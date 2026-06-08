El político discurso de Armengol: polarización, Trump y abusos de la Iglesia

Primera visita de un papa al Congreso de los Diputados y la presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol, ha convertido esta ocasión de marcado carácter institucional en una tribuna para lanzar mensajes de contenido político e ideológico. Lejos de limitarse a un discurso de bienvenida al pontífice León XIV, ha aprovechado su intervención para encadenar referencias a la situación internacional, la geopolítica, la inteligencia artificial, los abusos en la Iglesia y los derechos humanos.

"En tiempos de incertidumbre global y de una polarización que amenaza con debilitar las democracias, necesitamos, más que nunca, espacios de encuentro capaces de convocarnos alrededor de aquello que compartimos: la lucha por la dignidad humana, la justicia y la esperanza", ha arrancado Armengol elevando el tono al trazar un diagnóstico sombrío del panorama internacional, en un discurso cargado de alusiones a la Administración estadounidense.

"En esta época que vivimos, atravesada por cambios profundísimos y aquejada de una drástica inquietud, donde solo unos pocos de los más fuertes imponen la masacre de miles de los débiles con total impunidad, donde el orden internacional conocido se quiebra cada día, alejándose de aquellas normas que pretendieron restablecer la convivencia tras la desolación, no queda más remedio que reunirnos en torno a lo esencial y reformular las medidas que nos comprometan con la configuración de un mundo más justo", ha dicho la presidenta de la Cámara en referencia al presidente Donald Trump ante el primer papa estadounidense asegurando que "hay que restaurar el orden internacional: deben imperar las leyes, no la fuerza; deben vencer el humanismo y la solidaridad".

Armengol también ha aprovechado la presencia del pontífice para introducir uno de los grandes ejes del discurso gubernamental sobre la regulación tecnológica. En plena ofensiva política de Pedro Sánchez contra los gigantes digitales y especialmente contra Elon Musk y la red social X, la dirigente socialista ha alertado de que actualmente "asistimos a una lucha encarnizada por el poder", trasladando al acto institucional debates ajenos a la visita papal.

La presidenta tampoco ha dejado pasar la oportunidad de reivindicar las lenguas cooficiales a través de la figura de Ramon Llull. Armengol ha citado al pensador mallorquín, cuya obra fue escrita mayoritariamente en catalán medieval y permanece en gran parte sin traducir al castellano, en una nueva defensa del plurilingüismo impulsado desde la Mesa del Congreso.

"El filósofo, místico y poeta mallorquín Ramon Llull escribió: La justicia te proporcionará paz, y también trabajos". Y estas palabras, que vieron la luz allá por el siglo XIII, podrían vertebrar de punta a punta el cometido que hoy nos apremia, el descomunal reto colectivo de trabajar unidos por los derechos humanos", ha dicho en un discurso en el que la palabra 'justicia' ha resonado de forma reiterada hasta en cuatro ocasiones. Un concepto que no ha pasado inadvertido en un momento especialmente delicado para el Gobierno, marcado por las investigaciones judiciales que afectan al Ejecutivo, al PSOE y al entorno personal de Pedro Sánchez, mientras varios miembros del Ejecutivo mantienen una ofensiva verbal contra jueces y tribunales, a los que han llegado a acusar de emplear "métodos no democráticos".

Armengol ha evocado a la escritora republicana represaliada por el franquismo Ángela Figuera Aymerich y ha vuelto a poner el foco sobre los abusos en la Iglesia, recuperando una de las cuestiones abordadas por el papa durante el fin de semana. "O alguna tarea concreta a la que Su Santidad hacía referencia como 'la llaga abierta' que suponen los abusos en la Iglesia y la reparación y la indemnización a las víctimas, de la que tanto se ha hablado en las Cortes Generales a raíz del riguroso informe que presentó el Defensor del Pueblo", ha destacado la dirigente socialista.

La presidenta del Congreso, Francina Armengol, y el presidente del Senado, Pedro Rollán, han sido los primeros en recibir al Papa a su llegada a la Carrera de San Jerónimo, donde centenares de ciudadanos aguardaban con expectación el paso de la comitiva. Ya en el Patio de Floridablanca, el Pontífice ha sido recibido por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un acto en el que se ha interpretado el himno nacional.

A continuación, se ha dirigido a la Sala de los Pasos Perdidos, donde ha saludado al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, y a los portavoces de los distintos grupos parlamentarios. Los representantes de Podemos y del BNG han optado por no asistir al acto como muestra de protesta.

Desde las 09:30 horas han comenzado a llegar las principales autoridades invitadas. Entre los primeros en ocupar sus asientos se encontraban el expresidente del Gobierno José María Aznar, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, y el presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa.