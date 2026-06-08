El Congreso de los Diputados ha vivido un momento histórico tras el discurso pronunciado por el Papa ante la sesión conjunta de las Cortes Generales. La intervención de la máxima autoridad de la Iglesia católica ha sido acogida con una ovación unánime y extraordinariamente prolongada, que se ha extendido durante siete minutos de aplausos ininterrumpidos por parte de los parlamentarios presentes en el hemiciclo.

Este largo aplauso refleja la enorme expectación y el impacto de las palabras del Papa, quien ha abordado diversos temas de calado social, moral y político, apelando a la concordia y a la búsqueda del bien común. La reacción de los diputados y senadores demuestra la trascendencia de la visita a la sede de la soberanía nacional española, un acontecimiento que ha captado la atención de los diputados y el conjunto de la sociedad española.

La ovación de siete minutos se suma a los gestos de respeto institucional que han rodeado esta visita. A pesar de las discrepancias ideológicas habituales en la cámara, el hemiciclo del Congreso de los Diputados ha mostrado una imagen de unidad y cortesía ante la figura del Papa, consolidando este encuentro como uno de los hitos más reseñables en lo que respecta a las relaciones entre España y la Santa Sede.