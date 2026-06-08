Tras dos jornadas marcadas por la multitudinaria acogida en las calles de Madrid, el pontífice encara el ecuador de su viaje apostólico. Durante estas primeras 48 horas, la capital española se ha volcado en cada uno de sus recorridos, destacando el fervor de miles de peregrinos que han participado masivamente en los primeros actos litúrgicos, dejando imágenes imborrables de devoción y alegría que preparan el terreno para una intensa agenda institucional y pastoral.
"También las pinturas que evocan, en la parte superior del muro principal, la recepción del Evangelio y del Decálogo recuerdan algo esencial. Sin confundir el orden político con el religioso, esos signos invitan a reconocer que la libertad moderna ha sido preparada también por una larga educación de la conciencia, profundamente marcada por la tradición cristiana", ha dicho también.
"Permitan que me detenga un instante en algunas imágenes que adornan esta Cámara. En este Salón de Sesiones, la luz natural entra por el lucernario que corona la sala. Esa luz que viene de lo alto puede recordar que también la política necesita reconocer una medida que la precede y la supera", ha comenzado el Papa.
"La fe no pretende imponerse mediante privilegios ni coerciones; sin embargo, tampoco puede ser relegada al silencio como si fuese irrelevante para la vida pública", ha dicho León XIV.
"La pluralidad política no debería degenerar en descalificación permanente del adversario. En una convivencia madura, incluso el conflicto puede convertirse en camino hacia la paz, cuando las diferencias se dejan mitigar por la escucha y se ordenan al reconocimiento de las necesidades, los anhelos y las capacidades de todos", ha declarado.
León XIV se ha mostrado preocupado de que, "en diversos lugares del mundo, y también en Europa, vuelva a presentarse el rearme como respuesta casi inevitable ante la fragilidad del escenario internacional. La verdadera seguridad, en cambio, nace de la justicia, del diálogo paciente, del respeto al derecho internacional y de una política capaz de poner la vida de los pueblos por encima de los intereses que se benefician de la guerra".
Al hablar de personas que son "presas de traficantes y contrabandistas que se aprovechan de su desesperación", León XIV se ha dirigido a los diputados para pedir: "Señorías: respete a quien piensa distinto, instituciones puestas al servicio del encuentro, una memoria histórica que busque la verdad y la reconciliación y una vida social capaz de sostener la amistad cívica y el respeto mutuo en medio de la discrepancia".
"La situación de los migrantes y refugiados exige una respuesta que mire a las personas, afronte las causas que las obligan a partir y vaya más allá de la mera gestión de flujos. De ahí nace una doble exigencia de justicia social: ofrecer vías seguras y legales, una acogida respetuosa y posibilidades reales de integración; y promover, al mismo tiempo, el derecho a permanecer en la propia tierra, trabajando para que nadie tenga que abandonar su hogar por falta de paz, seguridad o condiciones dignas de vida, entre ellas las desigualdades económicas y los efectos de la crisis climática", ha expresado.
"En ellas, las nuevas generaciones pueden aprender a buscar y amar la verdad, a cuestionarse sobre el sentido de la vida y la dignidad de cada persona. Por eso, muchos padres deseosos de que sus hijos aprendan a relacionarse, a pensar con espíritu crítico y a adquirir valores sólidos, depositan en ellas grandes esperanzas, como valiosas aliadas en su educación", ha dicho León XIV.
"En este contexto, reviste particular importancia la familia, realidad humana primera y fundamento natural de la comunidad. En el hogar se entrelazan las generaciones y se transmite una memoria viva que da continuidad interior a la sociedad. Alli donde la familia es sostenida, se fortalece también la estabilidad espiritual y social de las naciones. La familia será siempre la primera escuela de humanidad en la que se aprende, antes que en cualquier otro lugar, la gramática elemental de la convivencia: recibir la vida, cuidar al otro, perdonar, servir y pertenecer", ha declarado.
