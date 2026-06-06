España vive unas jornadas históricas con la llegada del papa León XIV a la capital. Durante estas primeras horas, ya han dado comienzo los primeros actos y protocolos del primer día, como el recibimiento en el aeropuerto o la bienvenida oficial en el Palacio Real, donde los Reyes han tenido un papel protagonista.

Uno de los momentos más singulares de estas primeras horas en el territorio nacional ha sido el intercambio de obsequios con el papa León XIV en el Salón Gasparini del Palacio Real, poco después de la llegada del Pontífice a Madrid. El gesto, habitual en este tipo de encuentros, se convirtió en un recorrido por el patrimonio cultural, histórico y espiritual compartido.

Entre los regalos que los Reyes han entregado al papa destacan una edición conmemorativa de De My Mano. Autógrafos de Isabel la Católica; una reproducción facsímil de todos sus documentos y heterógrafos de la monarca y que se hallan en distintas instituciones, archivos y bibliotecas. La obra conmemora los 550 años de la proclamación del reinado de Isabel la Católica.

También han regalado mapas de América en los libros españoles de los siglos XVI al XVIII, un estudio histórico-cartográfico centrado en la representación del continente americano dentro de las obras publicadas en España entre los siglos XVI y XVIII. Es una edición de 1991 del trabajo bibliográfico de Francisco Vindel de 1955.

También ha habido una colección de monedas Año Gaudí, fabricadas con motivo del centenario del fallecimiento de Gaudí y con las que la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda rinde un homenaje al legado artístico-cultural del arquitecto catalán más universal y figura esencial del modernismo catalán. Se trata de tres monedas de 8 reales dedicadas a la Sagrada Familia, al Parque Güell y la Casa Milá.

Como toque final, los Reyes ofrecieron al Pontífice una selección de productos asturianos, un detalle que resume la riqueza gastronómica del norte de España, específicamente de Asturias.

Los regalos del papa León XIV a España

Desde el Vaticano, el papa correspondió de la misma forma con un obsequio de un profundo valor simbólico. En primer lugar, un mosaico del Cristo Sol, elaborado por los mosaiquistas del Estudio del Mosaico Vaticano. La pieza reproduce una antigua representación situada en la Necrópolis Vaticana, bajo la Basílica de San Pedro, donde se muestra a un joven con rayos en la cabeza conduciendo un carro solar. La obra retoma la iconografía del Sol/Helios, reinterpretada desde una perspectiva cristiana como Cristo, "luz del mundo".

Además, el Pontífice entregó una medalla conmemorativa de su viaje apostólico a España. En su anverso figura el escudo papal acompañado del lema y la inscripción 'Leo XIV Pontifex Maximus'. El reverso reúne elementos de gran carga simbólica: la Virgen de la Almudena con el Niño, la Sagrada Familia en el centro y un diseño ondulado que evoca el mar y las etapas insulares del viaje. Todo ello enmarcado por la inscripción 'Hispaniam Visit-VI-XII IVN.MMXXVI'.