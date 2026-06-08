Tras dos jornadas marcadas por la multitudinaria acogida en las calles de Madrid, el pontífice encara el ecuador de su viaje apostólico. Durante estas primeras 48 horas, la capital española se ha volcado en cada uno de sus recorridos, destacando el fervor de miles de peregrinos que han participado masivamente en los primeros actos litúrgicos, dejando imágenes imborrables de devoción y alegría que preparan el terreno para una intensa agenda institucional y pastoral.
Con el gran acto en un estadio Satiago Bernabéu lleno hasta los topes, el papa León XIV da por finalizada su visita a Madrid. Este martes partirá desde el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas hacia Barcelona.
El papa Benedicto XIV en el Bernabéu con Florentino Pérez, la presidenta, el alcalde de la capital y las ministras Isabel Rordríguez y Elma Saiz.
"Sed, para todos, como una Biblia abierta: que en vuestros rostros y en vuestra vida se pueda encontrar la Palabra de Dios. El amor, efectivamente, es el lenguaje que hace que todos se sientan como en casa" ha concluido el Papa en su última intervención en España.
"Tened confianza en el hecho, cada vez más evidente, de que se puede volver a la fe o conocerla por primera vez en la edad adulta. Disponeos a acoger los nuevos comienzos no como una excepción, sino como la regla de la misión".
"Dios conoce uno a uno los corazones de sus habitantes. Los conoce como sólo Él sabe y puede hacerlo, es decir, en el amor y, por tanto, en la libertad. Él es misericordia infinita y quiere que todos se salven. Lo desea hasta el punto de hacerse carne y cargar sobre sí todo el pecado, el mal y lo negativo del mundo. ¡He aquí a Jesucristo! ¡He aquí la Buena Nueva, la gracia que hemos recibido y que estamos llamados a compartir con todos! Porque todos, sin excepción, están hechos para la vida y para la vida en plenitud".
"En la Encíclica Magnifica humanitas he propuesto, como alternativa a la homologación y confusión, la figura de Nehemías, que involucra a toda la comunidad para reconstruir los muros de Jerusalén. «Hoy, reconstruir significa reconocer que, en la pluralidad de voces y visiones que a veces recuerda la dispersión las lenguas, existe, sin embargo, una posibilidad luminosa: la de edificar juntos, transformando la diversidad en un recurso y haciendo de la escucha y del diálogo el terreno común en el cual hacer crecer la justicia y la fraternidad"
"Nuestras sensibilidades, procedencias y prioridades se encuentran en Cristo y de su vida reciben la savia, como los sarmientos de la vid. En concreto, esto significa que mucho de lo que ya había en nosotros se transforma, porque se orienta al servicio, deja de ser un don privado y sirve al bien común".
"Vuestra alegría será contagiosa si, de ser una emoción pasajera, se convierte en un modo estable de ser, en un sentimiento profundo que renueva a las personas, a los grupos y a la comunidad diocesana. No es casualidad que los apóstoles, en sus escritos, a menudo inviten a las iglesias a la alegría, recomendándola casi como un mandamiento"
"Esta velada es un gran himno de fe y me complace unir mi voz a la vuestra para alabar a Dios y fortalecer los lazos de una familia eclesial tan hermosa que está aprendiendo el arte de la polifonía, es decir, de la unidad en la diversidad".
El Papa León XIV ha sido aclamado por el estadio Santiago Bernabéu para presidir un encuentro con la comunidad diocesana de Madrid.
Sabíamos que a León XIV le gusta mucho cantar, y no ha dudado en participar, como todo el público de la canción "Iglesia peregrina de Dios"
Álvaro ha contado su experiencia, de pasar de no creer a bautizarse y comulgar. Ahora, en menos de un mes se casa, "y ya no se trata solo de mí, sino de ir junto a mi familia más cerca de Dios" ha comentado emocionado.
Mientras unos jóvenes lanzan goles a una pequeña portería, la narración habla sobre la labor social y apostólica de la Iglesia en Madrid
El sacerdote Fausto Calvo habla de Convivium, donde pudieron experimentar que, "como dijo su predecesor, San Juan Pablo II, el ministerio sacerdotal tiene una "radical forma comunitaria". Aquellos días experimentamos la unión entre nosotros, la misma llamada y misión"
"Sentimos con fuerza que esta misión es de todos: pastores, consagrados y laicos, y queremos caminar juntos, creciendo en corresponsabilidad y comunión".
