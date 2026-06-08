Así ha sido la visita de León XIV a la Almudena: "Para construir algo hermoso hay que destruir los muros"
La visita de León XIV a la Catedral de la Almudena ha dejado una imagen para la historia de la Iglesia madrileña. Durante su oración ante la patrona de Madrid, el Pontífice ha entregado la Rosa de Oro, una de las más altas distinciones honoríficas concedidas por los papas y reservada a advocaciones marianas, santuarios y personalidades de especial relevancia.
El papamóvil en la catedral de la Almudena
Alrededor de las 18:00 horas, el Santo Padre tenía programado desplazarse en papamóvil hasta la Catedral de Santa María la Real de la Almudena para participar en una oración y una ofrenda a la patrona de Madrid. El itinerario contemplaba la salida desde la glorieta de Pirámides, con paso por la Puerta de Toledo, la Gran Vía de San Francisco y la calle Bailén, bordeando el Palacio Real antes de llegar al templo. Sin embargo, finalmente este recorrido no se ha llevado a cabo.
Expectación a la llegada del Papa
Paraguas abiertos para combatir las altas temperaturas en los alrededores de la Catedral de la Almudena.
El operativo policial en la catedral
El operativo policial ante la llegada del Papa León XIV a la Catedral de Santa María de la Almudena.
La reina Sofía y el papa León XIV
El papa León XIV y la reina Sofía, a su llegada a la catedral de la Almudena de Madrid.
Isabel Díaz Ayuso en el homenaje
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a su llegada a la catedral de la Almudena de Madrid para una misa y homenaje a la Virgen de la Almudena.
José Luis Martínez Almeida y su mujer Teresa Urquijo
El alcalde de Madrid José Luis Martínez-Almeida y su mujer, Teresa Urquijo, a su llegada a la catedral de la Almudena de Madrid.
El saludo de la reina Sofía al alcalde de Madrid
La reina Sofía saluda al alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, a su llegada a la oración y homenaje a la Virgen de la Almudena, en la Catedral de Santa María de la Almudena.
El saludo de Ayuso a la Reina
La reina Sofía saluda a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a su llegada a la oración y homenaje a la Virgen de la Almudena.
El delegado del Gobierno, Francisco Martín
El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, a su llegada a la catedral de la Almudena de Madrid.
El Papa concede la Rosa de Oro a la Virgen de la Almudena
El acto central de la jornada ha tenido lugar en la catedral de La Almudena, donde el Papa León XIV ha presidido una oración solemne y ha participado en un homenaje floral a la patrona de Madrid. Durante la ceremonia, el Santo Padre ha impuesto la Rosa de Oro a la imagen de la Virgen de la Almudena, una distinción pontificia de carácter excepcional que reconoce su relevancia espiritual y devocional.
La oración del Papa
El papa León XIV lee su mensaje durante una oración y devoción a Nuestra Señora de la Almudena en la Catedral de Santa María la Real de la Almudena en Madrid.
Los cardenales presentes en el homenaje
El cardenal Antonio María Rouco Varela y el cardenal Carlos Osoro, ambos arzobispos de Madrid, han estado presentes en el homenaje a la Virgen de la Almudena.
La oración
Durante su oración ante la Virgen de la Almudena, León XIV ha rendido homenaje a las numerosas generaciones de madrileños que, a lo largo de los siglos, han profesado devoción a la imagen de la patrona de la ciudad.
La Catedral de Santa María la Real de la Almudena
El papa León XIV sube las escaleras en la Catedral de Santa María la Real de la Almudena.
El recorrido del papamóvil
El papa León XIV a su salida a la catedral de la Almudena de Madrid. El papa ha recorrido las calles de Madrid en su papamóvil saludando a todos los fieles.
El rezo del Papa a la Virgen
León XIV reza ante la Virgen de la Almudena durante su visita pastoral a la capital española.
Ayuso saluda a los fieles
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha acercado a saludar a la gente que estaba esperando al papa León XIV.
La Virgen de La Almudena
El papa León XIV homenajea a la Virgen de la Almudena en la catedral.
Ayusa saluda a la multitud
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, saludando a la multitud en la Puerta del Sol.
Vista aérea del recorrido del papamóvil
El papamóvil pasando por una calle de Madrid a la salida de la Catedral de la Almudena.