"El exceso de burocracia es el principal factor que encarece la vivienda"

R: Es posible crecer en todos los municipios y redensificar. Es decir, hay una serie de figuras que permiten perfectamente que las localidades crezcan y acojan, sin perder su forma de ser ni el estilo de vida que han tenido tradicionalmente, no solo a los ciudadanos más jóvenes de su propio crecimiento vegetativo, sino también a aquellos que vienen de fuera y quieren vivir en ellos.

Yo creo que eso tendría que ser obligatorio; cualquier gestor público, sobre todo municipal, tiene que trabajar por todos sus vecinos y por los que quieren serlo. Es un tema de sentido común y considero que lo intentan y lo quieren, pero se encuentran con aprobaciones de determinados informes medioambientales, de agua o de electrificación, entre otros, que tardan meses y meses, y que efectivamente están haciendo horrorosa la espera para los ciudadanos más jóvenes.

P: La arquitectura humanista que usted defiende, ¿cómo se traduce en un promotor privado que tiene que cuadrar números?

R: Yo creo que el promotor privado, al igual que el público, quiere dar el mejor resultado en su producto. El mejor resultado posible es aquel que aporta salud al ciudadano que lo va a ocupar, sea una vivienda o sea un espacio público; todo tenemos que enfocarlo desde ese punto de vista. Un promotor privado no quiere hacer un cuchitril pequeño, sin ventilación ni soleamiento; le gustaría hacer, dentro de un precio razonable y ganando lo mismo, algo que sea saludable para el joven que va a ocupar luego esa vivienda. A mí me parece que el objetivo de ganar dinero no es incompatible con el de hacer las cosas bien.

Lo mismo sostengo cuando me dirijo a las administraciones: es decir, se puede hacer una vivienda más barata y asequible para los ciudadanos más jóvenes que no tienen dinero y que, sin embargo, cuente con una calidad y una salud suficientes. Yo creo que sí y apuesto por ello en nombre de los 11.000 arquitectos colegiados de Madrid que sabemos hacer nuestro trabajo en esa dirección de aquilatar precio y calidad.

P: ¿Qué opina de la vivienda de 40 metros cuadrados como solución al acceso residencial de los jóvenes?

R: No hago una crítica a las viviendas pequeñas. Una vivienda de 40 metros cuadrados, con un buen soleamiento y una buena ventilación, puede ser perfecta para que viva una persona sola o una pareja. Hay experiencias muy importantes al respecto, sobre todo en Asia, que no restan calidad de vida ni mucho menos salud. El problema surge cuando esos 40 metros están en un sótano sin ventilación; es decir, lo que me preocupa es cuando no se da una situación de salubridad, independientemente de que incluso sean más metros cuadrados. Por supuesto, cuando una familia con siete niños vive en 40 metros cuadrados, todos sabemos que efectivamente algo ahí no va a funcionar, pero esas son excepciones. Como mencionaba, un espacio de 40 metros es perfectamente válido para una persona sola o una pareja. Por eso, no deberíamos hablar tanto de tamaño, sino de la salud y de la calidad de vida que estamos dando a nuestros ciudadanos. P: Los grandes desarrollos del sureste de Madrid —Los Ahijones, Los Berrocales— llevan décadas en el papel. ¿Qué falla estructuralmente en España para que el suelo urbanizable tarde tanto en convertirse en vivienda? R: Los proyectos de reparcelación, por hablar del último trámite por el que han pasado estos crecimientos, han tardado muchísimo. Sé que un proyecto de reparcelación es complejo y que los registradores, junto con los abogados de las propiedades, tienen que trabajar mucho, pero no se puede tardar la cantidad de años que se está tardando.

Por no hablar del proyecto de urbanización, que tuvo una tramitación enorme dentro del Ayuntamiento entre debates de si ahora correspondía carril bici o no, o si debía ser de un tamaño o de otro, sumado a la aparición de un arroyo que hay que mantener y cuidar. Considero que hay demasiadas variantes como para que se tarde tantísimo tiempo en cada una de ellas. Por supuesto que tiene que cuidarse el medio ambiente y que, si había un arroyo, este se mantenga; pero lo que no puede ser es estar un año y medio pendientes de la Confederación o del Canal de Isabel II. Los tiempos en los nuevos desarrollos no pueden seguir siendo los que están siendo. P: ¿Tienen los arquitectos suficiente voz en las decisiones urbanísticas de los ayuntamientos, o se les llama cuando ya está todo decidido?



R: Yo tengo que hablar por lo que conozco ahora mismo, concretamente por estos últimos cinco años en los que los ayuntamientos pequeños nos están dando voz y voto, proponiéndonos concursos para espacios públicos. Ahí tenemos los ejemplos de San Fernando de Henares, Fuenlabrada, Pozuelo o Boadilla del Monte; municipios de todos los colores políticos que están demostrando saber que la opinión de los arquitectos aporta calidad a los ciudadanos a los que sirven.

