El viaje del papa León XIV a España supone uno de los eventos institucionales y religiosos más importantes del año. Desde primera hora de la mañana, miles de personas se han congregado en los principales puntos del recorrido para recibir al pontífice, obligando a desplegar un amplio dispositivo de seguridad y movilidad en la ciudad.

A lo largo de estas jornadas, la agenda papal estará marcada por un profundo carácter pastoral y social. Se espera que sus discursos aborden los retos actuales de la sociedad contemporánea, dejando mensajes de calado que resonarán más allá del ámbito puramente eclesiástico.

Uno de los momentos más esperados de cada jornada será el recorrido en el papamóvil, cuyo trazado ha sido diseñado para maximizar el encuentro con los ciudadanos, pero que también conllevará alteraciones significativas en el tráfico y el transporte público.