León XIV desata la esperanza ante los jóvenes: "Podéis cambiar la historia, hacedlo con el amor" y "no tengáis miedo"

En una noche que ya se ha convertido en un hito histórico para la juventud católica, el Papa León XIV ha presidido una multitudinaria e intensa vigilia en el corazón de Madrid. Unos 500.000 jóvenes, según datos oficiales, abarrotaron un repleto Paseo de la Castellana que se transformó en un impresionante mar de fe, luz y entusiasmo.

Un baño de masas y cercanía en la Castellana

El ambiente de júbilo estalló con la llegada del Pontífice a la plaza de Lima. Rompiendo una vez más con el protocolo, León XIV se detuvo pacientemente a saludar a los fieles que salían a su paso, bendiciendo a la multitud y compartiendo palabras cómplices y gestos de afecto con varios de los presentes.

Posteriormente, el Santo Padre subió al escenario principal precedido por la cruz y acompañado por un grupo de 30 jóvenes. Visiblemente emocionado, contempló la inmensa marea humana antes de dirigir sus primeras palabras: "Un saludo a todos vosotros y gracias por compartir la fe con todo Madrid y toda España".

Las preguntas de los jóvenes al papa León XIV

Uno de los momentos más íntimos de la vigilia llegó cuando los jóvenes tomaron el micrófono para plantearle sus inquietudes personales.

Llamado a la valentía frente a las ideologías y el miedo

Durante su discurso, el Papa abordó con valentía las grandes preocupaciones actuales de la juventud y la presión social. "En el silencio comprendemos que las ideologías pasan, mientras la verdad permanece", sentenció con firmeza, invitando a buscar la autenticidad frente a las corrientes pasajeras.

En una época marcada por la incertidumbre, León XIV instó a los jóvenes a no postergar las grandes decisiones de la vida y a perder el miedo al compromiso: "No tengáis miedo jamás de pensar en una vocación a la vida sacerdotal, a la vida religiosa o a otros servicios en la Iglesia. Tampoco tengáis miedo al matrimonio y a formar una familia".

Consciente de las fragilidades humanas, el Papa ofreció un mensaje de profunda esperanza: "La presencia cercana de Jesús se percibe incluso en nuestras caídas. Jesús nos ayudará a sostenernos a todos, mutuamente, en el camino". "Nadie está solo, Jesús no nos abandona", reiteraba sobre la soledad.

Una misión clara: "Sed misioneros ante las pobrezas de nuestro tiempo"

Hacia el final de la vigilia, el Pontífice lanzó un potente desafío contracorriente sobre el verdadero significado de la libertad y el papel de la juventud en el siglo XXI. "Los discípulos de Jesús son siempre contemporáneos, pero nunca prisioneros (...) ¡Somos libres en Cristo! Él nos ha liberado con su amor", exclamó ante el aplauso unánime de la multitud.

Antes de impartir la bendición, León XIV confió el futuro de la Iglesia y de la sociedad a los miles de jóvenes allí congregados, recordándoles el inmenso potencial que tienen entre manos: "Me ilusiona pensar en la capacidad que tenéis de testimoniar a Cristo en el mundo. Esta es nuestra libertad, que tiene su fuente en la fe. La misión que os confío es precisamente esta: que seáis humanos. Sed misioneros del Evangelio ante las pobrezas materiales y espirituales de nuestro tiempo. Vosotros podéis cambiar la historia, hacedlo con el amor".

Los referentes de León XIV

Al ser preguntado sobre qué santos y referentes habían marcado su propio crecimiento cristiano, León XIV desveló tres nombres clave en su vida: San Juan Crisóstomo, por su elocuencia y profundidad teológica; Santo Tomás de Villanueva, el santo agustino, ejemplo de caridad y entrega a los pobres y Santo Toribio de Mogrovejo: Gran arzobispo y misionero en América, uniendo de este modo el puente de fe entre España y el continente americano.