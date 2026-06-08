Qué pasa con el agua del grifo en Madrid: el motivo del sabor a cloro en tu barrio

El Canal de Isabel II trabaja en el vaciado y limpieza de las conducciones hídricas. Los usuarios comenzaron a detectar desde la jornada de ayer un cambio drástico en el olor y el sabor del agua del grifo, que los afectados asemejan al cloro o al plástico. La incidencia afecta de forma directa a múltiples puntos de la red de distribución urbana.

Incidencia en la planta de Santillana

El origen del contratiempo técnico se localiza en la potabilizadora de Santillana, una infraestructura situada en las proximidades de Manzanares el Real. Las alteraciones en el suministro se produjeron tras acometerse una serie de maniobras planificadas en los filtros de carbón activo de la planta durante la mañana del domingo.

Desde la dirección de la compañía pública han asumido la existencia de la incidencia y confirman que son plenamente conscientes del malestar generado en los hogares madrileños. Con el objetivo de evitar el alarmismo entre la población, insisten de forma tajante en la seguridad del recurso: "El agua sigue siendo potable y apta para el consumo, aunque se están efectuando purgas en la red para eliminar definitivamente el sabor y olor atípicos en el servicio suministrado".

Limpieza operativa en los depósitos

Para corregir la anomalía y restablecer los estándares habituales de calidad, las brigadas técnicas de la entidad han desplegado un plan de choque en las conducciones de las zonas afectadas. "Estamos purgando los depósitos y la red para que esa cantidad de agua se termine de renovar y se deje de percibir ese sabor y olor", detallan los responsables del suministro. Este proceso de vaciado busca forzar la circulación del agua acumulada para eliminar cualquier rastro extraño en el servicio ordinario.

La localización geográfica de las protestas vecinales abarca un mapa extenso de la región. El impacto se ha concentrado con especial fuerza en el distrito Centro de la capital, afectando a barrios como Lavapiés, Chueca, Malasaña y Las Letras, aunque los avisos de los abonados también se han extendido rápidamente a áreas residenciales de Carabanchel y Argüelles, además de a diversos municipios de la periferia.

Hola, @MADRID. Varias personas de varias zonas de Madrid capital estamos notando desde esta mañana un sabor distinto en el agua del grifo. ¿Ha habido alguna avería o cambio en el tratamiento? Gracias. — Guillermo G. Gálvez (@guilleggalvez) June 7, 2026

Vivo en zona Argüelles y el agua sabe extraña, parece que tiene mas cloro, es un sabor extraño. — Sara Pérez (@masquenube) June 7, 2026

Malestar por la falta de aviso previo

Las críticas de los ciudadanos se han centrado en la ausencia de canales de información previos por parte de la empresa, teniendo en cuenta que el consumo de agua corriente roza el 96% de la población en la Comunidad de Madrid. Muchos usuarios han recurrido a la compra de agua embotellada ante el fuerte olor que presentaban los grifos en sus viviendas desde la noche del domingo.

El Canal de Isabel II, institución encargada de la gestión del ciclo del agua en Madrid desde el año 1851, remarca que el problema se solucionará de forma paulatina a medida que avancen los trabajos de renovación en las tuberías. El organismo recuerda que realiza un control permanente del agua a través de su red de estaciones de vigilancia automática para garantizar los parámetros sanitarios obligatorios.