y Gonzalo Capellán (La Rioja).
Santiago Abascal acudirá a la ceremonia de bienvenida del Papa en el Palacio Real, mientras que el domingo será la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, quién esté presente en la misa que se celebrará en la Plaza de Cibeles. Un día después, el lunes día 8, el grupo parlamentario Vox escuchará el discurso que el Santo Padre ofrecerá en la Cámara Baja.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibirá junto a los reyes Felipe VI y Letizia al Papa a su llegada al Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.
Posteriormente se dirigirá a la posterior ceremonia de bienvenida en el Palacio Real de Madrid que tendrá lugar sobre las 11.30 horas y la recepción en el Palacio Real con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático, en el que el pontífice pronunciará su primer discurso en este viaje.
En el momento en el que el avión del Santo Padre entre en territorio español, el Papa enviará un telegrama a Felipe VI como gesto cargado de simbolismo diplomático: el Papa reconoce formalmente la soberanía del país que está a punto de pisar.
El último telegrama papal al Rey de España fue en 2023, cuando el papa Francisco sobrevoló España de camino a Portugal para presidir los actos de la XVI Jornada Mundial de la Juventud 2023 con el siguiente mensaje: "Envío un cordial saludo a Vuestra Majestad, a los miembros de la Familia Real y al pueblo de España mientras sobrevuelo vuestro país durante mi camino a Portugal. Garantizando a todos ustedes un recuerdo en mis oraciones, invoco sobre el reino las bendiciones de serenidad y alegría de Dios todopoderoso".
Más de 80 hoteles de Madrid han decorado sus fachadas y balcones con unas 1.300 banderas y balconeras en blanco y amarillo para dar la bienvenida al papa León XIV. Se trata de una iniciativa, impulsada por la patronal hotelera madrileña, en los establecimientos situados a lo largo de los recorridos previstos por el Pontífice.
Metro de Madrid refuerza hasta un 125% la frecuencia de trenes en algunas líneas y ampliará el servicio hasta las 2:30 horas de la madrugada del sábado al domingo para facilitar el regreso tras la vigilia de Plaza de Lima.
Además, la EMT refuerza el servicio con 186 autobuses extra y el uso de autobuses municipales y Bicimad será gratuito, salvo la línea Exprés Aeropuerto.
El dispositivo de recogida de residuos contempla la movilización de 90 trabajadores y 39 camiones. Se han instalado 2.077 contenedores de 800 litros de capacidad cada uno para las distintas fracciones (plástico, metálicos y briks, residuos orgánicos y papel y cartón). Además de Lima y Cibeles, se han instalado en enclaves como los recintos de acogida y pernocta de asistentes y las zonas de estacionamiento de autobuses.
Además se han colocado 428 papeleras de aro,109 de ellas en la plaza de Lima y el paseo de la Castellana hasta la plaza de San Juan de la Cruz y 319, con motivo de la misa del domingo, en Castellana, desde Ayala a Cibeles; Colón, Alcalá, plaza de la Independencia y paseo del Prado, desde Cibeles a Neptuno.
El dispositivo de limpieza, Servicio de Limpieza de Urgencia (SELUR) y recogida de residuos estará integrado por un total de 558 trabajadores y 328 máquinas, enfocados fundamentalmente en el trabajo que será necesario con motivo de la vigilia en la plaza de Lima y la misa en Cibeles. También se desplegarán en otras ubicaciones de la ciudad como el Palacio Real, la residencia del arzobispo, el Congreso de los Diputados, la Catedral de la Almudena, el Movistar Arena, el estadio Bernabéu, el centro de Cáritas de Latina e Ifema Madrid.
15 museos abrirán gratis esta noche por la visita de León XIV
Un total de 15 museos de la Comunidad de Madrid.
Entre las instituciones participantes destacan el Museo del Prado, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, que se suman a esta apertura extraordinaria para facilitar la visita cultural a madrileños y peregrinos durante la jornada.
Felipe VI y Doña Letizia recibirán al Papa a su llegada al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas a las 10:30. Posteriormente, a las 11:30 horas, junto a sus hijas, se encontrarán de nuevo con él en el Palacio Real. Tras un encuentro privado familiar, el Papa se reunirá con las autoridades y el cuerpo diplomático acreditado en España, donde pronunciará su primer discurso.
