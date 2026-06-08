El Papa cita en su discurso en el Congreso a El Quijote, Santa Teresa, Unamuno y la Escuela de Salamanca

El Papa ha hablado en el Congreso en uno de los momentos clave de su visita a España y en lo que ha sido también uno de sus hitos históricos, ya que es la primera ocasión en la que un heredero de San Pedro se dirige a las Cortes españolas.

Para este discurso tan importante en muchos sentidos, León XIV ha querido hacer una serie de menciones a la rica historia cultural española que ha pasado por cuatro grandes referencias a otros tantos mitos del legado español en el mundo, empezando por una cita del libro más famoso escrito nunca en nuestro país.

Así, el Papa ha elegido una de las frases más famosas de El Quijote para recordar que "desde las páginas universales" de esta inmensa novela "Miguel de Cervantes proclamó que ‘la libertad [...] es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos’".

Acto seguido León XIV ha recordado "la hondura espiritual de santa Teresa de Ávila", ha mencionado "la gran tradición jurídica española" y también "la inquietud metafísica de Miguel de Unamuno", del que ha citado una de las ideas clave de Del sentimiento trágico de la vida, recordando que "el hombre ‘no se resigna a morir’".

Sin embargo, la mención más extensa y significativa –y quizá sorprendente– ha sido para la Escuela de Salamanca, tan reivindicada en España sobre todo desde el liberalismo. El Papa ha explicado que "al hablar hoy de la persona humana, esta memoria conduce naturalmente a Salamanca y al pensamiento que allí maduró".

León XIV ha reivindicado este legado cultural como "una de las grandes herencias de España" en la que se unió "la acción histórica con la lucidez de la razón moral" en tres párrafos que merece la pena reproducir completos:

…aquel interrogante abrió un horizonte intelectual y moral que desbordó su propio momento histórico. La intuición del totus orbis, de una comunidad humana más amplia que cualquier poder particular, permitía afirmar la existencia de vínculos jurídicos y morales entre los pueblos. Desde España, la reflexión de la Escuela de Salamanca —y de manera particular fray Francisco de Vitoria, junto con otros dominicos y jesuitas— contribuyó a formar una conciencia jurídica y moral capaz de recordar que la autoridad lleva siempre consigo una responsabilidad y que todo ser humano debe ser reconocido como sujeto de derechos y deberes. Ese anhelo sigue hablando también hoy: que la dignidad, la justicia y el bien común sean la medida de las relaciones sociales, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Esta es una de las grandes herencias de España: haber unido la acción histórica con la lucidez de la razón moral. Aquella contribución, nacida a orillas del Tormes, trascendió las aulas y las bibliotecas, y llegó a formar parte de una conciencia más amplia, compartida por la comunidad internacional que sigue preguntándose cómo construir la paz sobre el reconocimiento de la persona y no sobre la imposición de la fuerza. Ese legado vive también en estas Cortes, cada vez que el legislador se pregunta cómo hacer que lo posible sea justo, que lo legal sea verdaderamente humano y que la voluntad de la mayoría custodie aquellos bienes que pertenecen a todos y respete aquello que ninguna mayoría puede legítimamente vulnerar. La pregunta salmantina sigue acompañando la tarea de quienes sirven a la vida pública. Hoy, los nuevos mundos que se abren ante nosotros ya no se dibujan en los mapas: se despliegan en la técnica, en la economía, en la biomedicina y en el universo digital, donde el poder humano alcanza ámbitos cada vez más delicados de la vida personal y social.

Además, el Papa ha citado también a sus predecesores en la Cátedra de San Pedro en un discurso en el que ha defendido la vida, también del no nacido, y ha tratado temas como las relaciones internacionales y la inmigración. Después de treinta minutos de intervención ha recibido un larguísimo aplauso –cerca de siete minutos– de los diputados que incluso han llegado a dar sonoros "¡Vivas!".