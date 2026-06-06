Un migrante senegalés entrega al Papa León XIV su tarjeta de residencia como regalo y símbolo de "esfuerzo"

El Papa León XIV ha protagonizado este sábado un emotivo encuentro en el centro de atención 24 horas CEDIA de Cáritas Madrid, situado en el barrio de Lucero (distrito de Latina). Durante la visita, el Pontífice ha recibido varios obsequios cargados de simbolismo por parte de los usuarios, entre los que ha destacado la entrega de una tarjeta de residencia por parte de Khadri, un migrante de origen senegalés.

Para León XIV, este documento representa un "símbolo" que cuenta "una historia de esfuerzo, pero sobre todo de compromiso, honestidad y acogida".

"Santo Padre. Gracias por hacer caso a las personas migrantes", agradecía a León XIV. "Llegué en plena pandemia. Encontré a personas que me acogieron", explicaba sobre su historia como migrante. "Hoy tengo trabajo y quiero acompañar a otras personas que llegan como yo llegué".

No ha sido el único regalo, el Papa también ha recibido una cinta con los nombres de los bebés de Niurka, una madre de gemelos que llegó a España sin saber que estaba embarazada, que "expresa la alegría que cada nacimiento trae al mundo", y unas sandalias por parte de Alicia, una voluntaria que trabaja con mujeres víctimas de trata, que evoca "la tierra sagrada" en la que todos están "obligados a respetar en toda existencia humana".

"Como un madrileño más" en un "milagro de amor"

En su discurso, el Santo Padre ha mostrado su cercanía con la capital de España y ha agradecido la calurosa bienvenida de una ciudad que, según ha explicado, le ha hecho sentir "parte de una gran y maravillosa familia". "Quien está en Madrid, es de Madrid. Yo también estoy entre vosotros como un madrileño más", ha subrayado.

Tras recorrer las instalaciones, León XIV ha definido el proyecto de CEDIA como un "milagro de amor" en el que "nadie se queda solo", y ha hecho un llamamiento directo a la sociedad para mirar "a los ojos" a aquellas personas que sufren, convirtiendo la asistencia social en "un encuentro de hermanos unidos en el único abrazo del Padre".

El Pontífice ha aprovechado su discurso para lamentar que a veces el ejercicio de la caridad "resulte despreciado o ridiculizado, como si se tratase de la fijación de algunos", y ha advertido contra el contagio de "actitudes marcadas por ideologías mundanas o por posicionamientos políticos y económicos que llevan a injustas generalizaciones".