Al día siguiente, el domingo 7 de junio, los Reyes, la princesa de Asturias y la infanta Sofía asistirán a la misa que se celebrará en la madrileña plaza de Cibeles.
Ya el lunes 8 de junio, será la reina Sofía la que asista a la oración y el homenaje a la Virgen de la Almudena, en la Catedral de Santa María la Real de la Almudena, a las 18:00 horas.
El miércoles, los Reyes se trasladarán a Barcelona para asistir a la misa que se celebrará en la Basílica de la Sagrada Familia, mientras que el viernes, en Tenerife, el Rey Felipe se ocupará de despedir al pontífice, en el aeropuerto de Tenerife Norte-Ciudad.
León XIV realizará dos nuevos recorridos a bordo del papamóvil durante su estancia en Madrid que permitirán a miles de madrileños y peregrinos saludar al papa en distintos puntos de la ciudad y acompañarle en algunos de los desplazamientos previstos en su agenda oficial.
El primero de los recorridos será mañana sábado tras los actos de previstos en el Palacio Real, desde donde León XIV recorrerá parte de la ciudad a bordo del papamóvil en dirección a la Nunciatura Apostólica. El recorrido comenzará en el Palacio Real y discurrirá por Plaza de España, calle Princesa, El Corte Inglés de Princesa y los Bulevares de Madrid hasta llegar a la Plaza de Colón. Allí, abandonará el papamóvil para continuar el trayecto en vehículo cerrado hasta la Nunciatura Apostólica.
La Nunciatura Apostólica, el centro donde se alojará el Papa en su visita a Madrid
La Nunciatura Apostólica de Madrid es el lugar donde León XIV se alojará en Madrid. Se trata del principal punto de representación diplomática del Vaticano en España y donde se gestionan sus relaciones institucionales con España. El nuncio apostólico es Monseñor Piero Pioppo.
El Director Editorial del Dicasterio para la Comunicación del Vaticano, Andrea Tornielli ha publicado la imagen de León XIV en el avión.
La imagen de la Virgen situada frente al Santo Padre es la imagen de la Virgen del Buen Consejo, advocación a la que el papa tiene gran devoción.
Il Papa è a bordo, si parte per la Spagna (© Vatican News) pic.twitter.com/2bNR8mmn4I— Andrea Tornielli (@Tornielli) June 6, 2026
El Ayuntamiento de Madrid ha cerrado este viernes los últimos flecos de un amplio dispositivo municipal para garantizar la seguridad, la movilidad y la atención social durante la visita del papa León XIV a la capital del 6 al 9 de junio, que movilizará a unos 4.000 agentes de Policía Municipal y 1.000 efectivos sanitarios de Samur-Protección Civil. Además, habrá medidas para facilitar la movilidad a los vecinos de barrios afectados, que podrán aparcar en toda la zona Servicio de Estacionamiento Regulado de la ciudad.
Entre las medidas ha aprobado un decreto para permitir el aparcamiento en toda la zona SER a los vecinos de 12 barrios afectados por restricciones. Los barrios son Justicia y Cortes (Centro); Los Jerónimos (Retiro); Recoletos y Castellana (Salamanca); El Viso, Hispanoamérica y Nueva España (Chamartín); Cuatro Caminos y Castillejos (Tetuán), y Ríos Rosas y Almagro (Chamberí).
En materia de movilidad, se producirán restricciones prácticamente totales al tráfico en los túneles de Azca durante la vigilia de jóvenes en la plaza de Lima. A esto se sumará el corte total de Cibeles y los relacionados con los viajes en papamóvil por todo el centro de la ciudad.
El Ayuntamiento de Madrid ha sembrado más de 100.000 flores blancas y amarillas, los colores del Vaticano. Se tratan de más de 40.540 petunias, 36.791 tagetes, 3.000 alegrías guineanas, 2.400 margaritas africanas, 400 girasoles o diferentes variedades de zinnias
También habrá grandes letreros con el nombre del papa León XIV a base de flores como las paniculatas o las limonium, bañadas con una capa de glicerina para evitar que el agua de los pétalos se evapore que se han colocado en trece emplazamientos de Madrid.
