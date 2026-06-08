Aciertos y desaciertos en el Congreso: las políticas que han incumplido el protocolo

La visita de León XIV al Congreso de los Diputados ha sido uno de los momentos institucionales más importantes de su viaje apostólico a España, tras los días de encuentros multitudinarios con los fieles.

Se trataba de la primera vez que un Pontífice hablaba en el Congreso de los Diputados, en una sesión conjunta con diputados y senadores.

Como en muchos de los actos que han tenido lugar estos días, se ha indicado a los asistentes cómo debían vestir de acorde a este acto y teniendo en cuenta que León XIV, además de jefe de Estado es el líder de la Iglesia católica, de ahí que se intenten cuidar al máximo las formas y el protocolo de vestimenta, como han hecho de forma acertada desde la reina Letizia a la princesa Leonor o la infanta Sofía.

Para estas ocasiones, siempre es mejor ir "a seguro" y optar por el sentido común, a veces el menos común de los sentidos como hemos visto en algunas invitadas. En el caso de las mujeres, siempre es recomendable optar por vestidos y trajes sobrios, no recargados, en tonos oscuros (negro o azul marino) y siempre con los hombros cubiertos. También, en el caso de vestidos, que sean de largo midi, sin minifaldas, ni brillos, ni tirantes, ni estampados llamativos, ni colores con el amarillo o el naranja.

Para los hombres, la norma es aún más sencilla: traje oscuro, camisa blanca y corbata discreta, de acorde con la solemnidad propia de este encuentro, algo que han hecho la mayoría de los diputades y senadores, aunque no todos.

Aunque la mayoría de las políticas asistentes al Congreso han entendido el contexto del acto, apostando por vestuario en color negro sin excesos ni estridencias.

Entre los estilismos más acertados, una de las más elegantes del Gobierno, fue la vicepresidenta Sara Aagesen o Cayetana Álvarez de Toledo, con un estilismo completamente impecable en negro, rematado con collar de perlas. Esperanza Aguirre, invitada por su condición de ex presidenta del Senado, también estaba muy elegante y fue de las pocas que llevó una cruz y una medalla religiosa en la muñeca.

Yolanda Díaz, que introdujo detalles metálicos tanto en los remates del vestido como en los complementos acertó. Un recurso habitual en su manera de vestir y que, en esta ocasión, consiguió mantener el equilibrio entre personalidad y respeto institucional.

En cuanto a los desaciertos, Margarita Robles, que iba de color rosa palo y con pañuelo de color o Carla Antonelli que vistió de rojo y blanco, Montse Mínguez, enseñando brazos, y otra política de la bancada socialista que iba con un estampado excesivo y no demasiado favorecedor. Al igual que Elma Saiz, con un top estampado que no era adecuado.