"Hoy queremos abrazar con toda nuestra Iglesia su ministerio y acoger su palabra como quien recibe un abrazo. Unidos a la Iglesia universal, no queremos dejar de cantar, pero sí aprender a cantar juntos; no encerrarnos en nuestra propia voz, sino abrirnos a la fraternidad para que el Espíritu Santo componga un canto mayor que nos supera. Queremos ser un coro eclesial tan humilde y atento que se puedan oír hasta las voces más frágiles y lejanas. "Cuanto más amáis, mejor cantáis", dice San Agustín. Ahí descubrimos la clave de todo: la comunión no es estrategia, es fruto del amor".
San Agustín nos ayuda a comprender quienes somos como Iglesia: "Cantad al Señor un cántico nuevo… cantad todos juntos, con un solo corazón y una sola voz." Y añade, yendo más allá de la música: "Canta con la voz, canta con el corazón, canta con la vida."
Somos comunidad, Pueblo de Dios que, cuando vive unido, se convierte en un canto que lo hace presente: tanto más bello, cuanto más sabe armonizar la diversidad de sus voces
🔴 Así ha sido la espectacular ovación del Bernabéu al recibir a León XIV pic.twitter.com/GcvwvP3Qd3— Libertad Digital (@libertaddigital) June 8, 2026
Los tres artistas interpretan el que ha sido el himno de este viaje apostólico: "Alzo la mirada".
León XIV saluda a todas las personas que se han congregado en el estadio Santiago Bernabéu, parándose entre el publico para saludar a los más pequeños, como ha hecho durante todo su recorrido por las calles de Madrid.
70.000 personas reciben, en pie, cantando con el himno de este viaje "Tu est Petrus" cuando León XIV hace su entrada en el Bernabéu.
La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, está sentada al lado del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez.
"Durante la tarde de hoy, 8 de junio, en la Nunciatura Apostólica de Madrid, el Papa León se reunió con seis víctimas de abusos cometidos por miembros del clero y de la Iglesia en España, acompañadas por personal eclesial comprometido con la labor de cercanía y apoyo a las víctimas.
Durante la conversación, que duró casi una hora, cada uno de los presentes, partiendo de sus dolorosas experiencias personales, presentó al Papa algunas propuestas para hacer más eficaz la respuesta de la Iglesia ante casos tan dramáticos.
El Papa escuchó con afecto y atención, aseguró su cercanía —y la de toda la comunidad eclesial—, y reafirmó su compromiso para que las propuestas recibidas sirvan de base para nuevos esfuerzos, de modo que la Iglesia pueda ser verdaderamente un lugar seguro y espiritualmente saludable, donde las heridas encuentren consuelo y sanación".
El Papa continúa su recorrido en el papamóvil. Miles de personas le aplauden y gritan con emoción.
🔴 El Papamóvil atraviesa la Puerta del Sol arropado por miles de fieles pic.twitter.com/kNueOs1tuH— Libertad Digital (@libertaddigital) June 8, 2026
Se trata de un encuentro del Santo Padre con la Iglesia diocesana de Madrid y las diócesis de Alcalá de Henares y Getafe. El acto reune a representantes de parroquias, movimientos, vida consagrada, sacerdotes y agentes pastorales, con especial presencia de los consejos pastorales parroquiales.
Estos son los actos que vamos a vivir:
19.00 h. Llegada del Papa: "Petrus", Ozores y Luispo
19.05 h. Himno Alzad la mirada
19.15 h. Bienvenida Cardenal Cobo Vídeo: "Realidades de Madrid" Panel experiencias: Consejos pastorales y Convivium. Himno Convivium. Panel experiencias: Migración e iniciación a Cristiandad Canto popular: "Iglesia peregrina de Dios"
19.39 h. Mensaje del Santo Padre León XIV
19.54 h. Rezo del Padrenuestro. Presentación piedras nuevas parroquias. Bendición final y envío misionero
20:06 h. Himno de la Almudena Despedida del Papa. David Bustamante cantando "Himno de la alegría"
Mientras el Papa abandona la Almudena rumbo al Bernabéu, va a iniciar su último recorrido en papamovil por las calles de Madrid.
