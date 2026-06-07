Banderas reivindica la Semana Santa de Málaga ante el Papa: "Un ritual majestuoso de arte"

El actor Antonio Banderas ha intervenido este sábado en el encuentro Tejer Redes con el Mundo de la Cultura, del Arte, de la Economía y del Deporte, celebrado en el Movistar Arena de Madrid, donde ha puesto en valor la Semana Santa de Málaga ante el papa León XIV y ha reivindicado el papel del arte frente a las violencias.

Durante su participación en el acto, Banderas se ha dirigido al pontífice para subrayar el valor cultural y devocional de las manifestaciones religiosas populares. En concreto, ha señalado que la Semana Santa de Málaga constituye "un ritual majestuoso de arte, cultura y devoción", en referencia a las procesiones que recorren las calles de la ciudad.

El actor ha descrito estas celebraciones como "manifestaciones populares que toman las calles desarrollando un ritual majestuoso de arte y de cultura", en el marco de su intervención en el evento celebrado en Madrid.

La Semana Santa de Málaga

Banderas ha compartido también un relato personal vinculado a su infancia en Málaga, situando el origen de su reflexión en su contacto temprano con estas tradiciones. "Con tan sólo cuatro o cinco años de edad, nació en mí una pregunta que sólo contenía una palabra, Dios", ha explicado.

En ese contexto, ha recordado la influencia de su entorno familiar y las escenas vividas durante la Semana Santa, mencionando la devoción de su madre ante la Virgen de la Esperanza y la presencia de los cantaores de saetas. También ha aludido a la participación de la ciudadanía en estas celebraciones, a la que ha definido como gente "humilde y buena".

El arte como reflexión y como crítica social

En su intervención, el actor ha defendido una concepción del arte que va más allá de la estética. Ha señalado que "el arte no es sólo belleza, el arte es pregunta, es reflexión, es contraste, es revolución, es tensión entre lo que sabemos y lo que intuimos".

Asimismo, ha afirmado que el arte "ha sido y debe seguir siendo el espejo que refleja vidas que pasan de largo", situándolo como un elemento de análisis social y cultural.

Banderas ha añadido que el arte también actúa como "voz de alerta para sociedades que se acostumbraron a la injusticia" y ha defendido su papel como alternativa frente a la violencia.

El intérprete ha vinculado también su intervención con el proyecto teatral Gospel, del que es productor. En este contexto ha explicado el significado de la obra y su relación con la expresión cultural y religiosa.

Banderas ha señalado que el arte debe ser una alternativa "a la violencia, todas las violencias" y ha defendido la responsabilidad del creador en el contexto social actual. En sus palabras, el artista "debe actuar con valentía y no abandonar el ser instancia crítica a la sociedad, al propio arte y a la propia religión".

También ha advertido sobre el papel de la tecnología en el ámbito cultural, señalando que el arte contribuye a recuperar la profundidad "que está tratando de ser robada por inteligencia artificial que debe estar al servicio del ser humano y no al revés".

Agradecimiento al Papa y diálogo cultural

Banderas ha agradecido la presencia del papa León XIV en el acto celebrado en Madrid, interpretándola como un gesto de cercanía y diálogo. "No es sólo una visita, es un gesto de escucha, de cercanía, de diálogo con la sociedad civil", ha afirmado.

En este sentido, ha defendido la importancia del arte como lenguaje común en la relación entre instituciones y sociedad. También ha destacado que la relación histórica entre la Iglesia católica y el arte ha sido, según sus palabras, "un esfuerzo determinante".