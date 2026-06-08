Tras dos jornadas marcadas por la multitudinaria acogida en las calles de Madrid, el pontífice encara el ecuador de su viaje apostólico. Durante estas primeras 48 horas, la capital española se ha volcado en cada uno de sus recorridos, destacando el fervor de miles de peregrinos que han participado masivamente en los primeros actos litúrgicos, dejando imágenes imborrables de devoción y alegría que preparan el terreno para una intensa agenda institucional y pastoral.