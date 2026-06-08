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Madrid

Así ha sido la visita de León XIV a la Almudena: "Para construir algo hermoso hay que destruir los muros"

La visita de León XIV a la Catedral de la Almudena ha dejado una imagen para la historia de la Iglesia madrileña. Durante su oración ante la patrona de Madrid, el Pontífice ha entregado la Rosa de Oro, una de las más altas distinciones honoríficas concedidas por los papas y reservada a advocaciones marianas, santuarios y personalidades de especial relevancia.

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El papamóvil en la catedral de la Almudena
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El papamóvil en la catedral de la Almudena

Alrededor de las 18:00 horas, el Santo Padre tenía programado desplazarse en papamóvil hasta la Catedral de Santa María la Real de la Almudena para participar en una oración y una ofrenda a la patrona de Madrid. El itinerario contemplaba la salida desde la glorieta de Pirámides, con paso por la Puerta de Toledo, la Gran Vía de San Francisco y la calle Bailén, bordeando el Palacio Real antes de llegar al templo. Sin embargo, finalmente este recorrido no se ha llevado a cabo.

Expectación a la llegada del Papa
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Expectación a la llegada del Papa

Paraguas abiertos para combatir las altas temperaturas en los alrededores de la Catedral de la Almudena.

El operativo policial en la catedral
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El operativo policial en la catedral

El operativo policial ante la llegada del Papa León XIV a la Catedral de Santa María de la Almudena.

La reina Sofía y el papa León XIV
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La reina Sofía y el papa León XIV

El papa León XIV y la reina Sofía, a su llegada a la catedral de la Almudena de Madrid. 

Isabel Díaz Ayuso en el homenaje
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Isabel Díaz Ayuso en el homenaje

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a su llegada a la catedral de la Almudena de Madrid para una misa y homenaje a la Virgen de la Almudena.

José Luis Martínez Almeida y su mujer Teresa Urquijo
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José Luis Martínez Almeida y su mujer Teresa Urquijo

El alcalde de Madrid José Luis Martínez-Almeida y su mujer, Teresa Urquijo, a su llegada a la catedral de la Almudena de Madrid.

El saludo de la reina Sofía al alcalde de Madrid
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El saludo de la reina Sofía al alcalde de Madrid

La reina Sofía saluda al alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, a su llegada a la oración y homenaje a la Virgen de la Almudena, en la Catedral de Santa María de la Almudena.

El saludo de Ayuso a la Reina
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El saludo de Ayuso a la Reina

La reina Sofía saluda a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a su llegada a la oración y homenaje a la Virgen de la Almudena.

El delegado del Gobierno, Francisco Martín
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El delegado del Gobierno, Francisco Martín

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, a su llegada a la catedral de la Almudena de Madrid.

El Papa concede la Rosa de Oro a la Virgen de la Almudena
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El Papa concede la Rosa de Oro a la Virgen de la Almudena

El acto central de la jornada ha tenido lugar en la catedral de La Almudena, donde el Papa León XIV ha presidido una oración solemne y ha participado en un homenaje floral a la patrona de Madrid. Durante la ceremonia, el Santo Padre ha impuesto la Rosa de Oro a la imagen de la Virgen de la Almudena, una distinción pontificia de carácter excepcional que reconoce su relevancia espiritual y devocional.

La oración del Papa
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La oración del Papa

El papa León XIV lee su mensaje durante una oración y devoción a Nuestra Señora de la Almudena en la Catedral de Santa María la Real de la Almudena en Madrid.

Los cardenales presentes en el homenaje
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Los cardenales presentes en el homenaje

El cardenal Antonio María Rouco Varela y el cardenal Carlos Osoro, ambos arzobispos de Madrid, han estado presentes en el homenaje a la Virgen de la Almudena. 

La oración
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La oración

Durante su oración ante la Virgen de la Almudena, León XIV ha rendido homenaje a las numerosas generaciones de madrileños que, a lo largo de los siglos, han profesado devoción a la imagen de la patrona de la ciudad.

La Catedral de Santa María la Real de la Almudena
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La Catedral de Santa María la Real de la Almudena

El papa León XIV sube las escaleras en la Catedral de Santa María la Real de la Almudena.

El recorrido del papamóvil
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El recorrido del papamóvil

El papa León XIV a su salida a la catedral de la Almudena de Madrid. El papa ha recorrido las calles de Madrid en su papamóvil saludando a todos los fieles. 

El rezo del Papa a la Virgen
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El rezo del Papa a la Virgen

León XIV reza ante la Virgen de la Almudena durante su visita pastoral a la capital española.

Ayuso saluda a los fieles
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Ayuso saluda a los fieles

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha acercado a saludar a la gente que estaba esperando al papa León XIV. 

La Virgen de La Almudena
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La Virgen de La Almudena

El papa León XIV homenajea a la Virgen de la Almudena en la catedral.

Ayusa saluda a la multitud
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Ayusa saluda a la multitud

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, saludando a la multitud en la Puerta del Sol.

Vista aérea del recorrido del papamóvil
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Vista aérea del recorrido del papamóvil

El papamóvil pasando por una calle de Madrid a la salida de la Catedral de la Almudena. 

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