La importante labor de los servicios de limpieza municipales en la vigilia y la misa: 37.900 kilos de residuos recogidos

Los servicios de limpieza del Ayuntamiento de Madrid han retirado un total de 37.900 kilos de residuos generados durante la vigilia con los jóvenes, que tuvo lugar el sábado en la plaza de Lima, y la multitudinaria misa en la plaza de Cibeles, oficiada ayer por el Papa León XIV.

De la cifra global de basuras reportada por el Consistorio, unos 19.000 kilos correspondieron a la vigilia y los 18.900 restantes a la misa. Más de la mitad de los desechos fueron depositados en los contenedores de plásticos, metal y brik.

El dispositivo de limpieza, Servicio de Limpieza de Urgencia (Selur) y recogida de residuos estuvo integrado por 558 trabajadores y 328 máquinas, enfocados fundamentalmente en el trabajo necesario en la vigilia y en la misa.

Si se desglosan las cifras operativas de esta intervención, las labores de limpieza viaria y Selur contaron con la participación de 468 trabajadores, apoyados por 299 máquinas y vehículos desplegados. Paralelamente, el dispositivo de recogida de residuos contempló la movilización de 90 trabajadores y 39 camiones.

Asimismo, el Gobierno municipal ha instalado 2.077 contenedores de 800 litros de capacidad cada uno para las diversas fracciones (plástico, metálicos y briks, residuos orgánicos y papel y cartón). Estos no solo se han ubicado en Lima y Cibeles, sino también en enclaves como los recintos de acogida y pernocta de asistentes y las zonas habilitadas para el estacionamiento de los autobuses. El despliegue se ha completado, además, con la instalación de 428 papeleras de aro.