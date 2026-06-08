El menú de Lhardy para León XIV: centollos de Galicia, jamón ibérico y vinos de la DO León

Tras el multitudinario encuentro en el Movistar Arena, el papa León XIV se trasladó este domingo al Palacio Episcopal de Madrid para participar en una cena. Allí degustó un menú servido por el centenario restaurante Lhardy, que reunió algunos de los mejores productos de nuestro país.

Según la Real Academia de Gastronomía, la propuesta culinaria fue concebida como un recorrido por algunos de los productos, recetas y elaboraciones más emblemáticas de la tradición culinaria española.

Entre los productos servidos durante la velada figuran el centollo de Galicia, pescados del Arco Cantábrico, quisquillas de Motril y jamón ibérico de Huelva.

El menú también incluyó otros alimentos muy arraigados al recetario popular español, como las croquetas de cocido, un guiño a la tradición madrileña, la ensaladilla o el gazpacho.

Los vinos seleccionados para acompañar la cena fueron dos Denominaciones de Origen de León.

En palabras de la Real Academia de Gastronomía, a través de ese menú se quiso trasladar al Pontífice una muestra de la extraordinaria diversidad y excelencia de la despensa y la cocina de España.