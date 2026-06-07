Las impresionantes imágenes aéreas de los 1.200.000 asistentes a la histórica misa con León XIV

Las espectaculares imágenes aéreas del centro de Madrid capturadas este domingo pasarán a la historia de las grandes concentraciones en España. Una impresionante marea humana de más de 1.200.000 espectadores abarrotó por completo la Plaza de Cibeles y sus calles adyacentes para arropar al papa León XIV en la Santa Misa y Procesión del Corpus Christi, convirtiendo este viaje apostólico en el evento religioso e institucional más importante del año.

La afluencia de feligreses fue tan masiva que la Policía se vio obligada a cerrar todos los accesos al Paseo de la Castellana, tanto por el este como por el oeste, tras rebasarse el límite máximo de ocupación previsto, dejando a miles de personas en los alrededores con la intención de entrar.

Un despliegue visual y técnico sin precedentes

Desde el aire, la perspectiva ofrecía una estampa sobrecogedora, un mosaico blanco y amarillo —los colores vaticanos— que se extendía a lo largo de kilómetros.

Para que el millón de fieles no se perdiera un solo detalle de la liturgia, la organización ejecutó el despliegue técnico más grande que ha visto la capital en décadas.

Se habilitaron 42 pantallas gigantes de televisión solo en el entorno de Cibeles, reforzadas por torres de vídeo instaladas cada 75 metros y una red de 1.300 altavoces distribuidos por todo el recorrido.

Ambiente en la calle Alcalá a la espera de la misa y la procesión del Corpus 📸 @alonsorincon pic.twitter.com/SRPnbphO97 — Libertad Digital (@libertaddigital) June 7, 2026

Además, para atender a la multitud bajo el sol de junio, se distribuyeron 90 fuentes públicas, camiones cisterna de abastecimiento y un dispositivo asistencial compuesto por 1.300 sanitarios y puestos del SAMUR.

Las tomas aéreas también permitieron admirar en toda su extensión los más de 500 metros de la calle Alcalá cubiertos por 16 alfombras florales hechas con 30.000 claveles blancos y amarillos, confeccionadas por la Asociación de Alfombristas de Ponteareas para el paso de la procesión.

El fervor de los feligreses a pie de calle

El entusiasmo de la multitud se desató desde primera hora de la mañana. Los fieles estallaron en aclamaciones, cantos y aplausos cuando León XIV hizo su aparición en el papamóvil por la calle Serrano. El trazado del vehículo, diseñado específicamente para maximizar el contacto visual con los ciudadanos, permitió que cientos de miles de personas recibieran la bendición del pontífice a corta distancia antes de que este llegara al imponente altar de 600 metros cuadrados presidido por una gran cruz de 4,5 metros de altura.

🔴 León XIV recorre las calles de Madrid en su segundo día en la capital pic.twitter.com/rtv58tkQQt — Libertad Digital (@libertaddigital) June 7, 2026

Para el momento cumbre de la comunión, el fervor logístico se multiplicó. 500 sacerdotes y 1.800 ministros extraordinarios se distribuyeron entre la multitud guiados por paraguas blancos para repartir unas 460.000 formas consagradas, elaboradas artesanalmente por diversas comunidades de monjas de clausura de toda España.

Respaldo de la Familia Real y entrega de la Llave de Oro

El carácter histórico del encuentro quedó refrendado por la presencia al completo de la Familia Real. Don Felipe, Doña Letizia, la princesa de Asturias, Leonor, y la infanta Sofía ocuparon un lugar preferente en el anillo presidencial del altar junto a unos 5.000 invitados, entre los que destacaban autoridades eclesiásticas y políticas de la capital.

Antes de la eucaristía, el alcalde, José Luis Martínez-Almeida entregó al pontífice la Llave de Oro de Madrid, un gesto ante el cual León XIV firmó el libro de honor de la ciudad deseando "que Madrid siga siendo una ciudad acogedora e integradora, donde la vida en sociedad se inspire en los auténticos valores humanos".

🔴 El papa León XIV firma el libro de honor del Ayuntamiento de Madrid pic.twitter.com/Ot9OMatK9o — Libertad Digital (@libertaddigital) June 7, 2026

Tras concluir la procesión, que el Papa realizó a pie portando el Santísimo Sacramento bajo palio en una histórica custodia de plata y diamantes, la Familia Real y el Pontífice se despidieron de la marea de fieles en medio de un clamor unánime de vítores y aplausos que cerró una jornada memorable desde el cielo y la tierra.