Así ha sido la visita de León XIV a la Almudena: "Para construir algo hermoso hay que destruir los muros"

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El papamóvil en la catedral de la Almudena

Alrededor de las 18:00 horas, el Santo Padre tenía programado desplazarse en papamóvil hasta la Catedral de Santa María la Real de la Almudena para participar en una oración y una ofrenda a la patrona de Madrid. El itinerario contemplaba la salida desde la glorieta de Pirámides, con paso por la Puerta de Toledo, la Gran Vía de San Francisco y la calle Bailén, bordeando el Palacio Real antes de llegar al templo. Sin embargo, finalmente este recorrido no se ha llevado a cabo.