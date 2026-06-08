Pedro Sánchez, recibido y despedido de la Nunciatura con gritos de ¡fuera!

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha salido a las 09:50 horas de la Nunciatura Apostólica de Madrid, donde se ha reunido con León XIV. El jefe del Ejecutivo había llegado a las 09:26 horas para su encuentro.

Lo ha vuelto a hacer, como a la entrada, entre gritos de "¡Fuera! ¡Fuera!" de varias personas agolpadas en la calle de enfrente al edificio, que han mostrado su descontento cada vez que pasaba un coche de apariencia oficial.

A las 10:30 está previsto que el Papa intervenga en el Congreso de los Diputados, donde pronunciará un discurso frente a los miembros del Parlamento español. Esta será la primera vez que un Pontífice intervenga en la Cámara.

Regalo de un bonsái

En dicho encuentro, Pedro Sánchez ha regalado un bonsái de olivo español de 13 años de edad al papa León XIV. El olivo es "símbolo universal de paz, diálogo y entendimiento, unos valores compartidos por España y el Vaticano", señalan fuentes de Moncloa sobre el regalo que ha elegido el presidente para el Pontífice, que lleva a cabo una visita apostólica en España desde este sábado.

Ha sido un honor mantener este nuevo encuentro con el Papa León XIV antes de su intervención histórica ante las Cortes. Compartimos el compromiso de defender el valor de las migraciones y los derechos de todas las personas. España seguirá apostando por el diálogo, el… pic.twitter.com/tqoi1onLMH — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) June 8, 2026

En ese sentido señalan que se trata de una especie que lleva siglos enraizada en la historia, la cultura y la economía de España y representa "el equilibrio perfecto entre la tradición y la innovación, entre el respeto por las raíces históricas y la adopción de la vanguardia tecnológica".

Consideran además que este obsequio es reflejo de los retos que plantea el siglo XXI y la adaptación al cambio climático, la agricultura de precisión y la apuesta por un futuro sostenible "como un puente entre lo rural y lo global".