El papa León XIV ya está recorriendo las calles de Madrid. Máxima expectación en el Santiago Berrnabéu, donde miles de personas esperan su llegada.
Las imagenes de la Almudena y el "Señor de Madrid" se acercan hasta la zona donde estará León XIV. Las imágenes son portadas por los anderos de Medinaceli y de la Hermandad de Jesús el Pobre de Madrid
Ya ha terminado el homenaje a la Virgen de La Almudena. En unos minutos, el papa León XIV se dirigirá al estadio Santiago Bernabéu para encontrarse con las comunidades diocesanas de la provincia eclesiástica madrileña.
Cuando el papa León XIV le ha impuesto a la Virgen la Rosa de Oro, la gente ha roto ha aplaudir en el Santiago Bernabéu.
Entre los presentes, el cardenal Antonio María Rouco Varela y el cardenal Carlos Osoro, ambos arzobispos de Madrid.
El coro interpreta el "Salve Señora de tez morena", el himno de la Virgen de la Almudena.
"No entendemos Madrid sin la Almudena. Sin la Madre que aparece cuando caen los muros que creíamos firmes. Ella permaneció oculta en la muralla que protegía la ciudad en tiempos de guerra y persecución, y apareció precisamente cuando era buscada: cuando el muro se derrumbó junto al lugar donde hoy se levanta esta catedral", ha señalado el cardenal Cobo.
Durante su oración ante la Virgen de la Almudena, León XIV ha rendido homenaje a las numerosas generaciones de madrileños que, a lo largo de los siglos, han profesado devoción a la imagen de la patrona de la ciudad, representada con el Niño Jesús en brazos. En su intervención, ha recordado la historia vinculada al hallazgo de la Virgen en la muralla de Madrid y ha utilizado ese símbolo para establecer una metáfora con la sociedad actual, llamando a derribar barreras y a fortalecer los lazos de unidad, convivencia y esperanza.
Además de Isabel Díaz Ayuso, está la ministra Isabel Celáa, la embajadora de España ante la Santa Sede, que está situada al lado del presidente de la Asamblea de Madrid, Enrique Osorio.
Detrás de la imagen del Papa durante este viaje hay también un importante trabajo artesanal español. Todo el vestuario litúrgico de la visita ha sido confeccionado por los talleres Zarasanta, de Zaragoza, que han elaborado cerca de 4.000 piezas. Entre ellas destaca la estola papal, símbolo de la autoridad sagrada y del yugo de Cristo, diseñada con inspiración en el entorno y la arquitectura de la Catedral de la Almudena, uno de los escenarios principales de la visita pontificia.
Uno de los elementos más característicos de la vestimenta pontificia es la muceta, una capa corta que cubre los hombros y se abrocha por la parte delantera. Su nombre procede del italiano mozzetta y forma parte del llamado hábito coral, el conjunto de prendas que utilizan el Papa, los cardenales y los obispos en actos solemnes no litúrgicos. Los historiadores sitúan su origen entre los siglos XIII y XV como una evolución de capas más largas empleadas por el clero. De hecho, su nombre deriva del verbo italiano mozzare, que significa "cortar", en referencia a su forma más corta respecto a las vestiduras de las que procede.
El acto central de la jornada tendrá lugar en la catedral de La Almudena, donde el Papa León XIV presidirá una oración solemne y participará en un homenaje floral a la patrona de Madrid. Durante la ceremonia, el Santo Padre impondrá la Rosa de Oro a la imagen de la Virgen de la Almudena, una distinción pontificia de carácter excepcional que reconoce su relevancia espiritual y devocional.
El Papa se ha puesto la estola blanca, ya que el acto en la catedral de La Almudena es una oración y homenaje, no una misa.
La llegada del Papa a la Catedral de la Almudena para participar en la oración y el homenaje a la Virgen de la Almudena ha despertado una gran expectación entre los asistentes. Cientos de personas le han recibido entre aplausos y gritos de "¡Viva el Papa!". El momento más emotivo de la jornada lo han protagonizado dos niños de cuatro años, que han entregado al Santo Padre ramos de flores como muestra de bienvenida.
El papa León XIV Lleva la cruz pectoral con el cordón que contiene las reliquias de Santa Mónica, Santo Tomás y el santo español Santo Tomás de Villanueva.
