Las palabras de Nogueras al Papa al saludarle en el Congreso

La llegada del pontífice al Congreso de los Diputados ha sido recibida con entusiasmo por las autoridades presentes en el acto en el que León XIV ha pronunciado su discurso ante la Cámara Baja. Antes de acceder al hemiciclo, el Papa ha saludado brevemente a los portavoces parlamentarios, aunque algunos han aprovechado la ocasión para intentar prolongar el encuentro y trasladarle mensajes de marcado contenido político.

La portavoz de Junts, Míriam Nogueras, ha sido una de ellas. "Su Santidad, como Gaudí, soy catalana. Hablar la lengua de la tierra que te acoge es un maravilloso acto de amor y respeto. Espero que disfrutes de tu visita a Cataluña, mi tierra", le ha pedido en inglés al pontífice, apenas unas horas antes de que emprendiera rumbo a Barcelona, segunda parada de su viaje a España. Fuentes de Junts sin embargo, aseguran que Nogueras no ha tenido respuesta.

En la misma línea se ha expresado el portavoz de Junts en el Senado, Eduard Pujol. "Santidad, al igual que Antonio Gaudí y Pau Casals, soy catalán. Hablar la lengua de la tierra que le acoge es un hermoso gesto de respeto y amor", le ha dicho en italiano el dirigente del partido de Carles Puigdemont, insistiendo en la reivindicación de las lenguas cooficiales, una de las principales exigencias de Junts al Gobierno de Pedro Sánchez y una causa que el Ejecutivo trata de impulsar en las instituciones de la Unión Europea.

También la portavoz de Sumar, Verónica Barbero, quiso aprovechar su breve encuentro con el pontífice para entregarle una carta del Sindicato de Inquilinas, apelando a la crisis de acceso a la vivienda que atraviesa España. El socio minoritario del Gobierno ha convertido esta cuestión en una de sus principales banderas políticas. Sin embargo, tras casi tres años formando parte del Ejecutivo, la situación no solo no ha mejorado, sino que los problemas de acceso a la vivienda se han agravado y los precios continúan marcando máximos en buena parte del país.