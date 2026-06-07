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El Papa ha portado la custodia del altar de la catedral de la Almudena, elaborada por Talleres Granda de Alcalá de Henares en 1943, en plata dorada, diamantes, amatistas, topacios y esmaltes, decorada con los tetramorfos de los cuatro evangelistas en los extremos de la cruz que forma el sol, sostenida por dos ángeles, con la que impartirá la bendición final a los fieles.