"¿Puede llamarse plenamente justa una comunidad que deja en la sombra al niño aún no nacido, al anciano, al enfermo, a quien sufre en silencio o a quien depende enteramente del cuidado de los demás? La defensa de la vida humana no es una cuestión parcial ni un interés confesional: es una meta de civilización", ha considerado el Pontífice.
"Tal dignidad precede a toda concesión del Estado y no puede quedar subordinada a consensos sociales mudables o al vaivén de las mayorias de cada momento. Pertenece a todo ser humano por el hecho mismo de existir, y por eso debe orientar todo ordenamiento jurídico positivo", ha afirmado.
"El progreso ofrece posibilidades admirables, y hoy lo vemos de modo singular en el desarrollo de la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías. Como he recordado en mi reciente Enciclica, la tecnología en sí misma no es neutral porque toma el rostro de quien la concibe, la financia, la regula y la utiliza; por eso, ante las transformaciones de nuestro tiempo, nuestro discernimiento debe centrarse en que lugar ocupa la persona humana en nuestras decisiones, y cómo se plantean hoy, de manera nueva, la dignidad del trabajo, la solidaridad, la política social y el bien común", ha afirmado León XIV.
"Desde las páginas universales del Quijote, donde Cervantes proclamó que «la libertad es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos», hasta la hondura espiritual de santa Teresa de Ávila, y desde la gran tradición jurídica española hasta la inquietud metafisica de Unamuno, que recordaba que el hombre «no se resigna a morir del todo». España ha sabido mirar al ser humano como algo más que una pieza del orden social, económico o político: lo ha reconocido como criatura abierta a la verdad, dotada de libertad y movida por una sed de eternidad que ninguna realidad temporal logra extinguir; en una palabra, como alguien cuya dignidad precede a toda utilidad y a cuyo servicio está sujeta la acción legislativa", ha dicho León XIV.
"Desde España, la reflexión de la Escuela de Salamanca, y de manera particular fray Francisco de Vitoria, contribuyó a formar una conciencia jurídica y moral capaz de recordar que la autoridad lleva siempre consigo una responsabilidad y que todo ser humano debe ser reconocido como sujeto de derechos y deberes
"En este hemiciclo se da forma jurídica a la convivencia social. Aquí las diferencias se escuchan, se ordenan y, cuando es posible, se convierten en decisión compartida. Por eso, más allá de la legítima diversidad de posiciones, toda tarea legislativa acaba encontrándose con una pregunta decisiva: qué concepción de la persona humana inspira las leyes y qué tipo de sociedad construye esas leyes", ha cuestionado el Pontífice.
León XIV se ha presentado frente al hemiciclo como "Obispo de Roma y Pastor de la Iglesia católica". "Mi presencia entre ustedes quiere ser un gesto de cercanía hacia España, en el marco de la mutua cooperación, y una palabra ofrecida desde el servicio a la persona humana", ha manifestado.
"La iglesia camina con la humanidad comparte sus esperanzas y sus heridas". Asimismo ha destacado que "cuando se dirige a la vida pública lo hace respetando la misión propia de las instituciones"
"Agradezco a la Señora Presidenta sus amables palabras, así como la invitación que la Sede Apostólica ha recibido con ocasión de mi viaje a este país, así como la deferencia de acogerme en este histórico Palacio del Congreso de los Diputados, ámbito eminente de la vida institucional, juridica y democrática del Reino de España", ha comenzado el Pontífice.
También ha hecho referencia a los abusos de la Iglesia que deben ser subsanados y al fin de las desigualdades.