Cientos de personas han esperado la llegada del papa León XIV a la catedral de La Almudena, donde le han recibido entre aplausos y gritos.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha recibido esta tarde de manos del Papa León XIV la Medalla conmemorativa oficial acuñada para el histórico viaje apostólico del Santo Padre a España del 6 al 12 de junio. La insignia, que León XIV ha entregado a la jefa del Ejecutivo autonómico en la audiencia privada que han matenido en la Nunciatura, presenta en el anverso el escudo papal y en el reverso el logotipo oficial del viaje, con el lema Alzad la mirada.
La reina Sofía lleva un vestido blanco, haciendo uso del "privilegio de blanco", un reconocimiento o gracia que se otorga a las reinas católicas así como a las consortes de monarcas católicos. Este privilegio nació como agradecimiento del Vaticano hacia las casas reales que permanecieron fieles a la Iglesia Católica y son las únicas que pueden vestir de ese color ante el Papa.
Pueden vestir de blanco en visitas oficiales, como en este caso, en audiencias privadas con el Papa así como en las beatificaciones, canonizaciones y misas de inicio de Pontificado, salvo en exequias o funerales que deben ir de luto. Además, las reinas de España son las únicas que pueden llevar peina con mantilla, el resto una mantilla pequeña o velo. Aunque en este caso, como hemos mencionado, la Reina ha optado por no utilizarlo.
A escasos minutos de la llegada del Santo Padre, los alrededores de la Catedral de la Almudena se encuentran completamente abarrotados por fieles llegados de distintos puntos de España. Entre las autoridades presentes destaca la reina Sofía, encargada de recibir al Papa a su llegada al templo. La acompañan la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso y el alcalde, José Luis Martínez-Almeida.
El Real Madrid ha lanzado a la venta en su tienda oficial una edición limitada de camisetas con el nombre "León XIV", con un precio de 195 euros, tras conocerse la supuesta afición del Papa por el club blanco. La camiseta incluye el nombre "León" y el dorsal "XIV", y puede completarse con pantalón y medias por un coste adicional.
Además, el club tiene previsto regalar una camiseta personalizada al Pontífice durante su visita al estadio Santiago Bernabéu, en un encuentro con la comunidad diocesana, mientras Florentino Pérez ha destacado públicamente el orgullo del club por la supuesta vinculación del Papa con el Real Madrid.
El Papa León XIV ha mantenido un encuentro de carácter privado en la Nunciatura Apostólica con un grupo de víctimas de abusos dentro de la Iglesia, en una reunión centrada en la escucha directa y el acompañamiento a los afectados.
"Más de 2.300 periodistas de 30 países trabajan estos días en la Real Casa de Correos contando al mundo el momento histórico que estamos viviendo en Madrid", ha señalado Isabel Díaz Ayuso en su perfil de Instagram.
"Deseamos que pasen la mejor estancia y se lleven de nuestro equipo el mejor recuerdo", ha añadido la presidenta de la CAM.
Así luce el Santiago Bernabéu antes del encuentro del Papa con las comunidades diocesanas madrileñas.
🔴 Así luce el Santiago Bernabéu antes del encuentro del Papa con las comunidades diocesanas madrileñas pic.twitter.com/xW1IO0iNRG— Libertad Digital (@libertaddigital) June 8, 2026
Madrid va a vivir este lunes una de esas tardes para el recuerdo. Cientos de ciudadanos se agolparán a lo largo y ancho del centro de la capital para despedirse de León XIV. Según lo comunicado en un primer momento, el Pontífice iba a realizar dos recorridos atravesando algunos de los principales ejes de la capital: primero hacia la catedral, después rumbo al Estadio Santiago Bernabéu.
La eurodiputada de Podemos Irene Montero ha acusado al Papa de haber utilizado su intervención en el Congreso de los Diputados para atacar derechos como el aborto y la eutanasia, cuestionando que se le diera un "altavoz" institucional para pronunciarse contra lo que considera conquistas democráticas. En un vídeo difundido en redes sociales, lo ha calificado como "jefe de una teocracia" y ha criticado que parte de la Cámara reaccionara con normalidad o incluso aplausos durante su discurso.
Montero también ha reprochado a la Iglesia su falta de reparación por casos de pederastia y otros episodios históricos, como los "bebés robados" o la represión de mujeres durante el franquismo y la posguerra
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sido recibida esta tarde en audiencia privada por el Papa León XIV. El encuentro se ha celebrado en la sede de la Nunciatura, en la tercera jornada del viaje apostólico del Santo Padre a España.
