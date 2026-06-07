El papa León XIV entregado con los españoles: la multitudinaria procesión del Corpus, desde dentro
El viaje del papa León XIV a España supone uno de los eventos institucionales y religiosos más importantes del año. Desde primera hora de la mañana, miles de personas se han congregado en Madrid para llenar los principales puntos del recorrido y recibir al pontífice. Así hemos vivido desde el público y los fieles asistentes la misa y la procesión del Corpus.
Miles de personas esperado en la plaza de Cibeles y la calle Alcalá en dirección a la Gran Vía, horas antes de comenzar la santa misa y la procesión.
A la celebración han asistido 1,5 millones de personas. La calle Alcalá, desde su comienzo hasta la Puerta de Alcalá se ha llenado de fieles y visitantes para ver al Papa. Minutos antes de las 10 de la mañana, el papa León XIV llegaba a la plaza de Cibeles en su papamóvil para comenzar la celebración.
30.000 claveles han llenado el centro de Madrid para la procesión del Corpus Christi. La Asociación de Alfombristas do Corpus Christi de Ponteareas elaboraron 16 grandes alfombras florales de tres metros de ancho a lo largo de más de 500 metros de la calle Alcalá, por donde ha discurrido la procesión eucarística.
Ante un Plaza de Cibeles repleta de fieles, que se extendían también por la calle de Alcalá y el eje Recoletos-Castellana, el Santo Padre ha celebrado la primera de las cuatro misas multitudinarias de su Viaje a nuestro país.
Una imagen del papa León XIV durante la procesión del Corpus Christi en Madrid.
El tramo final y principal de la procesión estuvo compuesto por los cardenales, arzobispos y obispos, quienes antecederán el paso del Santo Padre y del Santísimo Sacramento.
El Papa ha portado la custodia del altar de la catedral de la Almudena, elaborada por Talleres Granda de Alcalá de Henares en 1943, en plata dorada, diamantes, amatistas, topacios y esmaltes, decorada con los tetramorfos de los cuatro evangelistas en los extremos de la cruz que forma el sol, sostenida por dos ángeles, con la que impartirá la bendición final a los fieles.
Una imagen del papa León XIV portando la custodia del altar de la catedral de la Almudena, elaborada por Talleres Granda de Alcalá de Henares en 1943.
León XIV realizó el recorrido a pie. Una vez finalizada la procesión, el Papa impartió la bendición al pueblo con el Santísimo Sacramento en la custodia del Ayuntamiento de Madrid.
La emotiva procesión del Corpus Christie con los diáconos y acólitos, los niños que han hecho la primera comunión este año, laicos, vida consagrada, presbíteros, todos los obispos, arzobispos y cardenales, el Santo Padre y la custodia con el Santísimo Sacramento.
El Papa ha procesionado portando el Santísimo bajo palio, siguiendo la práctica tradicional de la Iglesia.
En total la procesión han sido unos 600 metros de recorrido a pie, 300 de ida y 300 de vuelta.
El tramo final y principal de la procesión estará compuesto por los cardenales, arzobispos y obispos, quienes acompañan el paso del Santo Padre y del Santísimo Sacramento.
El tramo final y principal de la procesión estará compuesto por los cardenales, arzobispos y obispos, quienes antecederán el paso del Santo Padre y del Santísimo Sacramento.
1.200.000 de personas acudieron al centro de Mdarid para asistir a la Santa Misa en Plaza de Cibeles.
Unas monjas se asomaban a un balcón engalanado con la bandera del Vaticano, esperando la llegada del Papa.
Muchos fieles y curiosos han portado decenas de banderas de España durante la misa y la procesión del Corpus.
Por motivos de orden y seguridad, la organización ha considerado necesario reducir el número de participantes que acompañarán al Santísimo Sacramento en comparación con las ediciones habituales del Corpus de Madrid.
Con un gran despliegue de seguridad, decenas de efectivos de la Policía Nacional han vigilado todo el recorrido de la procesión y los alrededores del altar mayor, así como las calles cercanas.
La comunión fue distribuida por 500 sacerdotes y 1.800 ministros extraordinarios. Los voluntarios también participaron portando unos paraguas blancos para señalar el lugar para poder comulgar.
La comunión fue distribuida por 500 sacerdotes y 1.800 ministros extraordinarios. Los voluntarios abrirán unos paraguas blancos para señalar el lugar para poder comulgar.
Muchos de los asistentes a la misa rezaron de forma efusiva durante la celebración.
Un hombre se sube a una farola para poder captar la imagen del Papa pasando a la altura de la iglesia de San José (Calatravas) para regresar hacia Cibeles por el otro carril.
Un helicóptero de la Policía Nacional vigilando desde las alturas durante toda la misa y procesión.
La procesión salió de la plaza de Cibeles por la calle Alcalá en dirección a la Gran Vía, girando a la altura de la iglesia de San José (Calatravas) para regresar hacia Cibeles por el otro carril.
León XIV en su homilía: "He aquí una encomienda para la España de hoy y de mañana: que la religiosidad que desde hace siglos anima este país no sea un museo del pasado que visitar, sino una escuela de fe de la que beber también hoy".