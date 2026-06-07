Así ha sido el encuentro "Tejer redes": el mundo de la cultura, la empresa, el deporte y la educación dialogan con el Papa
El Movistar Arena de Madrid ha acogido el encuentro "Tejer redes con el mundo de la cultura, la educación, la empresa y el deporte", presidido por el papa León XIV, en una cita en la que representantes de distintos ámbitos han reflexionado sobre el diálogo social, la dignidad humana y los retos de un mundo en transformación.
Largas colas y expectación antes de comenzar el acto
El entorno del Movistar Arena ha registrado desde primeras horas de la tarde largas colas de asistentes que esperan la apertura de puertas para participar en el encuentro con el Papa León XIV. La afluencia ha generado un ambiente de gran expectación en los accesos del recinto. Además de los asistentes con entrada, numerosos ciudadanos se han concentrado tras las vallas con la esperanza de poder ver al Pontífice a su llegada.
Más de 12.000 personas congregadas en el Movistar Arena
El papa León XIV ha presidido el encuentro 'Tejer redes con el mundo de la cultura, la educación, la empresa y el deporte', este domingo en el Movistar Arena de Madrid. En el auditorio se han congregado más de 12.000 personas para escuchar a los representantes, cantantes y al Santo Padre.
En el Movistar Arena suena Zarzuela en homenaje Madrid
Antes de comenzar el acto, los presentes en el Movistar Arena han disfrutado del espectáculo previo: fragmentos de Zarzuela en homenaje a Madrid como ‘La Verbena de la Paloma’.
Carlos Cuerpo, Isabel Díaz Ayuso, Yolanda Díaz y Sara Aagesen
El vicepresidente del Gobierno, Carlos Cuerpo; la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz; y la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen participaron en el acto “Tejer redes”. A su llegada, Yolanda Díaz ha sido recibida con abucheos por parte de algunos asistentes, en un contexto marcado por la corrupción que rodea al Gobierno.
Gran ovación al Papa
El Papa ha roto el protocolo y ha recorrido todo el Movistar Arena, donde ha sido recibido con una gran ovación de todos los asistentes.
Las palabras del cardenal Cobo
“Aquí, Santo Padre, su voz resuena como una nota clara. Gracias por convocar a este grupo diverso de buscadores. Y a todos los que hoy habéis decidido alzar la mirada, gracias. Vuestro paso es semilla. La Iglesia de Madrid la acoge y la cuida, para que este diálogo sea estilo, no instante; camino compartido. Gracias por ayudarnos a alzar la mirada y a contemplar esta tarde esta gran vidriera iluminada por la luz que nos trae el Santo Padre", ha señalado el cardenal.
El emotivo discurso de Antonio Banderas
Antonio Banderas ha afirmado sentirse “víctima del hechizo de Dios” y ha subrayado que el encuentro entre la Iglesia y la sociedad civil no es solo oportuno, sino necesario. Ha defendido la importancia de seguir creando, compartiendo y preguntando, en busca de belleza, pero también de verdad.
“El arte y la religión han de compartir una obligación”
Antonio Banderas ha sostenido que “el arte y la religión han de compartir una obligación”: la de mirar “más lejos y más alto”, y también la de detenerse en la reflexión sobre la complejidad del alma humana. Ha defendido además que “el arte no es solo belleza”, sino también “pregunta, reflexión, contraste y tensión entre lo que sabemos y lo que intuimos”, así como denuncia de injusticias y llamada de atención ante la indiferencia.
La Semana Santa de Málaga
Antonio Banderas ha evocado también la Semana Santa de Málaga como una expresión donde lo artístico y lo religioso se unen en “un ritual majestuoso de arte y fe”, un espacio donde el creyente encuentra a Dios en la escultura, la música o la emoción colectiva. Ha recordado la profunda relación entre la Iglesia católica y el arte, a la que atribuyó un papel “determinante” en la historia de la cultura, y ha concluido destacando a Jesucristo como “el gran protagonista de la vida”, figura central y más representada en la historia del arte.
La actuación de la bailaora Sara Baras
La bailaora y coreógrafa Sara Baras ha actuado durante el encuentro presidido por el papa León XIV bajo el título “Tejer redes con el mundo de la cultura, la educación, la empresa y el deporte”, celebrado este domingo en el Movistar Arena de Madrid.
Homenaje a Paco de Lucía
Acompañada de varios bailarines y músicos, la bailaora ha rendido homenaje a Paco de Lucía.
El papel de la educación
En el ámbito cultural y académico, también ha participado José María Coello de Portugal, quien ha planteado preguntas al Papa sobre el papel de la educación ante los desafíos de la convivencia y la revolución tecnológica.
Antonio Garamendi saluda al Papa
Antonio Garamendi también ha participado en el acto, dentro del bloque “La economía al servicio del bien común”, junto a Unai Sordo, secretario general de CCOO; Pepe Álvarez, secretario general de UGT; y Ángela de Miguel, presidenta de CEPYME.
Carolina Marín y Teresa Perales
Carolina Marín también ha participado en el encuentro, dentro del bloque del mundo del deporte, junto a Teresa Perales. Ambas han puesto en valor el deporte como puente de paz y convivencia, subrayando su dimensión humana más allá de la competición. Marín ha defendido que, frente a la presión por “ganar dinero o batir récord”, es importante reivindicar “la alegría limpia de jugar por el placer de jugar”, y ha remarcado que “competir es crecer con el otro, nunca contra el otro”.
La actuación de Rozalén
Por último, la cantante Rozalén ha actuado en el encuentro junto a su intérprete y guitarrista. La cantante manchega ha cantado ‘Y busqué’.