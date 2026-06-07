Más de 5.000 personas abarrotan el Prado y el Thyssen por la visita del Papa

La cultura madrileña vivió anoche una jornada con gran numero de visitantes. Unas 5.250 personas visitaron el Museo Nacional del Prado y el Museo Thyssen-Bornemisza durante la noche del sábado 6 de junio al domingo 7.

La iniciativa, de carácter gratuito, se organizó con motivo de la visita oficial del Papa León XIV a España.

La respuesta del público superó las expectativas en los dos grandes centros de la capital. Mientras que el Museo del Prado atrajo a unas 2.750 personas en su horario especial (de 20:30 a 00:30 horas), alcanzando un total de 13.298 visitantes durante todo el día. El Museo Thyssen-Bornemisza recibió a alrededor de 2.500 personas que quisieron disfrutar de sus colecciones entre las 19:00 y las 00:30 horas.

Bajo el título de 'Noche en Blanco y Amarillo' —en un claro guiño a los colores de la bandera vaticana—, el evento ha tomado como referencia la famosa 'Noche en blanco' surgida en París en 2002, cuyo objetivo es acercar el patrimonio cultural y artístico a toda la sociedad de forma accesible.

Un despliegue cultural sin precedentes

El éxito de la convocatoria no se limitó al Prado y al Thyssen. La 'Noche en Blanco y Amarillo' sumó el esfuerzo de una amplísima red de instituciones públicas y privadas.

Participaron el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, la Galería de las Colecciones Reales, el Museo Naval, CaixaForum, el Espacio Fundación Telefónica y la Fundación Mapfre.

Así como, centros municipales como el Museo de Historia de Madrid, el Templo de Debod o el Museo de San Isidro abrieron sus puertas, al igual que los Teatros del Canal, el Jardín de Banca March o la Escuela Superior de Música Reina Sofía.

Arte y espiritualidad de la mano

Como componente singular de esta jornada, varias parroquias madrileñas de alto valor arquitectónico, histórico y artístico se sumaron a la iniciativa.

Los templos prolongaron su horario de apertura nocturno para permitir que tanto los ciudadanos como los peregrinos congregados por la visita papal pudieran admirar su patrimonio y disponer de un espacio de oración.