Madrid se blinda en el arranque de la histórica visita del Papa León XIV: Guías caninos inspeccionan los alrededores

La Policía Nacional ha puesto en marcha esta mañana en Madrid el mayor despliegue logístico y de seguridad en sus 200 años de historia. El motivo es la llegada del Papa León XIV a España, una visita apostólica que se extenderá desde hoy, 6 de junio, hasta el próximo día 12.

Aunque el viaje papal también incluirá paradas en Cataluña y Canarias, el arranque oficial en la capital ha concentrado el grueso de los recursos policiales para blindar los primeros recorridos y actos multitudinarios. Desde primera hora de este sábado, los agentes custodian las calles de Madrid en un operativo sin precedentes que busca garantizar una protección total tanto para el Pontífice como para los miles de fieles que ya se congregan en la ciudad.

Como parte fundamental de las medidas preventivas previas al recorrido del Papa León XIV, la unidad de Guías Caninos de la Policía Nacional ha realizado una exhaustiva requisa esta misma mañana en la Plaza de Lima. Los agentes y los perros especialistas han inspeccionado palmo a palmo el escenario principal, las miles de sillas preparadas para los asistentes, las vallas de seguridad y todos los alrededores por donde transcurrirá la comitiva papal.

Este rastreo matutino asegura que toda la zona quede "limpia" y precintada antes de que el flujo masivo de fieles ocupe el espacio para ver al Pontífice.

El dispositivo nacional

2.600 policías en prácticas procedentes directamente de la Escuela Nacional de Policía de Ávila. Se integrarán por completo durante toda la semana para reforzar las labores operativas de seguridad ciudadana, sirviendo además como una prueba real y de máxima exigencia para su formación.

El dispositivo a nivel nacional tiene gran magnitud, la Policía Nacional cuenta con más de 15.000 agentes de diferentes especialidades, repartidos estratégicamente en los cuatro escenarios clave de la visita apostólica: 9.700 prestarán servicio en Madrid, 600 en Barcelona, 1.200 en Las Palmas y 1.000 en Tenerife, los cuatro escenarios principales de la visita del Papa.