El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, Patxi López, ha aplaudido este lunes el discurso del Papa en la Cámara Baja, pese a mantener discrepancias acerca de sus palabras sobre la eutanasia y el aborto.
Así lo ha manifestado López en unas declaraciones ante los medios de comunicación a su salida de este acto, en las que ha señalado, que como partido "laico", no comparte las críticas que hizo el Pontífice sobre el aborto y la eutanasia.
"No compartimos el 100% de sus palabras, somos una organización laica y él es el representante de la Iglesia Católica", ha señalado López para añadir que sí comparten "lo fundamental". El portavoz del PSOE ha asegurado que su partido comparte con el Papa "su eje" y más "su discurso humanista". López se ha referido a "poner a las personas en el centro de la actividad política, económica y social".
Representantes evangélicos han valorado positivamente el contenido del discurso pronunciado por el Papa León XIV en el Congreso de los Diputados, destacando mensajes sobre la dignidad humana, la familia, la defensa de la vida y la ética en la política. Sin embargo, consideran que el Pontífice evitó hacer una autocrítica sobre aspectos controvertidos de la historia y la actuación reciente de la Iglesia católica.
Madrid ha comenzado a restablecer la circulación en las zonas de Lima y Cibeles después de los multitudinarios actos celebrados este fin de semana con motivo de la visita del Papa León XIV. Aunque gran parte de las vías ya han sido reabiertas, continúan algunas restricciones y cortes parciales debido a las labores de desmontaje de escenarios, torres de sonido y otras infraestructuras.
El Ayuntamiento prevé que la recuperación total de la movilidad se produzca de forma escalonada durante los próximos días, con algunas afectaciones que se prolongarán hasta el 13 de junio en determinados puntos del entorno de Cibeles.
Isabel Díaz Ayuso mantendrá este lunes un encuentro privado, a las 16 horas, con el Papa León XIV en el marco de la visita que está realizando al país.
Durante el segundo recorrido de León XIV previsto para esta tarde, el Pontífice se bajará del papamóvil para subirse al vehículo cubierto. Según la Delegación del Gobierno, lo hará desde la calle Alcalá y hasta llegar al Santiago Bernabéu.
ℹ️Información de servicio público: Recorridos previstos para hoy lunes 8 de junio del Papamóvil pic.twitter.com/qeC5heetk8— Delegación del Gobierno en Madrid 🏛️ (@DGobiernoMadrid) June 8, 2026
León XIV ha llegado hacia las 13:00 horas a la Nunciatura Apostólica de Madrid, donde almuerza con los obispos españoles. A su llegada, ha sido recibido entre gritos de "¡Papa León, danos tu bendición!" y "¡Que viva el Papa, el Papa es el mejor!".
"Yo sabía que esto iba a ocurrir. De hecho, cuando estuve con él en el Vaticano, se lo dije: ‘Esto es lo que más le va a sorprender de Madrid: la cantidad de gente joven y la vida en la calle’. Y me alegro mucho de no haberme equivocado. Porque, al final, yo gobierno aquí y, con sus aciertos y sus errores, uno acaba conociendo un poco a la gente a la que dirige, y eso es un orgullo. Por eso le dije que lo que más le sorprendería es eso y no ha fallado. Le he visto emocionado en varios momentos", ha confesado la presidenta a Libertad Digital.
🔴 La presidenta de la Comunidad de Madrid, @IdiazAyuso responde a las preguntas de Libertad Digital sobre la visita del papa León XIV:
"Estoy muy orgullosa y emocionada"
🎙️ @anamateu, @alonsorincon pic.twitter.com/9qF3rfF1w6— Libertad Digital (@libertaddigital) June 8, 2026
"Necesito que, cuando León XIV se vaya y todo haya salido bien, ver con contexto todo lo que ha ocurrido. Estoy muy emocionada y muy orgullosa. Como Madrid es cruce de caminos de tantos sitios, mucho lo tienes que dejar al azar y a la confianza de la vida que nos hemos dado aquí y todo el mundo ha puesto de su parte", ha contestado la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, al ser preguntada por Libertad Digital en la Real Casa de Correos, convertida estos días en el epicentro de la cobertura mundial de la visita del Papa.