Por otro lado, ante la pregunta de si estamos contentos con todos los concursos, la respuesta siempre sería que no; siempre se pueden hacer más y creo que, efectivamente, hay muchos lugares donde todavía no se nos tiene en cuenta. A veces se piensa que un concurso nos lleva a tardar más tiempo o que puede costar más dinero, por lo que hay ayuntamientos que han optado por no convocarlos, algo que lamentamos profundamente. Sin embargo, ahí están los premios de urbanismo y edificación que otorgamos cada año, tanto nosotros como el propio Ministerio, los cuales siempre recaen en aquellos que han proyectado los edificios y los espacios públicos a través de un concurso, como es el caso de Madrid Río o Plaza de España, entre otros.

En Madrid estamos siendo muy considerados. El propio alcalde nos estima y nos cuida a los arquitectos; de hecho, cuenta con un comité asesor de arquitectos de Madrid para diversos temas. No podemos quejarnos, aunque, como es natural, siempre pedimos más.

P: La construcción industrializada y la prefabricación llevan años prometiendo revolucionar el sector. ¿Por qué no acaba de despegar en España?

R: Yo creo que no termina de despegar, fundamentalmente, por un problema de falta de industria. En el momento en que haya fábricas que se dediquen a esto y que hagan real el hecho de construir un edificio en menos tiempo y con menos dinero —es decir, cuando de verdad cueste menos, tardemos menos en hacerlo y logremos un ahorro claro en desperdicios dentro de la obra—, la industrialización se impondrá de forma mucho más contundente.

Actualmente, considero que existe un problema importante: en Madrid, nuestros compañeros están proyectando con elementos prefabricados e industrialización, pero las fábricas están tardando meses en servir los pedidos. No es admisible que el tiempo que supuestamente se ahorra en la propia obra se termine perdiendo en los plazos de entrega de ese producto.

P: ¿Qué papel debe jugar el COAM ante la irrupción de la inteligencia artificial en el diseño arquitectónico y urbanístico?

R: Yo creo que la postura inteligente ante la inteligencia artificial es utilizarla adecuadamente. En nuestros estudios —yo mismo en el mío— ya la estamos utilizando para la redacción de memorias y para muchas otras cuestiones, lo que nos está ahorrando tiempo y dinero. No sé si esto está produciendo una merma en el número de trabajadores, seguramente también, pero desde luego el ahorro de tiempo y costes está claro cuando se hace un buen uso de ella.

El que piensa que nos va a sustituir se equivoca, porque siempre prevalecerá la forma de pensar de un arquitecto a la hora de diseñar un espacio, de ver cómo entra la luz del sol o de cómo vamos a ventilar. Considero que la ayuda posterior que brindan las máquinas con la inteligencia artificial es evidente, pero siempre tiene que haber un primer paso creativo por parte de una persona, que es el arquitecto. P: Usted ha trabajado con administraciones de distinto signo político. ¿Es el urbanismo en España demasiado dependiente del color del gobierno de turno?

R: Yo creo que la vivienda sería el único espacio de pensamiento donde habría unanimidad. A mí me parece —siempre lo he dicho y lo he defendido— que el urbanismo requiere un Pacto de Estado, como se suele denominar a esos acuerdos donde todos los partidos políticos se integran. Creo claramente en eso: el urbanismo y el problema de la vivienda tienen ahora mismo muchísimo que ver con la posibilidad real de un acercamiento. Así como en otros temas políticos no lo veo tan factible, en esta materia considero que es obligado y obligatorio.

De hecho, cuando me fijo en lo que hacen los distintos grupos políticos en los diferentes ayuntamientos, no encuentro ninguna diferencia entre lo que escucho a la alcaldesa de Alcorcón o al alcalde de Leganés, aun siendo de dos partidos opuestos. Los objetivos son los mismos, los equipos son parecidos y trabajan en la misma dirección; por lo tanto, no hay razón para pensar que no pudieran ponerse de acuerdo en una Ley del Suelo o en una Ley de Vivienda. Estoy convencido de que si este edificio se construye de abajo arriba —es decir, desde los ayuntamientos hacia los estamentos nacionales—, habrá una clara unanimidad política alrededor de las soluciones que requiere la vivienda.

P: Si pudiera cambiar una sola norma o ley para desbloquear el problema de la vivienda en España, ¿Cuál sería?

R: Son las dos a las que ya he hecho referencia: las leyes del suelo —las normativas que marcan la producción de suelo, para ser más claros— y la Ley de Vivienda. Esta última, que tradicionalmente en España fue una Ley de Financiación de la Vivienda, ahora se ha transformado en otra cuestión de índole política; sin embargo, hasta este momento, todos los gobiernos y colores políticos, desde Felipe González hasta José María Aznar, la habían entendido así. Antes de la etapa actual, la Ley de Vivienda era una norma de financiación, enfocada en ayudar a que se produjera tanto vivienda privada como vivienda pública, normalmente en alquiler. Para ello, se articulaban una serie de ayudas desde el Ministerio, algunas de las cuales provenían de Europa.

Considero que debemos volver a ese modelo. Las leyes de vivienda —insisto, de financiación de la vivienda— y las del suelo —de producción de suelo residencial— tienen que avanzar de manera coordinada y compasada. Ojalá se logre por unanimidad, mediante pactos de Estado como a los que he hecho referencia en otro momento de la entrevista.