Felipe VI ensalza la fe católica y condena los abusos que no pueden ser "representativos" de la Iglesia

Felipe VI ha elogiado "la inmensa labor de la Iglesia" durante su mensaje de bienvenida a León XIV, en el Salón de Columnas del Palacio Real.

Un discurso que ha pronunciado en presencia de las altas autoridades del Estado, del Gobierno, presidentes autonómicos, los expresidentes Felipe González, José María Aznar y Mariano Rajoy, los líderes de la oposición, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático acreditado en España.

Don Felipe ha añadido que los abusos "ni son ni pueden ser representativos de la inmensa comunidad eclesial". Además, ha destacado que "la fe católica está enraizada en nuestro país y sin ella nuestra historia y nuestra cultura no se entenderían".

"Llegáis a un país donde está una parte de vuestras raíces. Os recibe un pueblo al que conocéis bien: vital y con carácter, solidario y tolerante; también creativo, y cosmopolita. Tenéis una agenda intensa, llena de momentos para el encuentro, para la oración y para la reflexión, que os ha traído a Madrid y os llevará a Barcelona y también —por primera vez en la historia— a las Islas Canarias. Comprobaréis, en nuestras calles y nuestras plazas, en las iglesias y en las instituciones, la inmensa alegría que nos suscita teneros entre nosotros. Gracias por la generosidad y sensibilidad que demostráis con la extensión e intensidad de esta visita".

"La fe católica está enraizada en nuestro país y sin ella —bien lo sabéis— nuestra historia y nuestra cultura no se entenderían. Lo está en el día a día, en las tradiciones, en las festividades, pero también en aspectos mucho más profundos, como el sentido de comunidad y la espiritualidad popular, desde el testimonio de nuestros místicos —San Juan, Santa Teresa— hasta la religiosidad sencilla de cientos de miles de personas"

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Asimismo, el Rey ha querido agradecer la labor de la Iglesia: "Quiero destacar la enorme labor social de la Iglesia católica, fruto del compromiso de los religiosos y las religiosas, los sacerdotes, los diáconos, los jóvenes que se implican en la vida de la parroquia, los voluntarios que ayudan en residencias, albergues, comedores y centros de acogida. Creo que me hago eco del sentir mayoritario de los españoles cuando reúno en Vuestra Persona mi reconocimiento y gratitud hacia todos esos hombres y mujeres. Entre ellos incluyo, con una admiración especial, a los miles de misioneros de nuestro país que realizan su labor social, educativa, asistencial y pastoral en tantos lugares necesitados del mundo, muchas veces remotos o todavía muy desconectados".

El Rey ha querido hacer referencia por primera vez a los abusos, algo que no había hecho nunca: "No puede haber mayor contraste con todo ello que el dolor causado por los casos de abuso, que ni son ni pueden ser representativos de la inmensa comunidad eclesial. Vuestra claridad y firmeza, que también quiero reconocer, son esenciales en el proceso sanador y de reparación del daño infligido: lo son para las víctimas, para los fieles, para la Iglesia y para la sociedad en su conjunto"

El Rey ha hecho un llamamiento a lo que «suma y multiplica», frente a los «resta y divide», y ha defendido que no todo es admisible: "Sois, Santo Padre, un hombre de sólida formación científica. Habéis dedicado años de estudio al lenguaje más esencial que existe: las matemáticas. La visión de un hombre de espíritu y de ciencia, con una gran conciencia social y una profunda atención a los cambios, cobra un valor especial en el tiempo que nos toca vivir; un tiempo que ya no se explica en los términos a los que estábamos habituados y que seguimos tratando de interpretar. En este tiempo corremos el riesgo de olvidar aquello que de verdad importa, de deslizarnos hacia la errada creencia de que —abolidas muchas de nuestras referencias por el pulso de la actualidad— todo vale, todo es admisible, negociable y justificable. Y no es así. La dignidad de la persona, los derechos humanos, los valores democráticos y la legalidad internacional deben seguir siendo nuestros números primos… Porque en ellos —en sus múltiples combinaciones— está la aritmética de la libertad, la igualdad y la justicia; la que suma y multiplica, no la que resta y divide".

Vuestra voz, Santidad, mana del espíritu, de la Fe Cristiana, y se nutre de veinte siglos de historia. Es hoy fuente de inspiración para más de 1.400 millones de católicos; pero resuena, por su contenido ético, mucho más allá: en todas las conciencias. Esa voz, tan nueva y tan antigua, acaba de plasmarse en la primera encíclica de Vuestro pontificado, que aborda, entre otros asuntos, los desafíos inherentes de la IA. Basta con leer el título —Magnifica Humanitas— para darse cuenta de que no la mueve una visión catastrofista, sino una mirada cargada de esperanza y de optimismo en el ser humano. Un texto humanista.

En otro momento, el Rey se ha referido a "la importancia de saber escuchar". "Vuestras palabras nos instan a reemplazar el miedo —que es estéril y paralizante— por un conocimiento, meditado y compartido, del potencial y de los riesgos de esta nueva realidad. Y añadís que esa nueva tecnología no puede ser monopolio de unos pocos sino un instrumento en manos de todos que beneficie a todas las sociedades. Y eso solo será posible si logramos mantener a la persona en el centro de cualquier discurso; jamás reemplazada, subyugada o coaccionada por ningún algoritmo. Porque en un mundo anegado de datos y mensajes se hacen imprescindibles la empatía, la comprensión y la escucha. Vuestro predecesor, el papa Francisco, insistía a menudo en la importancia de saber escuchar. Es paradójico que, en un tiempo de interconexiones, estemos perdiendo esa capacidad… o esa paciencia. Porque cuando la atención está en el otro, en quien tenemos enfrente, podemos identificarnos con su dolor, con su alegría, con sus debilidades y fortalezas…, podemos ponernos en su lugar. Solo si aprendemos a comprender las razones de los demás, a buscar el terreno común o de acuerdo, lograremos avanzar unidos".

"La unidad como aspiración surge de la conciencia de nuestra fragilidad como individuos, de nuestra contingencia, de nuestras limitaciones; pero también de esa capacidad inagotable para el bien y la belleza que alcanza su cima cuando el ser humano ama al prójimo, cuando se abre y se entrega a los demás. Recordarlo siempre, de palabra y de obra —y en especial en estos tiempos de incertidumbre— bien merece ser pauta de conducta universal: la unidad como vehículo e instrumento para la paz". De nuevo, Santidad, bienvenido a España.