En el discurso que ha pronunciado en la sede de la Conferencia Episcopal Española, León XIV ha emplazado a los obispos "a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación y un compromiso cada vez más decidido en la prevención y la cultura del cuidado" ante la "plaga" de los abusos en la Iglesia. Esta tarde, en la nunciatura, el papa recibirá a algunas víctimas de los abusos de miembros de la Iglesia.
El presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, ha dado la bienvenida lleno de "alegría" a León XIV, que ha tenido un encuentro con los obispos españoles tras su discurso en el Congreso.
🔴 Le pape #LéonXIV rencontre les évêques espagnols, au siège de la Conférence épiscopale à Madrid.#PapeenEspagne 🇪🇸
👉 Discours en intégralité sur KTO & https://t.co/vT5fldsDc1@Confepiscopal @archimadrid pic.twitter.com/7JYGjHLcsM— KTOTV (@KTOTV) June 8, 2026
El último destino de la agenda del Papa será el encuentro multitudinario a las 19:00 horas en el Estadio Santiago Bernabéu. Hasta allí llegará en papamóvil. El trayecto incluirá la calle Bailén, calle Mayor, Puerta del Sol, Carrera de San Jerónimo, Plaza de las Cortes, Plaza de Cánovas del Castillo, calle Felipe IV, calle Alfonso XII, Plaza de la Independencia, calle Alcalá, calle Príncipe de Vergara, calle Concha Espina y la Plaza de los Sagrados Corazones hasta llegar al estadio.
El primer desplazamiento en papamóvil de León XIV este lunes será a las 18:00 horas para asistir a la Catedral de la Almudena. Para llegar recorrerá la almendra central desde la Glorieta de Pirámides hasta la Catedral de Santa María la Real de la Almudena, pasando por la Glorieta de Pirámides, la Puerta de Toledo, la Gran Vía de San Francisco y la calle Bailén, donde se encuentra la Catedral.
El Pontífice se dirige ahora a la Conferencia Episcopal Española.
León XIV se ha subido ya al vehículo oficial. Con la ventanilla bajada, continúa saludando a los allí presentes. "Gracias por venir a España su Santidad", se ha escuchado entre las personas.
Cuando parecía que iba a subirse al vehículo oficial, el Pontífice ha optado por salir a la calle y acercarse a la multitud allí presente.
🔴 El papa León XIV se acerca a la prensa y a trabajadores del Congreso frente a la puerta del patio de Floridablanca
📸 @alonsorincon pic.twitter.com/1XPiCxEX4W— Libertad Digital (@libertaddigital) June 8, 2026
Entre aplausos, el papa León XIV abandona el hemiciclo.
Los aplausos en el hemiciclo suman ya más de seis minutos ante un Pontífice emocionado que agradece con saludos.
"Viva el Papa", se ha escuchado en varias ocasiones en el hemiciclo tras el final del discurso de León XIV.
"Que Dios conceda paz a todas las naciones de la tierra, concordia a las familias y serenidad a las conciencias. Y que, sobre el Reino de España, marcado por la huella apostólica de Santiago y por la presencia maternal de la Virgen del Pilar, desciendan días de prosperidad, justicia y paz duradera", ha terminado León XIV en el que ya se ha convertido en el primer discurso de un Pontífice en el Congreso.
"Que esta noble nación jamás pierda la memoria de sus raíces ni la audacia de mirar al futuro. Que España continúe siendo tierra de encuentro, de cultura, de solidaridad y de esperanza. Y que su vida pública sepa unir siempre la firmeza de las convicciones con la nobleza del diálogo y la grandeza del servicio", ha deseado.
"España puede ofrecer mucho en este camino. Cuenta con una lengua que une continentes; una tradición cultural, jurídica y espiritual que ha sabido poner en diálogo fe y razón, derecho y conciencia, unidad y pluralidad. Esta experiencia histórica recuerda también el valor de la concordia y del esfuerzo paciente por construir una convivencia pacífica y justa", ha destacado León XIV en el final de su discurso.
"Les invito a alzar, pues, la mirada: no para alejarse de la realidad, sino para recordar que toda decisión de las autoridades públicas toca personas de carne y hueso, especialmente a quienes tienen menos fuerza para hacerse oír. Porque la altura de miras consiste precisamente en mirar con más hondura aquello que está en juego en cada decisión pública. Por eso, junto a las respuestas técnicas y las reformas legales, hace falta también una renovación moral", ha animado a los presentes.
