De Juan Pablo II a León XIV: la historia de la bendición de niños desde el papamóvil

El paso del papa León XIV por las calles de Madrid ha dejado una imagen repetida durante sus recorridos en papamóvil, la bendición de bebés que los fieles acercan al Pontífice. A lo largo de sus desplazamientos por la capital, numerosos padres han entregado a sus hijos al personal de seguridad para que el Papa realizara sobre ellos la señal de la cruz, un gesto que forma parte de una tradición cristiana con siglos de historia y que, según los expertos, se consolidó en la segunda mitad del siglo XX como expresión de una mayor cercanía entre los pontífices y los fieles.

El catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Navarra, Pablo Pérez, ha explicado a Europa Press que esta práctica tiene su origen en el Antiguo Testamento y responde al deseo de pedir a Dios bienes y protección para las personas. Aunque hoy está especialmente asociada a las apariciones públicas de los papas, se trata de una costumbre que no es exclusiva de ellos.

Según Pérez, cuando un papa bendice a un bebé realiza habitualmente la señal de la cruz sobre la frente o, en algunos casos, sobre el pecho del niño. Este gesto representa uno de los símbolos centrales del cristianismo.

La cruz evoca la muerte y resurrección de Jesucristo y expresa la petición de protección divina para la persona que recibe la bendición. El historiador señala que la práctica hunde sus raíces en las tradiciones del Antiguo Testamento, donde la bendición aparece como una invocación para que Dios conceda bienes y acompañamiento a quienes la reciben. "Es el deseo de que las cosas le vayan bien a la gente y que Dios le conceda bienes", ha explicado el experto.

Además, ha precisado que la señal de la cruz simboliza la victoria sobre el mal tanto en la vida presente como en la futura, motivo por el que continúa siendo uno de los gestos religiosos más extendidos dentro de la tradición católica.

No es una práctica exclusiva de los pontífices

Pérez ha subrayado que la bendición de los bebés constituye un signo sacerdotal propio de quienes ejercen una función de mediación religiosa, por lo que no se limita a los papas.

De hecho, la señal de la cruz sobre los niños también es una práctica habitual entre sacerdotes, padres, madres y abuelos, especialmente en determinados contextos familiares o celebraciones religiosas.

La diferencia radica en la enorme visibilidad que adquiere cuando es realizada por el Pontífice durante actos multitudinarios. La presencia de miles de personas y la atención mediática convierten estas escenas en algunas de las imágenes más emocionales de los viajes papales.

La popularización de la bendición

Aunque la bendición de bebés tiene una larga tradición cristiana, el historiador sitúa su expansión como imagen habitual de los pontífices en las décadas posteriores al Concilio Vaticano II.

Según ha explicado, durante el pontificado de Pablo VI comenzó una transformación progresiva del protocolo papal. Las formas ceremoniales más rígidas fueron dando paso a una relación más cercana con los fieles.

"Pablo VI tenía un ceremonial muy palaciego. En cambio, tras él, hay un protocolo de mayor proximidad en los papas posteriores", ha señalado.

En este contexto, la bendición de bebés durante los recorridos públicos pasó a convertirse en una práctica frecuente. Juan Pablo II contribuyó especialmente a popularizar esta imagen, gracias a sus numerosos viajes internacionales y al contacto directo que mantenía con las multitudes.

Las escenas protagonizadas por León XIV en Madrid

La visita de León XIV a Madrid ha vuelto a poner de actualidad esta tradición. Durante los trayectos realizados por la ciudad desde su llegada a España, el Pontífice ha detenido en numerosas ocasiones el papamóvil para recibir a bebés que le acercaban miembros de su equipo de seguridad.

Uno de los momentos más comentados se produjo a la salida del Palacio Real, cuando el vehículo se detuvo de forma inesperada en la Plaza de España para que el Papa pudiera bendecir a un bebé que se encontraba junto a su madre y su abuela.

La escena se repitió posteriormente en distintos puntos del recorrido hacia la Plaza de Cibeles. Según los datos difundidos durante la jornada, León XIV ha bendecido a más de quince bebés durante sus desplazamientos por Madrid, tanto el sábado como durante la mañana de este domingo.

Las imágenes de padres levantando a sus hijos al paso del papamóvil se han repetido en calles como Serrano, Colón o el entorno de la Castellana, donde cientos de miles de personas han seguido el recorrido del Pontífice antes de la misa multitudinaria celebrada en Cibeles.