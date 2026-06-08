El papa León XIV en el Bernabéu: apoteosis final del primer viaje del pontífice a Madrid
El Papa León XIV visita el estadio Santiago Bernabéu para presidir un encuentro con la comunidad diocesana de Madrid. El pontífice participa en un encuentro con la comunidad católica de la Comunidad de Madrid y sus tres diócesis, las de la capital, Getafe y Alcalá de Henares.
El Papa León XIV visita el estadio Santiago Bernabéu para presidir un encuentro con la comunidad diocesana de Madrid.
El Papa León XIV visita el estadio Santiago Bernabéu para presidir un encuentro con la comunidad diocesana de Madrid.
La seguridad y la organización han marcado todos los eventos y acontecimientos del papa León XIV en Madrid.
El Papa León XIV visita el estadio Santiago Bernabéu para presidir un encuentro con la comunidad diocesana de Madrid.
El Papa León XIV visita el estadio Santiago Bernabéu para presidir un encuentro con la comunidad diocesana de Madrid.
El Papa León XIV ha sido aclamado por el estadio Santiago Bernabéu para presidir un encuentro con la comunidad diocesana de Madrid.
El Papa León XIV visita el estadio Santiago Bernabéu para presidir un encuentro con la comunidad diocesana de Madrid.
El Papa León XIV visita el estadio Santiago Bernabéu para presidir un encuentro con la comunidad diocesana de Madrid.
El Papa León XIV visita el estadio Santiago Bernabéu para presidir un encuentro con la comunidad diocesana de Madrid.
El Papa León XIV visita el estadio Santiago Bernabéu para presidir un encuentro con la comunidad diocesana de Madrid.
La Virgen de la Almudena procesiona en el Bernabéu ante el Papa León XIV.
La Virgen de la Almudena y el Cristo de Medinaceli procesionarán juntos en el Bernabéu ante el Papa León XIV.
El Cristo de Medinaceli procesiona en el Bernabéu ante el Papa León XIV.
70.000 personas reciben, en pie, cantando con el himno de este viaje "Tu est Petrus" cuando León XIV hace su entrada en el Bernabéu.
"Esta velada es un gran himno de fe y me complace unir mi voz a la vuestra para alabar a Dios y fortalecer los lazos de una familia eclesial tan hermosa que está aprendiendo el arte de la polifonía, es decir, de la unidad en la diversidad".
León XIV saluda a todas las personas que se han congregado en el estadio Santiago Bernabéu, parándose entre el publico para saludar a los más pequeños, como ha hecho durante todo su recorrido por las calles de Madrid.
"Nuestras sensibilidades, procedencias y prioridades se encuentran en Cristo y de su vida reciben la savia, como los sarmientos de la vid. En concreto, esto significa que mucho de lo que ya había en nosotros se transforma, porque se orienta al servicio, deja de ser un don privado y sirve al bien común".
"Vuestra alegría será contagiosa si, de ser una emoción pasajera, se convierte en un modo estable de ser, en un sentimiento profundo que renueva a las personas, a los grupos y a la comunidad diocesana. No es casualidad que los apóstoles, en sus escritos, a menudo inviten a las iglesias a la alegría, recomendándola casi como un mandamiento"
El papa sostiene un bebé durante su visita al Bernabéu.
El Santo Padre ha presidido este lunes en el Estadio Santiago Bernabéu, con cerca de 70.000 personas, el Encuentro con la Comunidad Diocesana de la provincia eclesiástica de Madrid, con un mensaje sobre la sinodalidad, la relación entre Iglesia y ciudad y la fuerza transformadora del Bautismo.
El Papa León XIV ha presidido este lunes en el Estadio Santiago Bernabéu el Encuentro con la Comunidad Diocesana, uno de los actos centrales de su Viaje Apostólico a España.
Tras la bienvenida, el Santo Padre ha comenzado diciendo que "para un jugador de fútbol hacer un gol en este estadio es algo que marca toda la vida", pero "hoy la Iglesia de Madrid ha hecho un golazo para siempre".
Una de las actuaciones con toque futbolístico durante el encuentro del papa en el Bernabéu.
El encuentro ha contado con el Coro Familiar Iglesia de Madrid —cerca de 1.000 cantantes, 300 de ellos niños, con 70 músicos y 100 bailarines, dirigidos por el sacerdote Toño Casado— y con el himno del Viaje Apostólico, «Alzad la mirada», interpretado al inicio del acto por Daniel Ciges, Diana Navarro y David Bustamante.