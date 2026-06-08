El papa León XIV ha realizado este lunes un llamamiento desde la Catedral de Santa María la Real de la Almudena, en Madrid, a derribar los muros que "dividen, alejan y aíslan" para abrir espacios de encuentro y construir una sociedad basada en la comunión, el amor fraterno y la concordia.

El Pontífice ha pronunciado este mensaje durante el homenaje a la Virgen de la Almudena, patrona de Madrid, en el que ha depositado a sus pies la Rosa de Oro, una de las distinciones más relevantes que concede la Santa Sede como muestra de devoción mariana.

"Muchas murallas no protegen, sino que dividen"

Durante su intervención, León XIV ha recurrido a la historia vinculada a la Virgen de la Almudena para reflexionar sobre la necesidad de superar las barreras que separan a las personas. El Papa ha señalado que el derrumbe de una muralla puede generar "ruido, caos y desorden", pero también permite abrir nuevos espacios y recuperar oportunidades.

"En nuestras sociedades aún existen muchas murallas que no protegen, sino que dividen, alejan y aíslan", ha advertido. Según ha explicado, en ocasiones las personas prefieren ignorar esos obstáculos o limitarse a reforzarlos para evitar afrontar aquello que les incomoda. Frente a ello, ha defendido la necesidad de eliminarlos para poder avanzar. "Para edificar algo nuevo, hermoso y duradero hay que estar dispuestos a destruir los muros", ha afirmado.

El reencuentro de la Madre con su pueblo

León XIV ha recordado la tradición que sitúa el hallazgo de la imagen de la Virgen de la Almudena tras el derrumbe de una parte de la antigua muralla de Madrid. Según esa tradición, la talla fue escondida durante una época de dificultades para la comunidad cristiana y permaneció oculta durante años en el interior de la muralla hasta ser encontrada intacta.

El Pontífice ha considerado que este episodio tiene un significado simbólico que sigue vigente en la actualidad. "Fue gracias a una muralla demolida que se produjo el reencuentro de la Madre con su pueblo", ha señalado. A su juicio, ese acontecimiento constituye una referencia para comprender el camino que Jesús invita a recorrer a través de la figura de María.

Raíces cristianas y esperanza

El Papa también ha destacado la importancia de la devoción a la Virgen de la Almudena para varias generaciones de madrileños. En este sentido, ha asegurado que esta tradición constituye un reflejo de las raíces cristianas que han marcado la historia de España y, al mismo tiempo, una expresión de esperanza para afrontar el futuro.

León XIV ha animado a los fieles a mantener el testimonio de la fe, la caridad y la esperanza para fortalecer los vínculos entre las personas.

Asimismo, ha pedido que, con el ejemplo de la Virgen, los creyentes trabajen por restaurar "el lenguaje universal de la comunión, el amor fraterno y la concordia".