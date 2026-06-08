Modificado el último recorrido de León XIV en Madrid: ¿lo hará íntegramente en papamóvil?

Madrid va a vivir este lunes una de esas tardes para el recuerdo. Cientos de ciudadanos se agolparán a lo largo y ancho del centro de la capital para despedirse de León XIV. Según lo comunicado en un primer momento, el Pontífice iba a realizar dos recorridos atravesando algunos de los principales ejes de la capital: primero hacia la catedral, después rumbo al Estadio Santiago Bernabéu.

Sin embargo, la Delegación del Gobierno ha confirmado a una hora escasa que finalmente solo se llevará a cabo el segundo itinerario, el que conduce hasta el Bernabéu. Además, ese desplazamiento no se realizará íntegramente en papamóvil.

Según estaba previsto, alrededor de las 18:00 horas, el Santo Padre se iba a dirigir en papamóvil hacia la Catedral de Santa María la Real de la Almudena para participar en una oración y ofrenda a la patrona de Madrid. El recorrido iba a arrancar en la glorieta de Pirámides y continuaba por la Puerta de Toledo, la Gran Vía de San Francisco y la calle Bailén, pasando junto al Palacio Real de Madrid antes de alcanzar la catedral. Ese tramo, finalmente, no se realizará.

Será después del encuentro en la Almudena cuando León XIV se suba al papamóvil, ya a partir de las 19:00 horas, para iniciar el único recorrido confirmado de la tarde. El destino final será el Bernabéu, donde está previsto un encuentro multitudinario con la diócesis madrileña.

El itinerario que conecta ambos puntos es largo y recorrerá buena parte de la ciudad en diagonal. Desde la calle Bailén, el papamóvil avanzará hacia la calle Mayor y la Puerta del Sol, donde la Comunidad de Madrid ha avanzado que la presidenta Isabel Díaz Ayuso tiene previsto saludar al Pontífice.

Tras ese breve parón, el papamóvil seguirá por la Carrera de San Jerónimo, la plaza de las Cortes y la plaza de Cánovas del Castillo. A partir de ahí, León XIV continuará saludando a los fieles por la calle Felipe IV y la calle Alfonso XII, enlazando con la Puerta de Alcalá y la calle Alcalá, respectivamente.

En ese punto, desde la Delegación del Gobierno se informaba esta misma mañana en redes sociales que, una vez alcanzada esa zona, el Pontífice se bajaría del papamóvil. Aunque más tarde la propia Delegación retiraba esa información, finalmente se ha confirmado que desde la calle Alcalá continuará en vehículo cubierto.

Desde la calle Alcalá, León XIV avanzará en vehículo cerrado por la calle Príncipe de Vergara, la calle Concha Espina y la plaza de los Sagrados Corazones antes de llegar al Bernabéu, donde tendrá lugar el último acto del Papa en la capital.