El esperado reencuentro de León XIV con la orden de San Agustín

Como sabemos, la visita del nuevo pontífice a España trasciende el carácter institucional y adquiere un significado especial por su estrecha vinculación con el país. Para León XIV, este viaje supone un reencuentro con una de las naciones más ligadas a su trayectoria religiosa, marcada por su pertenencia a la Orden de San Agustín, comunidad en la que ingresó en 1977 y con la que mantiene una relación constante desde entonces.

El Papa ha visitado España en numerosas ocasiones a lo largo de su trayectoria religiosa, especialmente durante su etapa como prior general de los agustinos entre 2001 y 2013. Aquellos años consolidaron una relación estrecha con distintas comunidades, incluyendo centros educativos como el Colegio San Agustín en Madrid.

La Orden de San Agustín, fundada en el siglo XIII e inspirada en el pensamiento de San Agustín de Hipona, es una de las grandes órdenes mendicantes de la Iglesia. Tal y como explican en su página web oficial, los fieles siguen "desde 1244 a Cristo según el camino agustiniano, profesando los votos de obediencia, castidad y pobreza". Esta espiritualidad tiene a día de hoy un legado educativo que sigue teniendo un peso significativo en España, donde colegios, parroquias y obras sociales mantienen viva su influencia.

La visita a España de León XIV

En esta ocasión, León XIV aterriza en territorio español ya como líder de la Iglesia católica, en una gira de siete días que comenzará el sábado 6 de junio. El itinerario incluye paradas en Madrid, Barcelona, Gran Canaria y Tenerife, donde se esperan multitudinarios actos con fieles y comunidades religiosas.

Uno de los momentos más destacados a nivel personal será el encuentro privado que el Pontífice mantendrá con miembros de la orden agustiniana en la Nunciatura Apostólica, previsto para el domingo 7 de junio por la tarde. La cita es una de las más esperadas por los fieles, lo que ya se augura como un momento único entre la comunidad y el pontífice.

Más de 8.000 peregrinos vinculados a instituciones agustinianas participarán en las actividades programadas durante la visita. Entre ellos se encuentra Jesús Baños, responsable de Pastoral de la provincia de San Juan de Sahagún, quien espera poder saludar personalmente al papa en este encuentro reservado.