Las Cortes reciben por primera vez la visita de un Papa: así será el protocolo

El Congreso recibe este lunes la visita del Papa Leon XIV en sesión parlamentaria conjunta de las Cortes Generales, es decir, habrá presencia de diputados y senadores. Esta es la primera vez que un Papa visita el Congreso en España, dirigiéndose así a los representantes de la soberanía nacional.

Anteriores pontífices han visitado las cámaras legislativas de otros países: el Papa Francisco visitó el Congreso de EEUU en 2015 y el Parlamento europeo en 2014; y Benedicto XVI estuvo en el Parlamento de Alemania en 2011. Juan Pablo II fue el primer Papa en acudir al Parlamento de Italia, en 2022. Todos ellos también participaron en la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York.

La llegada del sumo pontífice se producirá a las 10.30 de la mañana en la Carrera de San Jerónimo, donde será recibido a pie del vehículo por la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y por el presidente del Senado, Pedro Rollán.

Las principales autoridades de España

Después, será saludado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; el del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido; la del CGPJ, Isabel Perelló; la del Consejo de Estado, Carmen Calvo; la del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano; la fiscal general del Estado, Tereas Peramato y el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo. Un total de siete personas.

A continuación desde la tribuna se interpretarán los himnos nacionales de España y del Estado de la ciudad del Vaticano y el Santo Padre, acompañado de las autoridades que le han recibido, accederán al Salón de Pasos Perdidos para la firma del Libro de Honor y la entrega de regalos: un facsímil del "Libro de Horas" por parte del Congreso y un facsímil del Códice de Liébana por parte del Senado, tal y como avanzó Libertad Digital.

Después, dará comienzo la sesión plenaria, presidida por Armengol, sentada a la derecha del Santo Padre y Rollán a la izquierda. Por protocolo, habrá dos sillas disponibles detrás del Papa. Tomará la palabra la presidenta del Congreso para saludar a los presentes y después pronunciará un discurso Leon XIV, tras el cual abandonará el Salón de Plenos y será despedido por las autoridades a pie de vehículo, una hora después, en torno a las 11.30 de la mañana.