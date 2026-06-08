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Madrid

Las mejores fotos de la visita del Papa al Congreso de los Diputados

Madrid vuelve a vivir este lunes uno de los eventos religiosos más importantes de los últimos años, la visita del Papa León XIV a España. Estas son las fotos más espectaculares.

Libertad Digital
León XIV llega al Congreso de los Diputados
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León XIV llega al Congreso de los Diputados

El Papa León XIV llega al Congreso de los Diputados. Tras reunirse con el presidente del Gobierno, el Papa se dirige al Congreso para dar su discurso.

Armengol recibe a León XIV
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Armengol recibe a León XIV

La presidenta del Congreso, Francina Armengol, y el presidente del Senado, Pedro Rollán, reciben a León XIV para su visita al Congreso.

León XIV saluda antes de entrar al Congreso
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León XIV saluda antes de entrar al Congreso

León XIV saluda a cientos de personas que se han congregado en torno al Congreso de los Diputados.

El Congreso aguarda el discurso del Papa
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El Congreso aguarda el discurso del Papa

Tras saludar a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, León XIV se dirige al hemiciclo para dar su discurso.

León XIV entra en el Congreso
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León XIV entra en el Congreso

Tras un fin de semana en el que Madrid se ha volcado con el pontífice, este lunes León XIV se ha reunido con el presidente del Gobierno y dará un discurso en el Congreso.

El presidente del Senado dialoga con el Papa
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El presidente del Senado dialoga con el Papa

León XIV ha entrado en el Congreso de los Diputados acompañado por el presidente del Senado y por la presidente del Congreso.

León XIV en el Congreso
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León XIV en el Congreso

El presidente del Senado, Pedro Rollán, y la presidente del Congreso, Francina Armengol, dialogan con León XIV.

León XIV dialoga con la presidente del Congreso
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León XIV dialoga con la presidente del Congreso

Antes de dar su discurso, León XIV se ha detenido a dialogar con la presidente del Congreso, Francina Armengol, y con el presidente del Senado, Pedro Rollán.

Firma en el libro de honor
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Firma en el libro de honor

León XIV ha firmado el libro de honor del Congreso de los Diputados.

León XIV recibe el aplauso antes de su discurso
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León XIV recibe el aplauso antes de su discurso

León XIV ha levantado un gran aplauso después de su llegada al Congreso de los Diputados, donde ha dado un discurso.

El Congreso recibe a León XIV
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El Congreso recibe a León XIV

Los diputados se levantan ante la llegada del Pontífice.

Un discurso basado en la importancia de la vida humana
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Un discurso basado en la importancia de la vida humana

León XIV ha dado un discurso en el Congreso de los Diputados en el que ha subrayado el valor de la vida humana y la necesidad de protegerla en todas sus fases, desde la concepción hasta la muerte natural.

León XIV espera para dar su discurso
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León XIV espera para dar su discurso

Francina Armengol presenta al Papa León XIV.

El polémico discurso de Francina Armengol
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El polémico discurso de Francina Armengol

Francina Armengol ha aprovechado la visita del pontífice par dar un discurso reivindicativo, de carácter político e ideológico.

El recorrido del Pontífice
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El recorrido del Pontífice

Después de su presencia en el Congreso de los Diputados, León XIV estará esta tarde en La Almudena y, posteriormente, en el estadio Santiago Bernabéu.

La Cámara Baja aplaude a León XIV
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La Cámara Baja aplaude a León XIV

A su llegada al Congreso de los Diputados, el Papa León XIV ha recibido un aplauso por todo el hemiciclo, antes de dar su discurso.

Por una "renovación moral"
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Por una "renovación moral"

El Papa León XIV ha recordado el legado de la historia de España y ha pedido “una renovación moral" que construya una convivencia “pacífica y justa".

Un discurso basado en la importancia del legado de España
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Un discurso basado en la importancia del legado de España

En su discurso, el Pontífice ha abordado el reto que representa la inteligencia artificial para el hombre. Asimismo, ha insistido en el carácter fundamental de la historia de España.

Referencias culturales, tecnología y humanitarismo
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Referencias culturales, tecnología y humanitarismo

Las palabras de León XIV han recorrido la historia de España, sus grandes figuras culturales y el desafío que supone el auge de la inteligencia artificial.

Aplauso general
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Aplauso general

El discurso de León XIV ha generado un largo aplauso que ha durado varios minutos.

Un discurso histórico
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Un discurso histórico

Entre todos los temas que ha abordado León XIV, destacan las referencias a la cultura española. De Miguel de Cervantes a Unamuno, el Pontífice también ha recordado a la Escuela de Salamanca, santa Teresa de Ávila o la importancia de España en la historia.

Un aplauso de casi 10 minutos
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Un aplauso de casi 10 minutos

Cerca de 10 minutos de aplauso ha suscitado el discurso de León XIV, así como algunos vítores.

Gritos de "viva el Papa"
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Gritos de "viva el Papa"

Además de un largo aplauso de unos siete minutos, algunos diputados han gritado “viva el Papa" varias veces.

León XIV saluda a los diputados
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León XIV saluda a los diputados

Al finalizar su discurso, el Papa saluda a los diputados.

El Papa agradece el aplauso
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El Papa agradece el aplauso

León XIV ha mostrado su agradecimiento por el aplauso que ha suscitado.

El hemiciclo se vuelca con León XIV
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El hemiciclo se vuelca con León XIV

El Papa León XIV ha generado un gran aplauso. Después de su visita al Congreso de los Diputados, acudirá a La Almudena y, por último, al estadio Santiago Bernabéu.

León XIV sale del Congreso de los Diputados
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León XIV sale del Congreso de los Diputados

El Pontífice León XIV sale del Congreso tras dar su discurso.

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