Armengol ha defendido que la comunidad internacional debe volver a situar la paz en el centro de la acción política y reforzar el multilateralismo frente a los conflictos y la fragmentación global. "Es urgente posicionarse en el lado correcto. La paz ha de ocupar de nuevo el centro de la acción política internacional. La paz de la que hablaba Ramon Llull, la paz que impone la justicia, la paz dialogada y con vocación de permanencia: una tarea ardua y minuciosa que requiere valentía, diplomacia y cooperación. Una paz que exige defender y respetar plenamente el derecho internacional humanitario, fortalecer las instituciones multilaterales y preservar los espacios comunes desde los que las naciones pueden responder juntas a desafíos que ninguna puede resolver por separado"
Armengol destaca la primera vez que un Santo Padre habla ante las Cortes y cita al mallorquín Beatro Ramón Llull en su intervención
Todo el Congreso puesto en pie aplaude de forma unánime al Santo Padre
🔴 Aplauso unánime del Congreso al papa León XIV pic.twitter.com/kQ8AwgJexP— Libertad Digital (@libertaddigital) June 8, 2026
El Papa está saludando a los miembros de la mesa del Congreso y Senado y se dirige a firmar en el libro de honor y recibe los regalos de Congreso y Senado
En un evento sin precedentes, las veneradas imágenes de la Virgen de la Almudena, patrona de Madrid, y de Nuestro Padre Jesús de Medinaceli procesionarán sobre el terreno de juego ante decenas de miles de asistentes.
En estos momentos se encuntran en la Tribuna de Honor el Santro Padre, Pedro Sánchez, los presidentes de Congreso y Senado y el cardenal Pietro Parolín, número 2 del Vaticano.
🔴 El Papa ya está en el Congreso
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Está previsto que unas 70.000 personas de parroquias, colegios católicos, hermandades y congregaciones reciban esta tarde a León XIV en el Estadio Santiago Bernabéu, reconvertido en "un gran templo de fe".
Pedro Sánchez, ha regalado al Papa León XIV un bonsái de olivo español, de 13 años de edad.
Según informa el Gobierno, se trata de una especie que lleva siglos enraizada en la historia, la cultura y la economía de España y que representa el equilibrio perfecto entre la tradición y la innovación, entre el respeto por las raíces históricas y la adopción de la vanguardia tecnológica.
El olivo es símbolo universal de paz, diálogo y entendimiento, unos valores compartidos por España y el Vaticano.
Mientras esperan la llegada del Papa al hemiciclo, los expresidentes hablan largo y tendido con José Luis Martínez Almeida en la tribuna de autoridades del Congreso. Sólo asisten los presidentes del PP. Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero, recientemente imputado, se ausentan de esta cita.
Los ex presidentes José María Aznar y Mariano Rajoy ya están en el Congreso de los Diputados.
Los ex presidentes del Congreso de los Diputados Ana Pastor, José Bono, Jesús Posada y Federico Trillo ya se encuentran en la tribuna de autoridades del Congreso.
A veinte minutos de que llegue el Santo Padre la expectación en el Congreso es máxima ante las palabras que peuda decir León XIV.
En primer lugar, intervendrá la presidenta del Congreso Francina Armengol y después intervendrá León XIV en el que será el primer discurso de un Papa en el Parlamento español.
El Papa firmará en el Libro de Honor del Congreso y a continuación se entregarán los de regalos: un facsímil del «Libro de Horas» por parte del Congreso y un facsímil del Códice de Liébana de patre del Senado. .
El Santo Padre llegará a las10:30 h al Congreso.Allí será recibido a pie de vehículo la Presidenta de las Cortes Generales Francina Armengol y el Presidente del Senado Pedro Rollán.
La segunda línea de saludo estará formada por presidente del Gobierno, Tribunal Constitucional, Consejo General del Poder Judicial, Consejo de Estado, Tribunal de Cuentas, Fiscal General del Estado y Defensor del Pueblo.
Seguidamente sonaran los himnos nacionales de España y del Estado de la Ciudad del Vaticano.
Pedro Sánchez ha llegado a las 09:26 horas a la Nunciatura Apostólica de Madrid para reunirse con León XIV. Allí ha sido recibido entre gritos de "¡Fuera! ¡Fuera!" por varias personas agolpadas en la calle de enfrente al edificio.
Todo listo en el Congreso para recibir, por primera vez, la visita de un Papa. León XIV hablará antes las Cortes españolas, después de ser recibido por las máximas autoridades del país. Su discurso incluirá alguna referencia política sobre la actualidad internacional.