Casi 100.000 flores blancas y amarillas darán color a #Madrid con motivo de la visita de León XIV.
El #DistritoCentro se engalana para la llegada del Santo Padre con esta campaña floral de primavera-verano.@bcarabante & @Mtnezparamo pic.twitter.com/gP8KABpLyi— Carlos Segura (@seguragc) May 29, 2026
Las máximas de este fin de semana en Madrid llegarán a 31 y 34ºC, y el lunes se prevé "calor intenso". Las máximas previstas para este fin de semana en Madrid oscilarán entre los 31 y los 34 grados mientras que para el lunes se espera "un calor intenso", según ha avanzado la Agencia Estatal de Meteorología.
En concreto, durante los días 6, 7 y 8 de junio se esperan cielos poco nubosos o con intervalos de nubes altas en Madrid, con vientos flojos, sin lluvias y temperaturas en ascenso. En el caso del sábado 6 de junio --día de su llegada y cuando por la tarde tendrá lugar una vigilia en el estadio Santiago Bernabéu--, la temperatura mínima será de 18ºC y la máxima de 31ºC.
Tras el aterrizaje de León XIV en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas estas serán sus actividades previstas
10:30 h – Llegada a Barajas y acogida oficial.
11:30 h – Ceremonia de bienvenida en el Palacio Real.
12:00 h – Visita de cortesía a los Reyes.
12:30 h – Encuentro con autoridades, sociedad civil y cuerpo diplomático.
18:00 h – Visita a un proyecto social de Cáritas en Madrid.
20:30 h – Vigilia con jóvenes en la Plaza de Lima.
23.500 agentes para un histórico despliegue de seguridad
El viaje apostólico ha activado un histórico dispositivo policial que estará coordinado por el Ministerio del Interior.
Serán 11.000 policías nacionales, 2.200 guardias civiles, 4.000 agentes de la policía municipal de Madrid; 5.600 mossos; 500 agentes de la guardia urbana catalana y otros 200 de la policía canaria. En total, 23.500 agentes para velar por la seguridad durante la visita.
El dispositivo incluye una 'cápsula' permanente de protección en torno a León XIV durante todo el viaje, unos 250 furgones antidisturbios, perímetros de seguridad, controles de acceso, cortes de tráfico y restricciones aéreas en los puntos neurálgicos.
Contará además con centros de coordinación específicos en cada ciudad y planes para escenarios de riesgo en el que España tiene en vigor un nivel 4 reforzado de alerta antiterrorista.
La visita papal moviliza a personas procedentes de todos los puntos de España. A través de diócesis, parroquias y organizaciones religiosas, son muchos los que participarán en algunos de los encuentros y celebraciones que protagonizará León XIV durante su estancia en Madrid.
El pontífice aterrizará en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas a las 10:30 horas aproximadamente. Tras el aterrizaje, tendrá lugar la recepción oficial del Papa en Madrid. Una vez finalizado, tomará rumbo al Palacio Real de Madrid, en donde se realizará la ceremonia de bienvenida a las 11:30.
Media hora más tarde, los Reyes de España recibirán al Santo Padre y, a las 12:30, pronunciará el tradicional discurso oficial para terminar con el programa de por la mañana.
El Airbus A320 de Ita Airways que lleva a León XIV acaba de despegar rumbo a nuestro país. Está previsto que tome tierra en el aeropuerto de Madrid-Barajas Adolfo Suárez a las 10:30 de la mañana.
El Santo Padre estará en España hasta el próximo viernes 12 de junio en un viaje que le llevará a Madrid, Barcelona, Gran Canaria y Tenerife
¡Buenos días! La visita de León XIV a España supone el regreso de un Papa a nuestro país quince años después del último viaje realizado por Benedicto XVI en 2011 con motivo de la JMJ. Una visita apostólica que ha despertado un gran interés tanto dentro como fuera del ámbito religioso y que concentrará buena parte de la atención informativa durante los próximos días.