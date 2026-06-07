El Gómez Ulla da el alta a los contactos aislados por hantavirus, que seguirán la cuarentena en sus domicilios

Todas las personas que permanecían en cuarentena preventiva en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla de Madrid tras haber estado en contacto con el virus han abandonado ya el centro hospitalario. Los afectados se encuentran ya en sus casas o llegarán a ellas a lo largo de este domingo con el objetivo de continuar con el aislamiento establecido por las autoridades sanitarias, según ha informado el Ministerio de Sanidad.

Por su parte, el paciente que dio positivo en hantavirus permanece ingresado en la Unidad de Aislamiento de Alto Nivel (UATAN). El ministerio ha explicado que este único caso confirmado continúa bajo estricta supervisión médica y actualmente presenta febrícula, aunque de momento no se ha producido un empeoramiento de su situación clínica.

Un estricto protocolo de 42 días

El control sobre los contactos estrechos no termina con el alta hospitalaria, ya que las autoridades han diseñado un riguroso plan de seguimiento domiciliario para garantizar la seguridad de la población. De este modo, las personas que permanecen en vigilancia deberán completar el periodo máximo de cuarentena, fijado en cuarenta y dos días, que concluirá oficialmente el próximo 21 de junio.

En el caso de que los pacientes se mantengan asintomáticos durante todo este tiempo en sus casas, se les realizará una toma de muestras al finalizar dicho periodo.

Este análisis correrá a cargo del Centro Nacional de Microbiología y, solo tras obtener un resultado negativo, se darán por concluidas las medidas de seguimiento, permitiendo a los afectados recuperar plenamente su actividad habitual.