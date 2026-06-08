La Rosa de Oro, el reconocimiento que León XIV entregará a la Virgen de la Almudena

León XIV realizará una visita de gran calado emocional a la Virgen de la Almudena, patrona de Madrid, en su catedral. Será el lunes 8 de junio, a las 18:00 de la tarde, en un acto sencillo y entrañable durante el cual el Santo Padre entregará a la Virgen la Rosa de Oro, tal y como ha confirmó la Santa Sede.

Para esta ocasión, se ha retirado la peana que normalmente se encuentra a los pies de la Virgen, en su camarín, y se colocará una columna nueva en la que habrá un centro de plata para que León XIV pueda depositar la Rosa de Oro. Además, rezará ante la patrona de la Villa.

La Rosa de Oro es una distinción que fue instaurada por el papa León IX, en 1409. Cabe destacar que en su tiempo se concedía también a personas relevantes en su defensa del catolicismo. Y así, la reina Isabel II, también muy devota de la Almudena (uno de sus mantos se los donó a la Virgen) la recibió en 1868, aunque la primera reina que lo recibió fue Isabel la Católica en el siglo XV.

Se trata de un rosal con flores, botones y hojas hechos del metal precioso que se encuentra colocado en un vaso de plata y un estuche con el escudo papal, y que está ungida con el Santo Crisma e incienso.

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A lo largo de los siglos se ha regalado a monasterios, santuarios, soberanos y personalidades destacadas en reconocimiento a su compromiso con la fe y el bien común.

Con la Virgen de la Almudena, serán ya cuatro las advocaciones españolas que tengan esta distinción después de la Virgen de la Cabeza de Jaén (2009), la de Montserrat (2023), y la Macarena de Sevilla (2024).