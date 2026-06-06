La empresa madrileña que endulzará la visita del Papa: "Va a tener un sobrecoste importante, pero compensa el orgullo"

La visita de León XIV a Madrid, prevista entre el 6 y el 9 de junio, no solo movilizará uno de los mayores dispositivos de seguridad de la historia reciente sino que también convertirá la gastronomía madrileña en una de las protagonistas de la cita. En este contexto, Viena Capellanes será la encargada de acercar la repostería tradicional de la región a los más de 2.000 periodistas acreditados en el Centro Internacional de Prensa.

La histórica firma madrileña, fundada en 1873, se adjudicó la licitación impulsada por la Comunidad de Madrid para ofrecer una selección de dulces representativos de distintos municipios de la región durante toda la estancia del Pontífice en la capital.

"Es un orgullo enorme. La visita del Papa es un evento importantísimo para Madrid y va a tener mucha relevancia mediática. Estar en el corazón del centro de prensa, mostrando los dulces tan maravillosos que tenemos en Madrid, es una oportunidad increíble", explica a Libertad Digital Antonio Lence, director general de Viena Capellanes.

"Tenemos un córner en el Centro Internacional de Prensa. Fue una licitación de la Comunidad de Madrid para obsequiar a los periodistas acreditados con dulces típicos madrileños. Participaron entre siete y ocho compañías del sector y finalmente la ganamos nosotros", señala.

La selección de dulces, marcada por ‘Pueblos con Vida’

La propuesta incluirá un total de 14 dulces tradicionales, dos por cada jornada de funcionamiento del Centro de Prensa. La selección no fue realizada directamente por Viena Capellanes, sino que venía definida en el pliego elaborado por la Comunidad de Madrid dentro del programa Pueblos con Vida, destinado a impulsar y dar visibilidad a diferentes localidades de la región.

"La Comunidad eligió dulces de distintos municipios madrileños y nos dio el listado ya elaborado. Nosotros únicamente propusimos incorporar el bartolillo porque nos parecía imprescindible dentro de la tradición repostera madrileña", explica Lence.

Los dulces oficiales de la visita del Papa a España.

Entre las especialidades representadas figuran referencias históricas de localidades como Alcalá de Henares, Guadarrama, Navalcarnero, San Martín de Valdeiglesias o San Lorenzo de El Escorial.

Tres de los productos forman parte habitual del catálogo de Viena Capellanes: los bartolillos, las bizcotelas y las tradicionales rosquillas de San Isidro.

"Tenemos 153 años de historia en Madrid y una de nuestras líneas de trabajo es precisamente conservar la pastelería tradicional. Estos dulces forman parte de nuestra identidad", subraya el directivo.

Imagen del Bartolito.

Un reto logístico con costes añadidos

La participación en la visita papal supone también un importante esfuerzo organizativo para la compañía. Más allá de la elaboración de los productos, Viena Capellanes ha tenido que diseñar materiales específicos para la acción y preparar una compleja logística en una ciudad que espera recibir a más de un millón de visitantes durante esos días.

"La licitación tenía un importe determinado, pero todavía no hemos hecho números reales. Nos está requiriendo mucho esfuerzo en diseño, organización, horarios y logística. Va a tener un sobrecoste importante", reconoce Lence.

La empresa ha elaborado material promocional bilingüe, en español e inglés, dirigido a los periodistas internacionales, con referencias visuales a los municipios representados por cada uno de los dulces. Además, la previsión de afluencia masiva de visitantes también está obligando a reforzar la operativa habitual de la compañía.

"Hemos tenido que ampliar horarios en algunos locales y reforzar plantillas. Muchas de nuestras tiendas están precisamente en zonas que van a concentrar gran parte de la actividad durante la visita. Esperamos que el balance sea positivo, pero el esfuerzo es considerable", afirma.

Para Viena Capellanes el principal objetivo es que la experiencia deje huella entre los profesionales llegados de todo el mundo. "Queremos dejar el pabellón muy alto. Que los periodistas prueben estos dulces, se lleven un magnífico sabor de boca y se acuerden de Viena Capellanes y de Madrid", concluye Antonio Lence.