León XIV ante 70.000 fieles en el Bernabéu: "La Iglesia de Madrid ha hecho un golazo"

La visita de León XIV al estadio Santiago Bernabéu ha culminado este lunes una jornada concebida como una gran celebración de la Iglesia madrileña. Ante unas 70.000 personas, el Pontífice se ha dirigido a representantes de parroquias, movimientos, vida consagrada, sacerdotes y agentes pastorales de las diócesis de Madrid, Alcalá de Henares y Getafe en un encuentro centrado en la comunión eclesial, la corresponsabilidad de los laicos y el reto de la evangelización en las grandes ciudades.

Durante su intervención, el Papa ha recurrido a una comparación futbolística para subrayar la importancia del acto. "Yo supongo que para un jugador de fútbol, hacer un gol en este estadio es algo que les marca un poco la vida. Pero, don José, ¡hoy la Iglesia de Madrid ha hecho un golazo para siempre!", ha afirmado dirigiéndose al cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo.

La cita ha constituido el acto central de la visita papal a la capital y ha sido precedida por varias horas de actividades culturales, testimonios y actuaciones musicales que han servido como preparación al encuentro con el Pontífice.

Una jornada de celebración

Las puertas del estadio se abrieron a las 15:00 horas. Desde primera hora de la tarde, miles de fieles comenzaron a llenar las gradas del Bernabéu para participar en un programa diseñado para mostrar la diversidad de la realidad eclesial madrileña.

El preacto ha incluido actuaciones del coro y la orquesta dirigidos por Toño Casado, intervenciones de los presentadores Christian Gálvez y Patricia Pardo, un espectáculo de magia a cargo de Jorge Blass y diversas actuaciones musicales.

La organización ha estructurado esta primera parte en torno a cuatro grandes etapas de la vida: infancia, adolescencia, edad adulta y vejez. A través de vídeos titulados "Nacer", "Buscar", "Sostener" y "Permanecer", distintos participantes compartieron reflexiones y testimonios personales.

También ha habido espacio para actuaciones de artistas como Íñigo Quintero, Diana Navarro y Guille Proff, además de una conexión con la tradicional ofrenda floral a la Virgen de la Almudena y la entrada al estadio de imágenes de la Virgen y del Cristo de Medinaceli.

El mensaje de Cobo: una Iglesia que "cante unida"

Antes de la intervención papal, el cardenal José Cobo ha pronunciado un discurso centrado en la comunión eclesial y en el camino sinodal impulsado por la Iglesia en los últimos años.

Inspirándose en textos de san Agustín, el arzobispo de Madrid ha descrito a la Iglesia como un pueblo que está llamado a "cantar con una sola voz", armonizando la diversidad de carismas y sensibilidades presentes en la comunidad cristiana.

"La Iglesia no existe para sí misma, sino para evangelizar", ha afirmado Cobo, quien defendió una Iglesia "en salida", abierta a la realidad social y comprometida con el anuncio del Evangelio.

El cardenal ha subrayado además la importancia de la corresponsabilidad de todos los bautizados y destacó el papel de los consejos pastorales como espacios de participación y discernimiento compartido.

"El verdadero riesgo no es el silencio, sino la disonancia", ha señalado durante una intervención en la que insistió en la necesidad de fortalecer la comunión entre parroquias, movimientos, sacerdotes, religiosos y laicos.

Testimonios sobre participación, inmigración y conversión

Uno de los ejes del encuentro ha sido la presentación de experiencias vinculadas a la vida diocesana. Susana Arregui, en representación del Consejo Diocesano de Laicos, ha defendido la importancia de los consejos pastorales y económicos como instrumentos para impulsar la corresponsabilidad de los fieles en la misión de la Iglesia.

Jesús Moure, miembro de los consejos pastorales y padre de dos hijos con discapacidad, ha explicado su experiencia de participación en estos órganos y destacó la apuesta de la Archidiócesis por incorporar coordinadores laicos en las parroquias para colaborar con los sacerdotes.

También ha intervenido el sacerdote Fausto Calvo para presentar las conclusiones del Convivium, un encuentro de sacerdotes de Madrid destinado a reflexionar sobre las necesidades pastorales actuales de la diócesis.

Entre los testimonios personales ha destacado el de Jorge Barco y Liliana Torres, un matrimonio peruano que relató su experiencia de acogida en España y su participación en proyectos de Cáritas y actividades parroquiales.

Asimismo, Álvaro, de 33 años, que ha compartido su proceso de conversión al cristianismo tras años declarándose ateo. En una intervención muy emotiva, ha explicado cómo el redescubrimiento de una Biblia conservada desde su etapa escolar marcó el inicio de un camino que culminó el año pasado con el bautismo, la confirmación y la primera comunión.

El Papa pide una Iglesia abierta y cercana

Tras escuchar estos testimonios, León XIV ha desarrollado un discurso centrado en la misión evangelizadora de la Iglesia en las grandes ciudades. El Pontífice ha invitado a los fieles a convertirse en una "Biblia abierta", de forma que su vida refleje el mensaje cristiano en la sociedad.

Además, ha destacado el valor de la acogida, tomando como referencia el testimonio de la familia peruana, y defendió que la bondad puede contribuir a superar los temores y prejuicios de quienes llegan a una nueva comunidad.

El Papa también ha animado a los sacerdotes a practicar el discernimiento comunitario y a aprovechar las oportunidades que ofrece la sinodalidad para interpretar la realidad social y eclesial desde el Evangelio.

En referencia a Madrid, ha subrayado que se trata de una ciudad donde conviven tradiciones diversas y donde millones de personas buscan oportunidades, un contexto en el que la Iglesia está llamada a ofrecer esperanza y fraternidad.

Oración, envío y despedida

El encuentro ha concluido con el rezo del Padre Nuestro, la presentación de las nuevas parroquias de la Archidiócesis, la bendición final y el envío misionero de los participantes.

Tras la interpretación del Himno de la Almudena, León XIV ha abandonado el estadio mientras sonaba el Himno de la alegría, interpretado por David Bustamante.