"También las pinturas que evocan, en la parte superior del muro principal, la recepción del Evangelio y del Decálogo recuerdan algo esencial. Sin confundir el orden político con el religioso, esos signos invitan a reconocer que la libertad moderna ha sido preparada también por una larga educación de la conciencia, profundamente marcada por la tradición cristiana", ha dicho también.
"Permitan que me detenga un instante en algunas imágenes que adornan esta Cámara. En este Salón de Sesiones, la luz natural entra por el lucernario que corona la sala. Esa luz que viene de lo alto puede recordar que también la política necesita reconocer una medida que la precede y la supera", ha comenzado el Papa.
"La fe no pretende imponerse mediante privilegios ni coerciones; sin embargo, tampoco puede ser relegada al silencio como si fuese irrelevante para la vida pública", ha dicho León XIV.
"La pluralidad política no debería degenerar en descalificación permanente del adversario. En una convivencia madura, incluso el conflicto puede convertirse en camino hacia la paz, cuando las diferencias se dejan mitigar por la escucha y se ordenan al reconocimiento de las necesidades, los anhelos y las capacidades de todos", ha declarado.
León XIV se ha mostrado preocupado de que, "en diversos lugares del mundo, y también en Europa, vuelva a presentarse el rearme como respuesta casi inevitable ante la fragilidad del escenario internacional. La verdadera seguridad, en cambio, nace de la justicia, del diálogo paciente, del respeto al derecho internacional y de una política capaz de poner la vida de los pueblos por encima de los intereses que se benefician de la guerra".
🔴 León XIV Habla de la paz y del rearme en Europa:
Se ha mostrado preocupado ante que "en diversos lugares del mundo, y también en Europa, vuelva a presentarse el rearme como respuesta casi inevitable ante la fragilidad del escenario internacional"pic.twitter.com/tXAYYkiBqV— Libertad Digital (@libertaddigital) June 8, 2026
Al hablar de personas que son "presas de traficantes y contrabandistas que se aprovechan de su desesperación", León XIV se ha dirigido a los diputados para pedir: "Señorías: respete a quien piensa distinto, instituciones puestas al servicio del encuentro, una memoria histórica que busque la verdad y la reconciliación y una vida social capaz de sostener la amistad cívica y el respeto mutuo en medio de la discrepancia".
🔴El Papa se dirige a los diputados
"Respeto a quien piensa distinto", instituciones "al servicio del encuentro" y memoria histórica "que busque la verdad y la reconciliación"pic.twitter.com/Irgneb1Bo7— Libertad Digital (@libertaddigital) June 8, 2026
"La situación de los migrantes y refugiados exige una respuesta que mire a las personas, afronte las causas que las obligan a partir y vaya más allá de la mera gestión de flujos. De ahí nace una doble exigencia de justicia social: ofrecer vías seguras y legales, una acogida respetuosa y posibilidades reales de integración; y promover, al mismo tiempo, el derecho a permanecer en la propia tierra, trabajando para que nadie tenga que abandonar su hogar por falta de paz, seguridad o condiciones dignas de vida, entre ellas las desigualdades económicas y los efectos de la crisis climática", ha expresado.
🔴 León XIV habla de la inmigración como "una cuestión eminentemente moral y jurídica"pic.twitter.com/ueGB3kKUFc— Libertad Digital (@libertaddigital) June 8, 2026
"En ellas, las nuevas generaciones pueden aprender a buscar y amar la verdad, a cuestionarse sobre el sentido de la vida y la dignidad de cada persona. Por eso, muchos padres deseosos de que sus hijos aprendan a relacionarse, a pensar con espíritu crítico y a adquirir valores sólidos, depositan en ellas grandes esperanzas, como valiosas aliadas en su educación", ha dicho León XIV.
"En este contexto, reviste particular importancia la familia, realidad humana primera y fundamento natural de la comunidad. En el hogar se entrelazan las generaciones y se transmite una memoria viva que da continuidad interior a la sociedad. Alli donde la familia es sostenida, se fortalece también la estabilidad espiritual y social de las naciones. La familia será siempre la primera escuela de humanidad en la que se aprende, antes que en cualquier otro lugar, la gramática elemental de la convivencia: recibir la vida, cuidar al otro, perdonar, servir y pertenecer", ha declarado.