Un total de 12,2 millones de espectadores únicos, un 26% de la población española, han seguido por televisión las dos primeras jornadas del viaje pastoral de León XIV.
Desde primera hora de la mañana, decenas de medios y de personal habitual esperan a las puertas del Congreso la llegada del papa León XIV.
🔴 Decenas de medios esperando a las puertas del Congreso la llegada del Papa
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También este domingo y antes de la Santa Misa, José Luis Martínez-Almeida entregó al Pontífice la Llave de Oro de Madrid, un gesto ante el cual León XIV firmó el libro de honor de la ciudad deseando "que Madrid siga siendo una ciudad acogedora e integradora, donde la vida en sociedad se inspire en los auténticos valores humanos".
🔴 El papa León XIV firma el libro de honor del Ayuntamiento de Madrid pic.twitter.com/Ot9OMatK9o— Libertad Digital (@libertaddigital) June 7, 2026
Una impresionante marea humana de más de 1.200.000 personas abarrotó por completo la Plaza de Cibeles y sus calles adyacentes para arropar al papa León XIV en la Santa Misa y posterior Procesión del Corpus Christi.
El paso del papa León XIV por las calles de Madrid está dejando una imagen repetida durante sus recorridos en papamóvil: la bendición de bebés que los fieles acercan al Pontífice. Esta es la historia de la práctica se popularizó durante el pontificado de Juan Pablo II.
El Pontífice visitará la catedral madrileña para depositar esta altísima distinción y rezar ante la patrona de la Villa. Para la ocasión, se ha retirado la peana que normalmente se encuentra a los pies de la Virgen, en su camarín, y se colocará una columna nueva en la que habrá un centro de plata para que León XIV pueda depositar la Rosa de Oro.
La oración y ofrenda floral a la Virgen de la Almudena en la catedral provocará afectaciones en las líneas 001, 002, 1, 2, 3, 5, 6, 15, 17, 18, 20, 23, 25, 26, 31, 32, 33, 35, 36, 39, 41, 44, 46, 50, 51, 53, 60, 63, 65, 74, 75, 133, 138, 146, 147, 148, 150, 158, C03, C1, C2, M1, M3 y SE832.
Por su lado, el encuentro en el estadio Santiago Bernabéu conllevará modificaciones en las líneas 1, 3, 5, 7, 11, 12, 14, 16, 19, 27, 29, 40, 43, 45, 51, 52, 87, 120, 126, 147,149, 150, C1, C2, N1, N22, N24, N29, N30, SC1 y S10.
En este caso, Metro reforzará las líneas 1, 2, 3, 5, 6, 9 y 10 entre las 16:30 y las 23:00 horas, con incrementos de hasta un 75% en el número de trenes.
Además de los cortes ya anunciados, Ayuntamiento ha advertido que este lunes se producirán posibles cortes de tráfico en la M-30 y otros puntos de la ciudad tanto por la mañana como por la tarde.
Según la agenda oficial, está previsto que León XIV llegue en papamóvil a la Carrera de San Jerónimo sobre las 10:30 horas tras reunirse con Sánchez en la Nunciatura Apostólica.
León XIV se convertirá hoy en el primer Papa que pronuncia un discurso ante diputados y senadores en el Palacio del Congreso, y lo hará no como Sumo Pontífice, sino como jefe de Estado de Ciudad del Vaticano. Así será el protocolo.
León XIV se reunirá con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la Nunciatura Apostólica (09:30 horas) y acudirá al Congreso de los Diputados (10:30 horas). Posteriormente, a partir de las 11:30 horas, visitará la Conferencia Episcopal Española.
Ya por la tarde, tendrá lugar una oración en la Catedral de la Almudena (18:00 horas) y el encuentro multitudinario en el Estadio Santiago Bernabéu con la comunidad diocesana (19:00 horas).
Este lunes, tercera jornada de la visita del Papa León XIV a la capital, será el día más complicado para la movilidad al ser laborable. Así lo ha advertido el Ayuntamiento de Madrid desde hace semanas, que instó a las empresas a facilitar el teletrabajo y recomienda el uso de transporte público.