Las mejores fotos de la visita del Papa al Congreso de los Diputados
Madrid vuelve a vivir este lunes uno de los eventos religiosos más importantes de los últimos años, la visita del Papa León XIV a España. Estas son las fotos más espectaculares.
León XIV llega al Congreso de los Diputados
El Papa León XIV llega al Congreso de los Diputados. Tras reunirse con el presidente del Gobierno, el Papa se dirige al Congreso para dar su discurso.
Armengol recibe a León XIV
La presidenta del Congreso, Francina Armengol, y el presidente del Senado, Pedro Rollán, reciben a León XIV para su visita al Congreso.
León XIV saluda antes de entrar al Congreso
León XIV saluda a cientos de personas que se han congregado en torno al Congreso de los Diputados.
El Congreso aguarda el discurso del Papa
Tras saludar a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, León XIV se dirige al hemiciclo para dar su discurso.
León XIV entra en el Congreso
Tras un fin de semana en el que Madrid se ha volcado con el pontífice, este lunes León XIV se ha reunido con el presidente del Gobierno y dará un discurso en el Congreso.
El presidente del Senado dialoga con el Papa
León XIV ha entrado en el Congreso de los Diputados acompañado por el presidente del Senado y por la presidente del Congreso.
León XIV en el Congreso
El presidente del Senado, Pedro Rollán, y la presidente del Congreso, Francina Armengol, dialogan con León XIV.
León XIV dialoga con la presidente del Congreso
Antes de dar su discurso, León XIV se ha detenido a dialogar con la presidente del Congreso, Francina Armengol, y con el presidente del Senado, Pedro Rollán.
Firma en el libro de honor
León XIV ha firmado el libro de honor del Congreso de los Diputados.
León XIV recibe el aplauso antes de su discurso
León XIV ha levantado un gran aplauso después de su llegada al Congreso de los Diputados, donde ha dado un discurso.
El Congreso recibe a León XIV
Los diputados se levantan ante la llegada del Pontífice.
Un discurso basado en la importancia de la vida humana
León XIV ha dado un discurso en el Congreso de los Diputados en el que ha subrayado el valor de la vida humana y la necesidad de protegerla en todas sus fases, desde la concepción hasta la muerte natural.
León XIV espera para dar su discurso
Francina Armengol presenta al Papa León XIV.
El polémico discurso de Francina Armengol
Francina Armengol ha aprovechado la visita del pontífice par dar un discurso reivindicativo, de carácter político e ideológico.
El recorrido del Pontífice
Después de su presencia en el Congreso de los Diputados, León XIV estará esta tarde en La Almudena y, posteriormente, en el estadio Santiago Bernabéu.
La Cámara Baja aplaude a León XIV
A su llegada al Congreso de los Diputados, el Papa León XIV ha recibido un aplauso por todo el hemiciclo, antes de dar su discurso.
Por una "renovación moral"
El Papa León XIV ha recordado el legado de la historia de España y ha pedido “una renovación moral" que construya una convivencia “pacífica y justa".
Un discurso basado en la importancia del legado de España
En su discurso, el Pontífice ha abordado el reto que representa la inteligencia artificial para el hombre. Asimismo, ha insistido en el carácter fundamental de la historia de España.
Referencias culturales, tecnología y humanitarismo
Las palabras de León XIV han recorrido la historia de España, sus grandes figuras culturales y el desafío que supone el auge de la inteligencia artificial.
Aplauso general
El discurso de León XIV ha generado un largo aplauso que ha durado varios minutos.
Un discurso histórico
Entre todos los temas que ha abordado León XIV, destacan las referencias a la cultura española. De Miguel de Cervantes a Unamuno, el Pontífice también ha recordado a la Escuela de Salamanca, santa Teresa de Ávila o la importancia de España en la historia.
Un aplauso de casi 10 minutos
Cerca de 10 minutos de aplauso ha suscitado el discurso de León XIV, así como algunos vítores.
Gritos de "viva el Papa"
Además de un largo aplauso de unos siete minutos, algunos diputados han gritado “viva el Papa" varias veces.
León XIV saluda a los diputados
Al finalizar su discurso, el Papa saluda a los diputados.
El Papa agradece el aplauso
León XIV ha mostrado su agradecimiento por el aplauso que ha suscitado.
El hemiciclo se vuelca con León XIV
El Papa León XIV ha generado un gran aplauso. Después de su visita al Congreso de los Diputados, acudirá a La Almudena y, por último, al estadio Santiago Bernabéu.
León XIV sale del Congreso de los Diputados
El Pontífice León XIV sale del Congreso tras dar su discurso.