"¿Puede llamarse plenamente justa una comunidad que deja en la sombra al niño aún no nacido, al anciano, al enfermo, a quien sufre en silencio o a quien depende enteramente del cuidado de los demás? La defensa de la vida humana no es una cuestión parcial ni un interés confesional: es una meta de civilización", ha considerado el Pontífice.
"Tal dignidad precede a toda concesión del Estado y no puede quedar subordinada a consensos sociales mudables o al vaivén de las mayorias de cada momento. Pertenece a todo ser humano por el hecho mismo de existir, y por eso debe orientar todo ordenamiento jurídico positivo", ha afirmado.
"El progreso ofrece posibilidades admirables, y hoy lo vemos de modo singular en el desarrollo de la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías. Como he recordado en mi reciente Enciclica, la tecnología en sí misma no es neutral porque toma el rostro de quien la concibe, la financia, la regula y la utiliza; por eso, ante las transformaciones de nuestro tiempo, nuestro discernimiento debe centrarse en que lugar ocupa la persona humana en nuestras decisiones, y cómo se plantean hoy, de manera nueva, la dignidad del trabajo, la solidaridad, la política social y el bien común", ha afirmado León XIV.
"Desde las páginas universales del Quijote, donde Cervantes proclamó que «la libertad es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos», hasta la hondura espiritual de santa Teresa de Ávila, y desde la gran tradición jurídica española hasta la inquietud metafisica de Unamuno, que recordaba que el hombre «no se resigna a morir del todo». España ha sabido mirar al ser humano como algo más que una pieza del orden social, económico o político: lo ha reconocido como criatura abierta a la verdad, dotada de libertad y movida por una sed de eternidad que ninguna realidad temporal logra extinguir; en una palabra, como alguien cuya dignidad precede a toda utilidad y a cuyo servicio está sujeta la acción legislativa", ha dicho León XIV.
"Desde España, la reflexión de la Escuela de Salamanca, y de manera particular fray Francisco de Vitoria, contribuyó a formar una conciencia jurídica y moral capaz de recordar que la autoridad lleva siempre consigo una responsabilidad y que todo ser humano debe ser reconocido como sujeto de derechos y deberes
"En este hemiciclo se da forma jurídica a la convivencia social. Aquí las diferencias se escuchan, se ordenan y, cuando es posible, se convierten en decisión compartida. Por eso, más allá de la legítima diversidad de posiciones, toda tarea legislativa acaba encontrándose con una pregunta decisiva: qué concepción de la persona humana inspira las leyes y qué tipo de sociedad construye esas leyes", ha cuestionado el Pontífice.
León XIV se ha presentado frente al hemiciclo como "Obispo de Roma y Pastor de la Iglesia católica". "Mi presencia entre ustedes quiere ser un gesto de cercanía hacia España, en el marco de la mutua cooperación, y una palabra ofrecida desde el servicio a la persona humana", ha manifestado.
"La iglesia camina con la humanidad comparte sus esperanzas y sus heridas". Asimismo ha destacado que "cuando se dirige a la vida pública lo hace respetando la misión propia de las instituciones"
"Agradezco a la Señora Presidenta sus amables palabras, así como la invitación que la Sede Apostólica ha recibido con ocasión de mi viaje a este país, así como la deferencia de acogerme en este histórico Palacio del Congreso de los Diputados, ámbito eminente de la vida institucional, juridica y democrática del Reino de España", ha comenzado el Pontífice.
También ha hecho referencia a los abusos de la Iglesia que deben ser subsanados y al fin de las desigualdades.
Armengol ha defendido que la comunidad internacional debe volver a situar la paz en el centro de la acción política y reforzar el multilateralismo frente a los conflictos y la fragmentación global. "Es urgente posicionarse en el lado correcto. La paz ha de ocupar de nuevo el centro de la acción política internacional. La paz de la que hablaba Ramon Llull, la paz que impone la justicia, la paz dialogada y con vocación de permanencia: una tarea ardua y minuciosa que requiere valentía, diplomacia y cooperación. Una paz que exige defender y respetar plenamente el derecho internacional humanitario, fortalecer las instituciones multilaterales y preservar los espacios comunes desde los que las naciones pueden responder juntas a desafíos que ninguna puede resolver por separado"